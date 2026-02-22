Cultura

La segunda edición de Posverso Bienal anunció a 53 artistas de 11 países

El evento de Junín, dirigido por Silvio De Gracia y Ana Montenegro, contemplará manifestaciones como arte electrónico, música experimental y performance, integrando creadores locales e internacionales para abordar el cruce de lenguajes y la poesía expandida

Guardar
Santiago Sierra (España), Marilá Dardot
Santiago Sierra (España), Marilá Dardot (Brasil), Mounir Fatmi (Marruecos), Silvia Rivas (Argentina), Enrique Jezik (México), Wendy Yashira (Perú)

La segunda edición de POSVERSO BIENAL se perfila como un hito del arte contemporáneo en el Cono Sur, con un enfoque internacional que reunirá a 53 artistas de 11 países distintos.

El evento, que tendrá lugar en la galería Hotel Dada de Junín entre el 22 de agosto y el 3 de octubre de 2026, propone un despliegue de poesía expandida, cruce de lenguajes y experimentación, respaldado por la dirección de Silvio De Gracia y Ana Montenegro.

En el cierre de la edición anterior, POSVERSO BIENAL consiguió sumar más de 100 artistas y extendió sus actividades a 20 sedes, impulsando a Junín como un punto estratégico en el circuito del arte global.

Para la próxima edición, la organización ha destacado la inclusión de disciplinas como las artes visuales, la música experimental y la joyería contemporánea, así como la incorporación de artistas enfocados en el arte electrónico y la performance, seleccionados bajo la curaduría de Claudia Kozak y Soledad Sánchez Goldar.

Hotel DaDa
Hotel DaDa

La nómina de participantes para 2026 abarca figuras como Santiago Sierra, de España, y Mounir Fatmi, de Marruecos, quienes compartirán espacio con argentinas reconocidas tales como Silvia Rivas, Ana Laura Cantera, Andrés Denegri y Virginia Buitrón. También están previstos los aportes de Marilá Dardot (Brasil), Rosemberg Sandoval (Colombia), Fernando Baena (España), Simone Moraes (Brasil), Wendy Yashira (Perú) y Enrique Jezik (México).

POSVERSO BIENAL reafirma su compromiso con la producción local al convocar a creadores de Junín y la región, tales como Hebe Argentieri, Susana Nazer, Silvina Torviso, Daniel Sarobe, Carlos Macheratti y Luciano Pozo.

Estas voces se suman al mosaico internacional de América del Norte, América Latina, áfrica y Europa, representados por artistas provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, España, Finlandia, Italia, Marruecos, México y Perú.

El eje temático será “Del encantamiento y el horror”, una invitación a cuestionar el desgaste del sistema contemporáneo mediante poéticas experimentales que actúan como herramientas de disidencia. El proyecto, según la organización, busca que la bienal funcione como plataforma para “recuperar la conexión perdida entre la humanidad y los saberes ancestrales o precientíficos”.

Temas Relacionados

Posverso BienalArte contemporáneoHotel DadaJunín

Últimas Noticias

El egiptólogo más famoso del mundo tiene su documental y se defiende: “Los fracasados intentarán detenerte”

Zahi Hawass, descubridor de “la Pompeya egipcia” y promotor del Gran Museo Egipcio, repasa su carrera en una producción en la que enfatiza en sus logros y evade las acusaciones que acompañaron sus años como responsable del patrimonio nacional

El egiptólogo más famoso del

La argentina Valentina Carrasco regresa a la ópera de París

La directora lidera la recuperación de “Nixon in China”, una obra sobre la histórica visita de Richard Nixon al país asiático, actualizada con nuevos elementos escénicos y temáticos

La argentina Valentina Carrasco regresa

Vuelve Liliana Felipe: “Esta especie ‘sensible’ ha convertido el mundo en un basural, un campo de concentración y un matadero”

La artista nacida en Córdoba, pero con 50 años en México, dará una serie de conciertos en la Argentina en el aniversario del golpe de Estado. “Pasé de los derechos humanos a los de todos los animales”, dice

Vuelve Liliana Felipe: “Esta especie

Cuadros a 4.300 metros: la galería de arte más alta del mundo habita en el corazón del Aconcagua

“¿Qué puedo inventar para poder quedarme en este lugar?“, se preguntó Miguel Goura, artista plástico y fundador del espacio cultural que ostenta un récord Guinness

Cuadros a 4.300 metros: la

Van Gogh y el significado del amarillo como símbolo de modernidad y emoción

La muestra en el museo de Ámsterdam explora cómo el color trascendió al genial artista y conectó significaciones culturales, espirituales y simbólicas en el tránsito del siglo XIX al arte contemporáneo

Van Gogh y el significado
DEPORTES
“Él jugó conmigo, no yo

“Él jugó conmigo, no yo con él”: la frase de Luis Figo sobre Cristiano Ronaldo que reavivó el debate generacional en Portugal

La profunda reflexión de Lewis Hamilton sobre su primer año con Ferrari en la Fórmula 1: “Olvidé quién era”

Conmoción en la NFL por la muerte de Rondale Moore: fue encontrado en su casa con un disparo de arma de fuego

La carrera de Surya Bonaly desafía estándares del patinaje artístico

River Plate buscará volver a la victoria frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La nueva faceta artística de

La nueva faceta artística de Felipe Fort que sorprendió a todos: “¿Algún consejo?"

MasterChef Celebrity 2026: cuándo se despide el reality y qué pasará después en la pantalla

Maxi López se despidió de Argentina con un conmovedor mensaje: “Me llevo este amor conmigo para siempre”

Mirtha Legrand contó su secreto para llegar a los 99 años con buena salud: “Soy entusiasta”

De la infancia creativa al escenario, el vínculo de Minerva y Alfredo Casero: “Está conociéndome como adulta, mujer y cantante”

INFOBAE AMÉRICA

Leopardo de Amur: la batalla

Leopardo de Amur: la batalla por conservar al felino más extraño de Asia

El egiptólogo más famoso del mundo tiene su documental y se defiende: “Los fracasados intentarán detenerte”

El superportaaviones USS Gerald R. Ford ingresó al Mediterráneo en medio de la presión militar de EEUU sobre Irán

A pocos días de su viaje para reunirse con Trump, Lula aseguró que Brasil no quiere una “nueva Guerra Fría”

Segregación escolar en Panamá: el Museo del Canal reconstruye la memoria afrocaribeña excluida del relato oficial