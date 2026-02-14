Cultura

El fascinante universo de ‘Ponyo’, la obra maestra de Hayao Miyazaki, llega al Museo de la Academia de Hollywood

La exposición sobre la famosa película del maestro japonés del cine animado, despliega bocetos originales y propuestas lúdicas que permiten una experiencia única para niños y adultos

Guardar
La exposición 'Ponyo' en el
La exposición 'Ponyo' en el museo de la Academia de Cine de Los Ángeles sumerge a los visitantes en el mundo acuático de Miyazaki

Un rincón lúdico que simula olas, una mesa de animación para crear secuencias, decenas de bocetos originales: con su nueva exposición, inaugurada este sábado, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ofrece en su museo de Los Ángeles una inmersión total en el mundo de Ponyo, la obra maestra acuática del director japonés Hayao Miyazaki.

La institución angelina abrió sus puertas en 2021 con una retrospectiva dedicada al gran maestro de la animación japonesa. Tras esa exitosa primera exposición, el Studio Ghibli donó al museo estadounidense decenas de dibujos creados para la película animada. “Es un tesoro tan grande que tuvimos que compartirlo con nuestros visitantes”, declaró Jessica Niebel, comisaria de la exposición, que permanecerá abierta durante casi un año.

El museo dedica poco más de 350 metros cuadrados a esta película, estrenada en 2008. Inspirada en La Sirenita de Hans Christian Andersen, Miyazaki cuenta la historia de un pez dorado con cara de niña, acogido por un niño de cinco años llamado Sosuke. A pesar de las reservas de su padre, el mago submarino Fujimoto, la pequeña Ponyo se enamora de su nuevo amigo y renuncia a sus poderes mágicos para convertirse en humana.

La exposición ofrece experiencias interactivas
La exposición ofrece experiencias interactivas en áreas lúdicas que reproducen el universo de 'Ponyo' en el museo de Los Ángeles

Dibujada íntegramente a mano, la película fue aclamada como una obra maestra visual, marcando el regreso de Hayao Miyazaki a la animación tradicional de sus primeros trabajos, tras incorporar imágenes generadas por computadora en El viaje de Chihiro y El castillo ambulante. “Lo realmente especial de Ponyo es que le dijo a su equipo desde el principio que todo en esta película tenía que estar en movimiento”, enfatiza Niebel, y recuerda cómo los equipos crearon un exuberante mundo acuático, con colores que cambiaban bajo el agua y olas que se movían de forma diferente según el clima.

Los entusiastas de la animación encontrarán en la muestra bocetos de algunas de las secuencias clave de la película, dibujadas a lápiz, y proyecciones de sus momentos más majestuosos. Pero esta exposición inmersiva está principalmente “diseñada para niños”, el público principal de Ponyo, según la comisaria. La entrada es gratuita para menores de 17 años. Los más pequeños pueden descansar sobre protuberancias azules que imitan la curva de las olas, deslizar una figura de Ponyo por un muro oceánico o incluso esconderse en una réplica del cubo verde que Sosuke utiliza para atrapar peces dorados.

La película 'Ponyo', inspirada en
La película 'Ponyo', inspirada en 'La Sirenita', narra la historia de una pez dorado que busca convertirse en humana

Sus padres también pueden jugar con ellos gracias a las mesas de animación iluminadas donde pueden mover tiburones, medusas y cangrejos de colores, tomando fotos imagen por imagen para crear su propia secuencia animada.

El universo fascinante de Ponyo cobra vida mediante experiencias interactivas para todas las edades, que permiten sumergirse en sus paisajes acuáticos y la estética singular de los dibujos a mano. Entre las propuestas, destacan una mesa de animación interactiva, en la que los asistentes pueden crear sus propias secuencias animadas, así como un entorno lúdico e inmersivo que invita a los más pequeños a adentrarse en el mágico océano de la película. Los temas de transformación, vínculos humanos y alegría están presentes en cada rincón.

Fuente: AFP

[Fotos: prensa Academy Museum Los Ángeles]

Temas Relacionados

PonyoHayao MiyazakiCine animadoJapónMuseo de la Academia de Cine

Últimas Noticias

José de San Martín y el cruce de los Andes inspiran un encuentro cultural inmersivo en San Juan

La programación, prevista para el último fin de semana de abril, incluye caminatas, charlas, música y sabores cuyanos para repensar la epopeya sanmartiniana en el lugar de los hechos

José de San Martín y

“En efecto, se me ha borrado la sonrisa”: Philippe Besson confiesa cómo la enfermedad y la memoria personal se convierten en literatura y testimonio

En su novela ‘Un tal Paul Darrigrand’, el premiado escritor francés abre su corazón al contar una historia de amor clandestino y lucha contra una cruel enfermedad

“En efecto, se me ha

Una película sobre la leyenda trágica de Bill Evans entra en competencia en el Festival de Berlín

‘Everybody digs Bill Evans’, dirigida por Grant Gee, cuenta una de las etapas más difíciles del genial pianista de jazz que murió a los 51 años, luego de una vida surcada por la adicción a la heroína

Una película sobre la leyenda

La directora de ‘Cumbres borrascosas’ desafía a los más puristas: las diferencias entre la película y la novela original de Emily Brontë

La diferencia de Jacob Elordi con el personaje que interpreta, la omisión de los narradores o el sexo explícito son algunos de los cambios más notables

La directora de ‘Cumbres borrascosas’

La hermandad secreta que revolucionó el género policial: Agatha Christie, Dorothy L Sayers y GK Chesterton

Laboratorio de experimentos literarios y aliados de Scotland Yard: la sociedad que inspiró reglas, colaboraciones y debates forenses en la ficción de misterio británica

La hermandad secreta que revolucionó
DEPORTES
Boca Juniors hizo una oferta

Boca Juniors hizo una oferta por un ex delantero de River Plate: los detalles

La buena noticia que recibió Edinson Cavani en Boca Juniors en el día de su cumpleaños número 39

El día que una lasaña dejó al Tottenham sin jugar la Champions League

Pasión sin fronteras: la historia del hincha que viaja más de 40 horas para ver a sus dos clubes

Se agotaron en apenas tres días los 10 mil preservativos que fueron repartidos en la Villa Olímpica en los Juegos de Invierno

TELESHOW
Las mejores fotos del fabuloso

Las mejores fotos del fabuloso cumpleaños en Nordelta de la hija de Wanda Nara

Los famosos festejan San Valentín: cartas románticas, videos retro y amor a pesar de la distancia

Bizarrap estuvo como invitado en La Casita y mostró un número mágico que ilusiona con una colaboración con Bad Bunny

Joe Fernández se disculpó con el bailarín Valentín Fresno por sus dichos homofóbicos: “Creí que era gracioso”

Cambio de horario para el show de Bad Bunny del sábado 14 de febrero: todos los detalles

INFOBAE AMÉRICA

Brote de sarampión en universidad

Brote de sarampión en universidad de Florida afecta a decenas de estudiantes

“En efecto, se me ha borrado la sonrisa”: Philippe Besson confiesa cómo la enfermedad y la memoria personal se convierten en literatura y testimonio

El día que una lasaña dejó al Tottenham sin jugar la Champions League

Pasión sin fronteras: la historia del hincha que viaja más de 40 horas para ver a sus dos clubes

Una película sobre la leyenda trágica de Bill Evans entra en competencia en el Festival de Berlín