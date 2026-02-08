Cultura

“¿Acabaréis con los extranjeros? ¿Vais a matarlos?“: la interpretación de Ian McKellen de Shakespeare que se volvió viral

El episodio ocurrió hace unos días en televisión. Fue en el programa “The Late Show” donde el actor británico recitó de forma memorable un fragmento de “Sir Thomas More” de 1593. Los clips compartidos en redes sociales obtuvieron millones de reproducciones

Hace unos días el actor Ian McKellen, respetado hombre de cine y de teatro que es muy conocido por sus papeles en las taquilleras El Señor de los Anillos y X-Men, estuvo en el programa The Late Show, un ciclo muy popular de la cadena estadounidense CBS. Allí contó que fue el primer actor en interpretar el monólogo Sir Thomas More de William Shakespeare. “¿Te importaría interpretarlo para nosotros?”, le pregunta el conductor Stephen Colbert.

“Piensen que todo esto ocurre hace 400 años, en Londres hay disturbios, una muchedumbre en las calles que protesta por la presencia de extranjeros”, explicó y luego, para meterse en el papel de un abogado de la época, le pidió a la audiencia que coreara “¡Los inmigrantes deben ser expulsados!”, una forma de recrear el clima hostil de la narración.

El monólogo corresponde a una obra atribuida parcialmente a Shakespeare y cuya redacción data de alrededor de 1593. En él, el personaje titular interrumpe a una multitud enfurecida para exigir humanidad hacia los forasteros: “Concededles que se vayan, y conceded que vuestro ruido haya reprendido a toda la majestad de Inglaterra; imaginad que veis a los miserables extranjeros, con sus bebés a sus espaldas y su pobre equipaje, caminando pesadamente hacia los puertos y las costas en busca de transporte, y que os sentáis como reyes en vuestros deseos, con la autoridad completamente silenciada por vuestra pelea, y vosotros vestidos de groseras opiniones”, recitó.

“¿Acabaréis con los extranjeros? ¿Vais a matarlos? ¿A degollarlos?“, dijo profundizó en el núcleo ético del texto shakespeariano con las siguientes palabras: “¿Por qué debéis ser necesariamente extranjeros? ¿Os agradaría encontrar una nación de tal temperamento bárbaro, que, estallando en una violencia espantosa, no os proporcionara morada en la tierra, afilara sus detestados cuchillos contra vuestras gargantas, os despreciara como a perros?”. El fragmento culminó con un mensaje directo a la sociedad actual: “Este es el caso de los extranjeros; y esta vuestra crueldad inhumana. William Shakespeare. Hace 400 años”.

La ovación de pie tanto del público como de Colbert selló la emoción del momento y precipitó la viralización de la escena, reconocida incluso en medios internacionales como un acto de protesta y denuncia ante las medidas migratorias del gobierno de Donald Trump y el uso intensivo de ICE para realizar deportaciones. El suceso también coincidió con múltiples protestas en distintos puntos de Estados Unidos, en especial en Minnesota, donde miles de personas se movilizaron tras la muerte de dos civiles, Renée Good y Alex Pretti, a manos de agentes federales durante arrestos en la vía pública.

El ciclo, que es muy crítico de Trump, tiene fecha de cierre, al menos en la CBS. Según trascendió, The Late Show culmina, luego de 33 años al aire, el 21 de mayo de este año, por “una decisión puramente financiera” del canal.

