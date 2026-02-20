Cultura

“La fuerza del caracter”: Amanda Seyfried defendió en la Berlinale el cine hecho por y para mujeres

La actriz estadounidense presentó “The Testament of Ann Lee”, la historia de una religiosa en el siglo XVIII. “En esta película y en ‘La empleada’ hay personajes femeninos que se activan por la necesidad de igualdad”, opinó

Guardar
Tráiler de "El Testimonio de Ann Lee", protagonizada por Amanda Seyfried

La actriz estadounidense Amanda Seyfried aseguró en la rueda de prensa de la Berlinale correspondiente al filme The Testament of Ann Lee que “las mujeres están acudiendo al cine porque se están haciendo películas para mujeres”. The Testament of Ann Lee o The Housemaid, que se estrenaron más o menos al mismo tiempo el año pasado, pertenecen a “un género diferente”, ya que atraen a otro tipo de público, las mujeres, indicó.

Aunque la actriz señaló que ambas películas fueron muy diferentes tanto en contenido como en el proceso de filmación, subrayó que le encanta que traten temas como “la fuerza de carácter, mujeres con necesidades y que se activan por esas necesidades y por la necesidad de igualdad, de seguridad en el mundo”. Seyfried también afirmó que antes de embarcarse en un nuevo proyecto piensa en si le vale la pena dejar a sus hijos y si le va a dar la oportunidad, como artista, de exigirse y de aprender algo sobre sí misma.

Amanda Seyfried resaltÓ en la
Amanda Seyfried resaltÓ en la Berlinale la importancia de crear películas para audiencias femeninas

“Lo que yo defino como calidad es una visión clara (...), una exploración de la vida de alguien a través de la narración y algún tipo de atmósfera cinematográfica”, declaró, y recalcó que así es como se sintió con The Testament of Ann Lee.

En este sentido, la actriz aseguró que nunca en su vida había dedicado tanto tiempo a preparar el personaje para una película, pero que supuso el mayor reto de su carrera a varios niveles, tanto respecto de las condiciones meteorológicas (lluvia y calor extremo) en el rodaje como la falta de tiempo (34 días para rodar) y de dinero (10 millones de dólares).

Una mirada sobre la religión

La historia trata de una misionera inglesa que en el siglo XVIII dejó su Manchester natal para viajar a EEUU con un reducido grupo de religiosos, con el objetivo de instalar allí la Sociedad Unida de Creyentes en la segunda Aparición de Cristo, conocidos como Shakers, un movimiento que llego a tener 6.000 seguidores.

Tanto la directora noruega Mona Fastvold como Seyfried negaron ser personas religiosas, pero abordaron el proyecto con una mentalidad abierta y una conexión con la historia.

Amanda Seyfried y la directora
Amanda Seyfried y la directora noruega Mona Fastvold durante la presentación de "The Testament of Ann Lee" en el Festival de Berlín

“Intenté contar esta historia con una mente verdaderamente abierta. (...) Siempre he tenido un escepticismo natural hacia cualquier historia sobre una figura religiosa y así fue como abordé mi investigación”, apuntó Fastvold. Su intención era llevar al público en un viaje que fuera “tan abierto” como lo fue el suyo y se convirtió en una metáfora para ella al aspirar a proyectos imposibles: “Eso fue con lo que conecté personalmente”.

Por su parte, Seyfried señaló que no está de acuerdo con su personaje, ni lo tiene que estar, pero que realmente cree que Ann Lee encontró consuelo y fortaleza en su fe.

Canciones icónicas

Se trata de una película que no es exactamente un musical pero que está lleno de música, ya que sigue a los Shakers, una comunidad que cantaba y bailaba sin parar, para expresar sus miedos y sus alegrías.

La película narra la historia
La película narra la historia de Ann Lee, una misionera inglesa que fundó la comunidad Shaker en Estados Unidos durante el siglo XVIII

“Creo que es la mujer más icónica cantando canciones que pronto serán icónicas”, aseguró Seyfried, que añadió que le encanta explorar su propia relación con la música a través de los musicales. Sin embargo, también reflexionó que se trata de una forma distinta de expresión: “Tuve que dejar de escucharme cantar y, más bien, cantar desde un lugar en mi cuerpo donde simplemente lo estaba sintiendo”.

“Todo se trataba de unir a una comunidad y, de alguna manera, es aún más icónico que esta mujer fuera parte de esto, que lo creara, y que la música fuera tan importante”, destacó.

La película, presentada en el Festival de Venecia, fue escrita por Fastvold, junto con su pareja, el cineasta estadounidense Brady Corbet, y le cosechó a Seyfried una nominación en los últimos los Globos de Oro.

Fuente: EFE

[Fotos: Reuters/Nadja Wohlleben; prensa Berlinale]

Temas Relacionados

The Testament of Ann LeeAmanda SeyfriedMona FastvoldBerlinaleCine FemeninoBerlínCine

Últimas Noticias

Los tres años en los que un hombre firmó ‘Cumbres borrascosas’: así se descubrió que Emily Brontë era la autora de uno de los libros más importantes de la literatura

La autora murió un año después de publicarse la novela, que aparecía firmada como Ellis Bay

Los tres años en los

Martín Kohan advierte: “Vos titulás ‘Gustavo Costas: le quiero ganar a Boca’ y eso cobra un tono desafiante que no tenía”

El reconocido escritor argentino, docente y novelista reflexionó sobre la distorsión resultante de titulares extraídos sin contexto

Martín Kohan advierte: “Vos titulás

Baz Luhrmann revive al verdadero Elvis Presley, “el hombre detrás de la máscara”

El director australiano combinó imágenes nunca vistas y una entrevista inédita para crear ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’, un documental inmersivo en 4K que se estrena mundialmente el 26 de febrero

Baz Luhrmann revive al verdadero

Un programa de televisión, un presentador mafioso y un loro narcotraficante: así es la serie italiana considerada como una obra maestra que estrena HBO

El veterano director Marco Bellocchio presenta su nuevo trabajo, titulado ‘Portobello’, basado en hechos reales, en concreto en un caso que conmocionó a la sociedad del país en los años 80

Un programa de televisión, un

“Cumbres borrascosas”: por qué Joyce Carol Oates no enseñaría la novela a sus estudiantes

Una autora reactiva el debate sobre clásicos tras el estreno de la nueva película y revela cómo el contexto moderno transforma la lectura de un libro icónico

“Cumbres borrascosas”: por qué Joyce
DEPORTES
En la Bombonera, Boca Juniors

En la Bombonera, Boca Juniors y Racing protagonizarán un partido con mucho en juego: hora, TV y probables formaciones

Por qué tuvo “las peores largadas” y los 4 equipos que llegan mejor al arranque de la F1: las frases de Franco Colapinto tras la pretemporada

El jefe de Alpine elogió el trabajo de Colapinto y Gasly en la pretemporada, pero dejó una advertencia para el debut de la Fórmula 1

El drástico giro en la “guerra de motores” de la F1 que podría cambiar el panorama del debate: en qué se vería beneficiado Alpine

Operarán a otro futbolista de Boca Juniors: será el tercero en un mes

TELESHOW
El terrible momento que vivió

El terrible momento que vivió Sol Pérez con su hijo Marco: “Se ahogó tomando la teta”

“La fama en Internet es una trampa”: Gabino Silva revela el lado oculto de ser viral

Pía Slapka anunció su separación del empresario Daniel Gabrielli: “No estamos más juntos hace un tiempo”

Pitty la Numeróloga habló de la denuncia en su contra por manipulación psicológica: “Que investiguen todo lo que quieran”

Jimena Monteverde anticipó su probable inasistencia al cumpleaños de Mirtha Legrand: “No creo que vaya”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército israelí se mantiene

El Ejército israelí se mantiene en “alerta máxima” en medio de las tensiones de Estados Unidos con Irán

Irán aseguró que tendrá un borrador para negociar un acuerdo en la próxima reunión con Estados Unidos

La CIDH dialoga con autoridades del Colegio de Abogados y magistrados electos

350 atletas salvadoreños competirán en el Ironman 70.3, el evento internacional más grande del año

La revolución DeFi: el impacto de esta tendencia en el mercado de activos digitales