Martín Kohan advierte: “Vos titulás ‘Gustavo Costas, le quiero ganar a Boca’ y eso cobra un tono desafiante que no tenía”

Martin Kohan en "Infobae a las nueve"

“Vos titulás: ‘Gustavo Costas: le quiero ganar a Boca’ y eso cobra un tono desafiante que no tenía”, va a decir el escritor Martín Kohan en su charla con Infobae a las nueve. Hablan del nuevo libro del escritor -Argentinos ¡a las cosas!- pero hablan también de cómo es la comunicación en los frenéticos tiempos de las redes.

Martín Kohan advirtió en el programa periodístic cómo el recorte y la edición de fragmentos en redes sociales y medios pueden distorsionar el sentido original de una declaración y asignarle una intencionalidad inexistente. El autor de Argentinos, ¡a las cosas! expuso, con ejemplos del fútbol y de la política, cómo la viralización y circulación de extractos breves generan una lógica de desinformación y violencia simbólica en la opinión pública argentina.

Entrevistado por Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tatiana Schapiro, Kohan definió como “tiktokización” a la tendencia creciente de consumir y difundir recortes mínimos de entrevistas o debates, muchas veces despojados de contexto.

El libro donde Martín Kohan recorre emblemas de la argentinidad.

Para Kohan, el problema no está solo en la edición, sino en la perspectiva de quienes miran, leen y discuten. “Cuando ves dos minutos de veinte, sabés que estás viendo dos y no viste dieciocho. Pero en redes, se juzga como si se tuviera la totalidad”, explicó. Kohan denunció que la descontextualización impone una lógica de agresión y falsificación: “Convertirlo en afirmación y traspasarlo a lo que se supondría es el impulso personal de salir a decir. No, no salió a decir, le preguntaron y contestó”.

Distorsión por el recorte entre fútbol y política

Durante la conversación, Kohan ilustró el impacto del recorte con ejemplos que van desde el fútbol hasta la política. “Si le preguntás a un técnico si quiere ganar el partido, te va a decir que sí. Después eso se titula: ‘Le quiero ganar a Boca’. Y eso cobra un tono desafiante, petulante, engreído, que no tuvo”, sostuvo. Para Kohan, el mismo mecanismo domina el debate político argentino: “Desprendés la respuesta, la volvés absoluta y aun cuando mantengas el sentido de lo que dijo, deformás lo que dijo. Porque le imprimís un tono desafiante, una intencionalidad que no tenía”.

“No estoy dispuesto a desistir de la idea de leer los textos y entender y discutir sobre una base sólida”

El caso del senador Mariano Recalde fue uno de los ejemplos más recientes. Kohan y los periodistas recordaron cómo la frase “no leí el proyecto” se viralizó como símbolo de desinterés, aunque lo que el legislador quería señalar no fue retenido por el público. “Ya está, quedó la imagen de: el senador Recalde no leyó el proyecto”, relató uno de los conductores, mientras Kohan advertía: “Si no aprendemos a recelar de eso y ver cómo estamos leyendo y mirando, la distorsión se instala como regla”.

Kohan extendió la crítica al uso político de estos recursos, citando a Javier Milei: “Alguien que entendió muy bien eso es Milei, y lo aprovecha y lo usa. Hace de eso un valor en términos de eficacia política, un proyecto que se nutre de la posibilidad de deformar, falsificar, distorsionar, ocultar”, sostuvo. Según Kohan, la reducción extrema del debate favorece a quienes manipulan el recorte y la viralización, fenómeno que identifica también en figuras internacionales como Donald Trump.

El escritor Martín Kohan analiza el fenómeno de la "tiktokización", donde los debates y las ideas se reducen a clips de dos minutos. Una reflexión sobre cómo la falta de contexto en las redes sociales empobrece el discurso público y fomenta las críticas infundadas.

Identidad nacional: objetos, instantes y escenas

Más allá de la coyuntura, Kohan trazó un vínculo entre la fragmentación contemporánea y su abordaje de la identidad en Argentinos, ¡a las cosas!. El libro, editado por la editorial Seix Barral, recorre 25 objetos, escenas y lugares que, según el autor, condensan huellas de la argentinidad. “La identidad no se busca como una esencia, se manifiesta como huella en las cosas y los lugares”, explicó.

Entre los ejemplos, destacó el Renault 12, un vehículo que para Kohan sintetiza la persistencia de lo cotidiano en la memoria colectiva nacional. “No tiene la carga de lo emblemático. El Torino es el coche emblemático, el Renault 12 es un coche común, pero ahí está la huella, algo del pasado que perdura en el presente”, describió. Según Kohan, la argentinidad fluctúa entre lo propio y lo incorporado, lo recordado y lo invisible.

La charla abordó también la célebre “mano de Dios” de Diego Maradona. Kohan subrayó el valor de lo inadvertido y la significación del instante: “Muy pocos vieron la mano, muy pocos. La mayoría dice: ‘No me di cuenta’. La posibilidad de detener un instante, de ver en una imagen lo que no se vio en la realidad, sirve para pensar una modulación de la identidad: lo que se ve y lo que no se ve, lo que se representa y lo que ocurre”.

Diego Maradona, la mano de Dios.

Otro de los capítulos detiene la mirada en la imagen de Gardel y el Obelisco en la tradicional pizzería porteña Los Inmortales. Kohan señala la paradoja temporal de una foto imposible —Gardel murió antes de la construcción del Obelisco— que, sin embargo, condensa una verdad en el terreno de la eternidad: “Así como la identidad puede rastrearse en un instante efímero, también se la puede leer en una escena transtemporal”.

Kohan, docente universitario además de escritor, defendió la lectura completa y la discusión como respuesta ante el efecto deformador de los recortes. “No estoy dispuesto a desistir de la idea de leer los textos y entender y discutir sobre una base sólida”, subrayó. Aunque reconoce que la política y el periodismo parecen haber aceptado la fragmentación como norma, planteó que todo extracto es parcial y que nunca puede ser tomado como totalidad.

