José de San Martín y el cruce de los Andes inspiran un encuentro cultural inmersivo en San Juan

La programación, prevista para el último fin de semana de abril, incluye caminatas, charlas, música y sabores cuyanos para repensar la epopeya sanmartiniana en el lugar de los hechos

El Encuentro Sanmartiniano reunirá en
El Encuentro Sanmartiniano reunirá en Calingasta a especialistas y público general para revisar la figura de José de San Martín y el Cruce de los Andes

Entre el 23 y el 26 de abril de 2026, el Valle de Calingasta (provincia de San Juan), albergará un encuentro dedicado a analizar la figura de José de San Martín a partir de la experiencia territorial y la memoria de las comunidades que participaron del Cruce de los Andes. La propuesta, denominada Encuentro Sanmartiniano, prevé un recorrido por Calingasta, Barreal, Tamberías y otros puntos vinculados a la “Ruta de los Patos”. Durante cuatro días, un grupo integrado por 10 a 20 personas participará de caminatas, charlas y actividades culturales centradas en los aportes de la población local durante la campaña emancipadora.

El programa contempla la integración de debates con especialistas, gastronomía regional, oficios tradicionales y espacios musicales. Las actividades se desarrollarán con alojamiento en la Posada Paso de los Patos, ubicada en Barreal. Los organizadores, Enrique Avogadro y Claudia Grynszpan, explicaron que el evento tiene como objetivo principal repensar la historia del Cruce de los Andes considerando el papel de San Juan no solo como escenario, sino como un actor histórico central. Para ello, se incorporarán aspectos como la organización política y comunitaria, el rol estratégico de Calingasta y la participación de mujeres, artesanas, campesinos, baqueanos y familias de la zona.

El evento ofrecerá un recorrido
El evento ofrecerá un recorrido por puntos claves de la Ruta de los Patos, involucrando a Barreal, Tamberías y otras localidades emblemáticas del Cruce de los Andes

El evento pondrá en valor elementos culturales y logísticos habituales en la región cuyana durante la época, como la manufactura textil de ponchos, mantas y abrigos en telar criollo —utilizados por las tropas—, y la alimentación local, aspectos considerados determinantes en el desarrollo de la campaña.

La coordinación general del Encuentro Sanmartiniano estará a cargo de Enrique Avogadro, gestor cultural y ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y de Claudia Grynszpan, especialista en turismo cultural y ex ministra de Turismo y Cultura de San Juan. El cuerpo de especialistas que acompañará el recorrido incluye a Cristina Hevilla, doctora en Historia con foco en historia regional y memoria local; Virginia Gallardo, profesora de Historia enfocada en la transmisión de saberes desde el territorio; y Guillermo Collado Madcur, genealogista e investigador de familias históricas de San Juan y Cuyo.

Las actividades del encuentro buscan generar un espacio de intercambio donde los participantes puedan compartir preguntas, aprendizajes y experiencias relacionadas con la figura de San Martín y los procesos históricos vinculados al Cruce de los Andes. Los organizadores informaron que, además del enfoque historiográfico, se promoverá la creación de una comunidad de personas interesadas en profundizar el análisis de la gesta sanmartiniana, con miradas provenientes de diferentes disciplinas y experiencias.

