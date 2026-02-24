El Ciclo Aura regresa al Teatro Colón con Maxim Vengerov, Nadine Sierra y una nueva orquesta de lujo

El Ciclo Aura anuncia para 2026 una temporada en el Teatro Colón con conciertos internacionales y estreno de su propia orquesta

El Ciclo Aura prepara su regreso al Teatro Colón en 2026 con una serie de conciertos que reunirá a figuras destacadas de la música clásica internacional y presentará la Orquesta del Ciclo Aura. El calendario incluye cuatro funciones, programadas para el 18 de mayo, 3 de agosto, 28 de septiembre y 26 de octubre, con la participación de artistas como Maxim Vengerov, Pinchas Zukerman, Nadine Sierra, Freddie De Tommaso y Xabier Anduaga, junto con la nueva formación orquestal del ciclo.

La propuesta, coordinada por el Teatro Colón, en coproducción con Mama Hungara Live y Elisa Wagner ICP, incorpora conciertos sinfónicos, recitales instrumentales y galas líricas. La Orquesta del Ciclo Aura se estrenará en dos de las cuatro fechas, bajo la dirección de Constantine Orbelian, quien ocupa también la dirección musical de la New York City Opera. Esta nueva agrupación fue concebida para fortalecer la identidad artística y expandir la proyección cultural del ciclo.

El primer concierto, el 18 de mayo, estará a cargo del violinista ruso Maxim Vengerov, acompañado al piano por Polina Osetinskaya. La segunda fecha, el 3 de agosto, propone una gala lírica con el tenor español Xabier Anduaga y la soprano surcoreana Hera Hyesang Park, junto a la Orquesta del Ciclo Aura y dirección de Orbelian. El 28 de septiembre se presentará un concierto sinfónico encabezado por el violinista Pinchas Zukerman y la violonchelista canadiense Amanda Forsyth, acompañados por el Ensamble Musical de Buenos Aires bajo la batuta de Gustavo Fontana. El cierre de temporada, el 26 de octubre, reunirá al tenor Freddie De Tommaso y a la soprano Nadine Sierra en una gala junto a la nueva orquesta y nuevamente bajo dirección de Orbelian.

Durante 2025, el Ciclo Aura consolidó su presencia en la programación del Teatro Colón con funciones agotadas y una respuesta positiva del público. La nueva edición busca mantener el vínculo entre intérpretes de proyección internacional y la escena cultural porteña.

Los abonos para la temporada 2026 estarán disponibles próximamente en www.teatrocolon.org.ar, con beneficios especiales para quienes adquieran el paquete completo. Entre los beneficios se encuentran invitaciones a eventos privados y acceso a clases magistrales ofrecidas por Maxim Vengerov, Pinchas Zukerman y Xabier Anduaga.

Artistas destacados de la temporada

Maxim Vengerov, violinista ruso, es reconocido por su trayectoria junto a orquestas internacionales y por sus grabaciones galardonadas con premios Grammy. Fue designado Embajador Internacional de Buena Voluntad de UNICEF y utiliza el violín Stradivarius ex-Kreutzer (1727). Su formación incluyó a Galina Turchaninova y Zakhar Bron.

Xabier Anduaga, tenor español, ha interpretado roles en escenarios como La Scala y la Royal Opera House. Ganador del Concurso Operalia en 2019, sobresale en el repertorio belcantista.

Hera Hyesang Park, soprano surcoreana formada en la Juilliard School, integró el ensemble de la Bayerische Staatsoper y ha desarrollado una carrera internacional abarcando desde Mozart hasta repertorio contemporáneo.

El director Constantine Orbelian se destaca por su trabajo en la dirección lírica y su colaboración con figuras como Renée Fleming. Actualmente dirige la New York City Opera y cuenta con una extensa discografía operística.

Pinchas Zukerman, violinista y violista, suma más de cinco décadas de carrera artística. Fue discípulo de Ivan Galamian y ejerció la dirección musical de la National Arts Centre Orchestra de Canadá.

La violonchelista canadiense Amanda Forsyth se formó en la Juilliard School y colabora regularmente con Zukerman. Su interpretación se asocia al repertorio romántico y al trabajo camerístico.

Freddie De Tommaso, tenor británico, ha actuado en escenarios como La Scala y la Metropolitan Opera. Su disco Passione para Decca Classics lo posicionó en el repertorio italiano y ha abordado papeles como Cavaradossi y Don José.

Nadine Sierra, soprano estadounidense, figura en carteles de la Metropolitan Opera, Teatro Real y la ópera Estatal de Viena. Ganadora de los concursos Richard Tucker y Beverly Sills, mantiene una sólida presencia discográfica.

La Orquesta del Ciclo Aura se compone de músicos destacados de la escena sinfónica de Buenos Aires. Su perfil responde a las exigencias del repertorio lírico y busca establecerse como un referente dentro del ciclo, acompañando las galas programadas para la temporada inaugural bajo la dirección de Orbelian.

Fechas de los conciertos

18 de mayo: Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya .

y . 3 de agosto: Gala lírica con Xabier Anduaga , Hera Hyesang Park y la Orquesta del Ciclo Aura .

, y la . 28 de septiembre: Pinchas Zukerman , Amanda Forsyth y el Ensamble Musical de Buenos Aires .

, y el . 26 de octubre: Gala lírica con Freddie De Tommaso, Nadine Sierra y la Orquesta del Ciclo Aura.

Las funciones se realizarán en el Teatro Colón, ubicado en Cerrito 628, Ciudad de Buenos Aires.

Fotos: gentileza prensa Ciclo Aura (Elina Garanca y Nadine Sierra).