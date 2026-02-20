Cultura

Barbara Kingsolver regresa con ‘Partita’, su primera novela desde que ganó el premio Pulitzer

El relato de la escritora estadounidense está ambientado en un entorno rural y basado en su experiencia personal: el personaje, como ella, tuvo el sueño de ser pianista

Para su primera novela desde el premiado Demon Copperhead, ganador del Pulitzer, Barbara Kingsolver aborda un tema del que rara vez habló en público mientras crecía en un pequeño pueblo de Kentucky: la música clásica.

Harper, un sello editorial de HarperCollins Publishers, anunció que Partita se publicará el 6 de octubre. (Faber lanzará el libro dos días después en el Reino Unido.) Al igual que Demon Copperhead, La Biblia vaquera y otras novelas de Kingsolver, está centrada en una comunidad rural. Pero en Partita, la protagonista es una mujer casada y expianista, perseguida por una pasión por la música que nunca llegó a vivir plenamente.

En la década de 1970, la propia Kingsolver fue estudiante becada de música en la Universidad DePauw, pero cambió su especialidad a Biología tras decidir que tenía pocas probabilidades de hacer carrera tocando piano clásico. Al mismo tiempo, tenía aspiraciones de convertirse en escritora. Trabajó en periodismo y publicó poesía y relatos cortos antes de completar su primera novela, “El árbol de los frijoles, que salió en 1988.

“Toda mi vida, he amado tanto el lenguaje como la música de una manera hambrienta y apasionada que felizmente los entrelaza en mi cerebro. Sin embargo, nunca se me ocurrió escribir una novela sobre una música clásica, por el tipo de personas sobre las que escribo”, dijo Kingsolver en un comunicado. “Yo era la chica rara del campo a la que le encantaba leer a Tolstói y tocar a Bach, pero mantuve esos intereses para mí. Ahora, finalmente, me parece un proyecto digno preguntarse quién hizo estas reglas, que los violinistas de pueblo pequeño y los fans de la música country no se sientan bienvenidos en una sala de conciertos sinfónicos, y viceversa”.

Kingsolver, de 70 años, ha sido conocida durante mucho tiempo por su ficción socialmente consciente, trabajando a menudo con temas de clase social, comunidad, inmigración y medio ambiente. El exitoso Demon Copperhead”fue una adaptación de David Copperfield de Charles Dickens, que Kingsolver situó en los Apalaches modernos. Publicado en 2022, fue una selección del club de lectura de Oprah Winfrey, que compartió el Pulitzer de ficción con Trust, de Hernan Diaz.

Entre sus otros reconocimientos se encuentran la Medalla Nacional de Humanidades, el Premio Nacional del Libro a la trayectoria y su ingreso en la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras.

Fuente: AP

[Fotos: EFE/ Andreu Dalmau]

