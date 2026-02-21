Cultura

La Berlinale reconoce al nuevo cine latinoamericano con premios en las secciones paralelas

La películas mexicanas “Moscas” y “Chicas tristes”, la paraguaya “Narciso”, y los cortometrajes “Más allá del cielo” (Perú) y “Matapanki” (Chile) obtuvieron distinciones

Guardar
La presencia latinoamericana destacó en
La presencia latinoamericana destacó en la Berlinale, con “Moscas” entre las favoritas al Oso de Oro por su aporte a las narrativas globales (Foto: REUTERS/Liesa Johannssen)

La 76ª edición de la Berlinale otorgó premios destacados a producciones de México, Paraguay y Perú en sus secciones paralelas y jurados no oficiales, validando la presencia latina en uno de los festivales clave del circuito internacional.

El Premio del Jurado Ecuménico se entregó a la mexicana Moscas, dirigida por Fernando Eimbcke, una de las favoritas para el premio mayor, el Oso de Oro. Es una de las tres películas latinoamericanas en competición y con este premio, consolida el reconocimiento global de las narrativas del continente desde diversas ópticas y categorías.

El jurado, integrado por Jean-Jacques Cunnac, Douglas P. Fahleson, Daria Pezzoli-Olgiati, Stephen Brown, Ingrid Stapf y Lea Wohl von Haselberg, reconoció el retrato de la vida cotidiana y el dolor desde la perspectiva de un niño de nueve años en la sociedad mexicana, presentado en blanco y negro. En paralelo, seleccionó Bucks Harbor del estadounidense Pete Muller en Panorama y River Dreams de la realizadora kazaja Kristina Mikhailova en Forum.

El director mexicano Fernando Eimbcke
El director mexicano Fernando Eimbcke y el joven actor Bastian Escobar, durante la presentación de "Moscas", premiada por el jurado ecuménico del Festival de Berlín (Foto: REUTERS/Maryam Majd)

La ópera prima de la realizadora mexicana Fernanda Tovar, Chicas Tristes, ganó el premio Oso de Cristal del jurado juvenil y el Gran Premio del jurado internacional a la mejor película en la sección Generación. El jurado determinó que “impacta con fuerza”, ya que “la calma, la incertidumbre y la fortaleza se transmiten de una manera poderosa y sensible”, según su fallo. También subrayó su reacción ante la obra, al afirmar que se mostró “profundamente conmovido” por el humor, la tristeza y el realismo que transmite.

Por su parte, el cortometraje peruano Allá en el cielo, dirigido por Roddy Dextre, recibió una mención especial del jurado juvenil, mientras que la ópera prima del chileno Diego ‘Mapache’ Fuentes, Matapanki, fue señalada por el jurado internacional, ambos en la sección Generación. El corto de Dextre celebró su estreno mundial en la programación Generación 14 plus.

En la sección Panorama, el Premio FIPRESCI distinguió a Narciso, una coproducción multilateral dirigida por el director paraguayo Marcelo Martinessi, basada en la novela de Guido Rodríguez Ayala. El largometraje retrata la sociedad paraguaya a finales de los años cincuenta, coincidiendo con el inicio de un régimen autoritario, donde el rock & roll y la radio irrumpieron como elementos disruptivos.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

BerlinaleCine LatinoamericanoFestival de BerlínUltimas noticias AméricaUltimas noticias

Últimas Noticias

La Fotogalería del Teatro San Martín presenta su programación 2026 con homenajes a Alicia D’Amico y Jorge Lavelli

La nueva temporada del espacio “Sara Facio” ofrece un amplio recorrido por distintas generaciones de artistas argentinos y una retrospectiva de los festejos por los 20 años del Teatro, en 1980

La Fotogalería del Teatro San

Murió Peter Stämpfli, referente del arte pop europeo con una particular mirada sobre “lo banal”

El creador suizo residente desde los años 70 en Sitges, Cataluña, tenía 88 años. Su obra es reconocida por abordar la banalidad de los objetos industriales y convertirlos en arte

Murió Peter Stämpfli, referente del

Con las películas en segundo plano, la polémica sobre cine y política cubre el cierre del Festival de Berlín

La edición número 76 de la Berlinale culmina marcada por la frase “no podemos entrar en el terreno de la política”, pronunciada por Wim Wenders, presidente del jurado

Con las películas en segundo

Alejandro Jodorowsky sorprende a sus 97 años con un libro-objeto que celebra toda su carrera artística

El longevo escritor y cineasta francochileno repasa su viaje creativo em ‘Art Sin Fin’, un recorrido visual y filosófico que siempre estuvo en búsqueda de “la verdad de la vida”, afirma

Alejandro Jodorowsky sorprende a sus

Haruki Murakami: “Mientras escribo, pasan cosas extrañas de manera muy natural”

El autor, quien dio proyección mundial a la literatura japonesa, reflexiona sobre su lugar en el mundo de las letras: “No soy un genio y no soy tan inteligente, pero puedo ir a otro mundo, ver y volver para contarlo”

Haruki Murakami: “Mientras escribo, pasan
DEPORTES
El mensaje de Edinson Cavani

El mensaje de Edinson Cavani después de ser silbado en la Bombonera tras el empate de Boca Juniors y Racing

Brett Favre reactiva la controversia por la elección de Bad Bunny en el Super Bowl

El golazo que sufrió Dibu Martínez en el empate que rescató Aston Villa a los 87 minutos ante Leeds por la Premier League

A horas de jugar por la 6ª fecha del Torneo Apertura, Independiente anunció el arribo de su tercer refuerzo

El anuncio que hizo el presidente de la FIFA tras la acusación de racismo de Vinicius Jr. al argentino Prestianni

TELESHOW
Emily Lucius y Rodrigo Valladares,

Emily Lucius y Rodrigo Valladares, sobrino de Mauricio Macri, se casaron por civil: “Ya me pueden decir señora”

María Becerra fue abordada por un famoso instagramer en Nueva York y sorprendió con su fluidez al hablar en inglés

La inesperada coincidencia entre Ernesto Tenembaum y Federico D’Elía que evocó a la escena icónica de “Un novio para mi mujer”

Carlos Rottemberg criticó el adelantamiento del calendario escolar: “Tiene consecuencias económicas directas”

El elenco de MasterChef celebró el cierre de temporada con una fiesta y la palabra de Wanda Nara: “Los amo”

INFOBAE AMÉRICA

Fuerte golpe al narcotráfico en

Fuerte golpe al narcotráfico en Guatemala: hallan 111 kilos de cocaína en allanamiento en Retalhuleu

Miles de estudiantes iraníes vuelven a desafiar al régimen con nuevas protestas al grito de “muerte a Khamenei” y “libertad”

Quién es quién en la compleja estructura de poder de la dictadura cubana

El tesoro oculto de Topkapi: joyas, dagas y símbolos de un imperio que cambió la historia

El futbolista que terminó preso por cabecear a un rival: “Me costó mi carrera”