Qué leer esta semana: la desgarradora mirada de Gisèle Pelicot, cómo manejar el cortisol y el verdadero “Cumbres borrascosas” (gratis)

La mujer a la que le marido drogó e hizo violar y que reaccionó con dignidad narra su historia; la novela que dio pie a la película del momento. Y un tema de salud contemporáneo

Libros para vivir mejor, entender y conmoverse.

Leer es mirar a los otros y, siempre, mirarse. Entre las propuestas de esta semana, destacan Un himno a la vida de Gisèle Pelicot, una crónica testimonial que narra cómo la autora enfrentó el descubrimiento de un horror oculto en su propio hogar. A través de su relato, Pelicot expone la violencia sufrida y el proceso de reconstrucción personal, en un testimonio que busca trasladar la vergüenza al lugar correcto. La versión digital de este libro ya está disponible, y su llegada a librerías físicas está prevista para el 1° de marzo.

Junto a este título aparece una nueva oportunidad para leer o revisitar Cumbres borrascosas, la clásica novela de Emily Brontë, cuya adaptación cinematográfica reciente ha renovado el interés y el debate sobre su vigencia y complejidad. La obra explora las pasiones humanas, el resentimiento y las consecuencias del orgullo, manteniéndose como un referente literario que ahora se puede explorar fácilmente en formato digital.

A esta lista se suma Cortisol, la hormona que lo cambia todo, de Martha Bolívar, que invita a repensar el papel del cortisol en la salud integral. El libro combina divulgación y herramientas prácticas para comprender cómo el estrés impacta en el metabolismo y propone estrategias para la autorregulación.

1) “Un himno a la vida”, de Gisèle Pelicot

'Un himno a la vida'
'Un himno a la vida' de Gisèle Pelicot, donde la autora comparte su conmovedora experiencia.

Es conmovedor el arranque de Un himno a la vida, el libro donde Gisele Pelicot cuenta qué pasó con ella, la mujer a la que su marido, su buen marido de siempre, drogó e hizo violar por una cantidad de hombres durante diez años. Empieza así:

“Siempre dejo puesta la mesa del desayuno la noche anterior. Coloco las tazas, los platos, los cubiertos y las servilletas, y después la miel y los botes de mermelada. Es como saltarme la noche, que siempre temo, y decretar la armonía del día siguiente. Solo habrá que sacar la mantequilla, encender el hervidor de agua y dejar que suban los aromas del café y del pan tostándose. Todo irá bien.

Así que esa noche lo había preparado todo. Incluso había sacado la ropa de Dominique. Llamémosle Dominique. Yo nunca lo llamaba así, prefería la ternura de los diminutivos, Doumé, Mino, y después ya no supe cómo llamarlo. Lo llamé señor. Señor Pelicot. Para escribir nuestra historia elijo su nombre de pila. Yo había dejado listo su pantalón de pana verde botella y el polo Lacoste rosa que le habían regalado nuestros hijos. La mañana siguiente debíamos presentarnos en la comisaría."

Cincuenta años habían vivido juntos, tenían tres hijos. Así que ella fue tranquila a la comisaría cuando la llamaron, fue calmándolo a él, a quien habían encontrado filmando bajo las polleras de unas chicas en un centro comercial. Un matrimonio de mucho tiempo, una confianza sólida, ¿qué le podía hacer el mundo?

En la comisaría le preguntaron cómo era el marido. Ella contestó con solvencia: “Un hombre bueno y amable. Un tipo genial, por eso seguimos juntos”.

Y ahí vino el mazazo. El policía la miró de frente y dijo: “Voy a mostrarle fotos y vídeos que no van a gustarle”.

No, no no le gustó. Más bien, no creyó cuando le dijeron que era ella. “Una mujer con liguero está acostada de lado. Un hombre negro tumbado detrás de ella la penetra”.

Pero sí, era ella. Y después de esa foto había otra, otro hombre. Y otra, y otra, y otra.

Estas imágenes fueron sólo el comienzo de un horror que terminó con él preso pero que no va a terminar jamás. Un horror en el que Gisèle Pelicot levantó la cabeza, miró de frente y dijo la frase que marcaría un rumbo: “La vergüenza tiene que cambiar de lado”.

Un libro imprescindible, que ya se puede leer en formato digital y llegará las librerías el 1° de marzo.

2) “Cumbres borrascosas”, de Emily Brontë

"Cumbres borrascosas", la novela en
"Cumbres borrascosas", la novela en que se basa la película del momento.

Y, es una tentación leer -o releer- el texto original de Cumbres Borrascosas, a partir del estreno de la película sobre esta novela que dirigió Emerald Fennell y que se acaba de estrenar. Más todavía, por la polémica que generó: opinaron en contra gente como la escritora Mariana Enriquez y la crítica Flavia Pittella. La novelista estadounidense Joyce Carol Oates postuló que la novela es de una complejidad que los lectores de hoy no pueden abordar. Que está mal, que está bien la película suscitó pasión. Pero ¿es fiel al original dentro de los límites razonables de una adaptación?

Brevemente, la novela narra la relación tormentosa entre Heathcliff, un huérfano adoptado por la familia Earnshaw, y Catherine Earnshaw, quien lo ama profundamente pero decide casarse con Edgar Linton para asegurar una posición social más alta. Humillado y herido, Heathcliff desaparece y regresa años después convertido en un hombre rico, decidido a vengarse de quienes lo despreciaron.

Su resentimiento destruye a las dos familias —los Earnshaw y los Linton— y afecta incluso a la siguiente generación.

Ambientada en los páramos sombríos de Yorkshire, la novela explora el amor pasional, el orgullo, la clase social y las consecuencias devastadoras del rencor.

3) “Cortisol, la hormona que lo cambia todo”, de Martha Bolívar

Manejar el cortisol y no
Manejar el cortisol y no dejarnos manejar por él.

El cortisol no es el villano: es el mensajero que nos alerta cuando algo en nuestro entorno o en nuestra mente nos está sobrepasando”, afirma Martha Bolívar en su nuevo libro, donde redefine el papel de esta hormona en la salud metabólica desde la psiconeuroinmunología.

La autora desafía la visión clásica del cortisol como amenaza y plantea que el verdadero riesgo aparece cuando su presencia se vuelve persistente por la presión cotidiana. Bolívar analiza cómo hábitos como la autoexigencia, la exposición constante a pantallas y la falta de descanso alteran el ritmo natural del cortisol y desencadenan síntomas físicos: fatiga, insomnio, aumento de peso, inflamación y baja inmunidad.

La obra propone identificar estresores personales y comprender el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal para diseñar estrategias de regulación individual. Bolívar sostiene que “el abordaje no es solo nutricional, sino integral, para devolverle al cuerpo su capacidad de autorregulación”.

A lo largo de sus páginas, Bolívar expone ejemplos de consultas clínicas en las que los síntomas metabólicos tenían como origen un estrés sostenido y poco reconocido. Explica, además, que el diagnóstico tradicional suele centrarse en la alimentación o el ejercicio, sin considerar el impacto de la activación crónica del eje del estrés.

Los libros de la Biblioteca
Los libros de la Biblioteca Leamos: grandes títulos y muchos, gratis.

El libro ofrece herramientas para que el lector aprenda a observar y modificar sus propios patrones de respuesta, priorizando el autocuidado y la gestión consciente de las demandas diarias.

Con un enfoque práctico, el libro orienta al lector a reconocer señales de sobrecarga y prevenir el impacto del estrés antes de que se traduzca en enfermedad, invitando a repensar la relación entre mente, cuerpo y metabolismo.

