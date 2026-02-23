La literatura juvenil transforma “Mujercitas” en relatos sobrenaturales, dark y de suspenso (Joanna Neborsky)

Hay una escena en la segunda mitad de Mujercitas donde el profesor Bhaer —el moralizante alemán que, en un giro peculiar de la autora Louisa May Alcott, se convierte en el desconcertante interés amoroso de Jo March— ve un conjunto de relatos góticos en un periódico. Estos van acompañados de “una ilustración agradable compuesta por un lunático, un cadáver, un villano y una víbora”. Bhaer arroja el periódico al fuego, afirmando que su contenido “no es para que lo vean los niños ni lo lean los jóvenes... No tengo paciencia con quienes hacen este daño”.

Así que probablemente el profesor Bhaer no aprobaría la fantasía para lectores intermedios de Máire Roche, Litlle Monsters, que saldrá en agosto y en la que las cuatro hermanas March, ahora niñas contemporáneas que viven en Salem, llevan una doble vida como, respectivamente, un vampiro, un hombre lobo, una criatura alada y un monstruo marino. (De hecho, “Farmer Bhaer” se convierte en el antagonista de las hermanas/monstruos después de que desaparecen varias de sus gallinas).

Y si no le gustaba el tipo de historia sensacionalista que Jo escribía para el tabloide Volcano, es probable que a Bhaer tampoco le agradara Beth is dead, publicada recientemente, en la que Katie Bernet reimagina Mujercitas como un misterio juvenil de asesinato. Sería una pérdida para él.

Louisa May Alcott

De algún modo, resulta extraño que “Mujercitas” haya tardado tanto en experimentar una transformación total, como ocurrió con Jane Austen cientos de años después de su muerte, con títulos novedosos como Orgullo y prejuicio y zombis y el pastiche histórico La muerte llega a Pemberley. Después de todo, la novela de formación de Alcott ha sido adaptada tantas veces que ya alcanza una saturación cultural en Estados Unidos: la mayoría conoce la fórmula de cuatro chicas, una madre severa pero cariñosa, un vecino, una muerte triste.

Los personajes de las hermanas se prestan fácilmente a arquetipos. Incluso en formato sobrenatural, Roche mantiene la dinámica básica de Alcott —Meg, la responsable; Jo, la aventurera; Beth, la bondadosa; y Amy, la decidida— y la esencia de su relación sirve de estructura para travesuras fantásticas. Es una prueba de la solidez del texto de Alcott y de la vigencia de su historia.

“Beth Is Dead” es una propuesta mucho más meta. Las hermanas March viven en la Concord actual, en Massachusetts, donde su padre, novelista, ha caído en desgracia tras publicar un superventas de autoficción titulado “Mujercitas”, en el que —según los críticos— explota las historias de sus hijas y, peor aún, elimina a Beth, quien aún no ha muerto. él se ha marchado, supuestamente para proteger a la familia del escrutinio, dejando a su madre, enfermera de urgencias, a cargo.

Tapas "Litlle Monsters" y "Beth is dead"

Cuando la dulce y musical Beth muere realmente después de una fiesta de Año Nuevo en la mansión de la adinerada Sallie Gardiner (sin enfermedades terminales de por medio), Meg, Jo, Amy y su vecino y ocasional interés amoroso Laurie se convierten en detectives, y salen a la luz secretos y mentiras.

Katie Bernet decide resaltar los lados más oscuros de los personajes de Alcott. Meg es inteligente y cariñosa, sí, pero puede ser materialista y le avergüenza su relación con el poco ambicioso John Brooke, aquí retratado como un fracasado. Como estudiante de Harvard, Meg resiente a sus compañeros más privilegiados. Jo, en su último año de secundaria y estrella de las redes sociales, puede ser despiadada en su carrera, con un temperamento casi incontrolable. En cuanto a Amy: “He soportado suficiente juicio de quienes leen ‘Mujercitas’, que me llamaron fiestera, un desastre”.

Beth, quien recibe la oportunidad de ingresar a la prestigiosa Plumfield School for the Arts de parte de la sofisticada tía March, ejecutiva en Nueva York, es modesta, pero vive frustrada. “Sé que no tengo la energía de protagonista como Jo”, admite. “Necesito demostrar que soy más que la chica que muere al final del libro”.

Escena de la última adaptación al cine del libro

Las March de Bernet beben, pasan tiempo con sus dispositivos, tienen encuentros amorosos con chicos y dicen groserías. En un momento, Beth llama a Amy “una perra egoísta”, algo que los lectores de “Mujercitas” probablemente no recuerdan del texto original. Pero el libro sigue funcionando como una carta de amor a Alcott y como una reflexión sobre el hecho de que estos personajes, basados en personas reales, se han elevado a una celebridad extraña que invita a vínculos parasociales con fanáticos fervorosos.

Ambos libros están llenos de guiños —en “Little Monsters”, aparecen los Moffat y el señor Laurence; en “Beth Is Dead”, Henry Hummel trabaja en “Lotty’s Diner” y Fred Vaughn es un artista británico depredador y cursi que pone música electrónica a todo volumen en su estudio (Meg incluso usa una plancha rizadora durante un FaceTime antes de la fiesta).

Beth, ya sea como ángel literal o mártir infantil, siempre fue la menos accesible de las hermanas. En el libro original, es santa y dulce, se expone a enfermedades graves por su afán de hacer el bien y dice frases embarazosas como “Los pajaritos en su nido están de acuerdo”, cuando sus hermanas discuten. Pero por irreal que parezca, la hermana menor de Alcott en la vida real, Elizabeth “Lizzie” Sewall Alcott, fue conocida en vida como “el ángel de la casa”, contrajo una enfermedad ayudando a una familia pobre y murió a los 22 años. ¿Se puede culpar a una hermana en duelo por idealizarla?

En “Mujercitas”, la pérdida de Beth desestabiliza a toda la familia y desencadena varias decisiones importantes. Para generaciones de niños, fue una de las primeras muertes que experimentaron —sobre todo la de una joven a la que vieron crecer— y una tristeza fundacional.

En el multiverso de “Beth Is Dead”, existe una “colmena Beth”—un grupo de fans y lectores obsesionados con hacerle justicia—, pero hasta esto resulta ajeno para las hermanas; no tiene nada que ver con Beth, la persona real. Al final, las March hallan respuestas volviendo al texto. “Los críticos la han llamado un personaje plano”, dice Meg, tras leer finalmente la novela de su padre, “pero en la página es más compleja de lo que todos creen”.

En la vida real, Louisa May Alcott también se sentía incómoda con las demandas de los lectores después de la primera parte de “Mujercitas”, llegando a escribir que no casaría a Jo con Laurie solo para complacer a nadie (aunque no la mantuvo como “solterona literaria”, lo que habría reflejado mejor su propia vida). Puede que a Bhaer no le gustara, pero Alcott comenzó su carrera escribiendo thrillers tan ajustados como “Little Monsters” y “Beth Is Dead”; basta leer “A Whisper in the Dark” y “The Abbot’s Ghost”. Como dice Jo: “Me gustan las palabras fuertes y claras, que significan algo”.

Fuente: The Washington Post