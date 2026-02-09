La belleza de la semana: “La dama del armiño”, de Leonardo da Vinci

"La dama del armiño" (1489–1491) de Leonardo da Vinci

La pintura renacentista conocida como La dama del armiño, elaborada hacia 1490 por Leonardo da Vinci, constituye uno de los cuatro retratos femeninos creados por el artista y se ha consolidado como una obra de referencia tanto por su historia como por su simbolismo. En la actualidad, la pieza pertenece al gobierno de Polonia, tras una compraventa en 2016 que aseguró, por 100 millones de euros, la permanencia de la colección Czartoryski como bien público. El cuadro, identificado de manera definitiva como el retrato de Cecilia Gallerani, experimentó diversos traslados y resguardos durante la remodelación de su museo, la ocupación nazi y los vaivenes de la historia europea, estableciéndose finalmente en el Museo Czartoryski de Cracovia.

En la parte final del siglo XX y a comienzos del XXI, se produjeron importantes acontecimientos sobre la obra. Durante la Segunda Guerra Mundial, la pintura quedó escondida en un castillo, fue descubierta y requisada por soldados nazis y trasladada a Berlín. Después, en 1940, Hans Frank, gobernador general de Polonia, exigió que volviera a Cracovia, donde permaneció hasta el final del conflicto. Luego, las tropas aliadas hallaron el cuadro en la mansión de Frank en Baviera, ya con huellas de daños persistentes —entre ellas, la marca de un talón en una esquina—. En 1991, el gobierno polaco devolvió la obra a la familia Czartoryski, y en 2016 la colección se integró definitivamente al patrimonio público.

En el siglo XIX el pintor italiano Cherubino Cornienti imaginó la escena en que Da Vinci pintaba a Cecilia Gallerani pintada en presencia de Ludovico il Moro

Diversos análisis técnicos y documentales apuntan a que la modelo del cuadro fue Cecilia Gallerani, joven de origen sienés y amante del duque de Milán, Ludovico Sforza. La identificación ha sido avalada por la documentación más especializada y es universalmente aceptada. Al momento de su llegada a la corte milanesa en 1489, Cecilia tenía solo 15 años y contaba con una gran reputación como poeta y música. Se convirtió de inmediato en la preferida del duque hasta el enlace de este con Beatriz de Este en 1491. Durante su permanencia en la corte, desarrolló aficiones relacionadas con la poesía y el latín, asistiendo a tertulias y escribiendo versos en italiano, lo que le valió el reconocimiento como “Musa” y “Donna docta”.

El retrato fue encargado a Leonardo da Vinci en torno a 1490, coincidiendo con los primeros años del artista como pintor de corte. Poco después de finalizar la obra, Cecilia Gallerani quedó embarazada de Ludovico y dio a luz a un hijo llamado Cesare. Finalmente, fue casada con Ludovico Carminati de Brambilla, conde de Bergamino. En ese contexto, el duque envió a madre e hijo a su residencia en el palacio de Carmagnola. El cuadro fue solicitado en 1498 por Isabel de Este, duquesa de Mantua, para compararlo con obras de Bellini, pero, tras casi un mes, fue restituido a su propietaria original.

Leonardo da Vinci, en un autorretrato de 1513 realizado en tiza roja

El simbolismo en la pintura se concentra en la figura del armiño que acompaña a Cecilia. Diversos expertos coinciden en que, además de la referencia al apodo de Ludovico Sforza, “L’Ermellino”, y su vinculación con la Orden del Armiño recibida en 1488, el animal posee otras connotaciones. Según la interpretación más extendida, el armiño representa cualidades como la pureza y la belleza, y se asocia fonéticamente al apellido Gallerani. Este tipo de recursos ya había sido utilizado por Leonardo en otros retratos, empleando elementos visuales vinculados al nombre de la modelo.

El animal, aunque ha sido identificado zoológicamente por algunos como un armiño y por otros como un hurón albino, es valorado sobre todo por su significado alegórico. Las virtudes del armiño —equilibrio, tranquilidad y pureza— se verían reflejadas tanto en la postura de Cecilia como en la calma y firmeza del animal. Un posible trasfondo alegórico sugiere una alusión al embarazo de la joven, dado que en la Italia renacentista se creía que estos animales protegían a las mujeres en ese estado. Existen, incluso, menciones míticas al nacimiento de Heracles, en el que un armiño jugó un papel crucial, lo que refuerza el sentido íntimo y multifacético del cuadro.

A nivel técnico, la pintura desafía los límites de la representación femenina en el Renacimiento. Pese a ciertas intervenciones —como la eliminación de una puerta para lograr un fondo oscuro o la alteración de detalles en el peinado y la mano de la modelo—, La dama del armiño se conserva mejor que otras obras de Leonardo. Rayos X han revelado modificaciones previas, como la existencia original de una ventana cuya luz intensa sigue notándose en el efecto lumínico y los reflejos presentes en la obra.

"La dama del armiño" en su tamaño completo y original

El retrato destaca por la habilidad de Leonardo da Vinci al captar el movimiento y construir una composición dinámica, en la que la dama y el animal parecen situarse en una espiral piramidal. La joven gira levemente hacia la izquierda y la escena transmite tanto atención como solemnidad. Las manos, pintadas con exquisitez, muestran el dominio del artista sobre la anatomía, mientras que el gesto de Cecilia sugiere una serenidad apenas interrumpida por una sonrisa leve, “prefería insinuar las emociones antes que mostrarlas explícitamente”.

La aparición y atribución incorrecta de la inscripción en la esquina superior apunta a intervenciones modernas. La obra ha sido restaurada en diversas ocasiones, y hasta sufrió daños en la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, se exhibe en el Museo Czartoryski y es considerada uno de los testimonios más elocuentes del arte renacentista y de la historia europea, tanto en su recorrido físico como simbólico.