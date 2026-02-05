Ortografía y redacción: Juegos Olímpicos de Invierno, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo entre el 6 y el 22 de febrero, se ofrecen una serie de claves de redacción para las noticias relacionadas.

Es igualmente posible usar Juegos Olímpicos y Olimpiadas para aludir a esta competición. Al formar parte de la denominación de una en concreto, se escriben con mayúsculas iniciales. Se recuerda, además, que Olimpiada alterna con Olimpíada , con tilde en la segunda i y que se pueden usar estas dos formas en singular o en plural, es decir, también Olimpiadas y Olimpíadas .

Aunque en general los nombres de las estaciones se escriben con minúscula ( el invierno ), la mayúscula es adecuada si se integran en un nombre propio: Juegos Olímpicos de Invierno 2026 .

Para abreviar la expresión Juegos Olímpicos , lo indicado es duplicar cada una de las letras iniciales, con un punto tras cada bloque de letras y un espacio entre estos. Por tanto, lo adecuado es JJ. OO. (y no J. O. , JJ.OO. ni JJOO ).

En representación del ordinal correspondiente a esta edición, se pueden usar números romanos ( XXV ) o arábigos con punto y letra volada ( 25.º ) . Son válidas las opciones vigesimoquintos , todo junto y sin tilde, que es además la preferible y vigésimos quintos , en dos palabras y con tilde en vigésimos .

Es preferible emplear el nombre en español de esta ciudad sede de los Juegos Olímpicos ( Milán ) que la forma correspondiente en italiano ( Milano ). Cabe añadir que, al mencionar las dos sedes de esta competición con un guion, lo apropiado es no dejar espacio ni antes ni después de él: Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina .

Los JJ. OO. de Invierno de 2026 cuentan con 16 disciplinas, cuyos nombres se ofrecen a continuación con recomendaciones sobre su escritura, en su caso. A todos ellos, como denominaciones de disciplinas o especialidades deportivas, les corresponde la minúscula:

— biatlón . Se escribe sin h (no biathlón ) y con tilde en la o . Quien lo practica se denomina biatleta

— bobsleigh . Como extranjerismo crudo, se escribe en cursiva. A partir del inglés bobsled , también se emplea a veces la adaptación bóbsled , en redonda y con tilde en español por ser voz llana acabada en -d

— combinada nórdica

— curling . En cursiva, como lo recoge el diccionario académico. Es posible asimismo adaptarlo como curlin si se pronuncia tal como se escribe

— esquí acrobático

— esquí alpino . En esta prueba se combinan descenso y eslalon , esta última grafía preferible al noruego slalom . En plural es más frecuente eslálones que eslálons , ambas opciones con tilde

— esquí de fondo

— esquí de montaña

— jóquey sobre hielo . El primer elemento de esta expresión se ha adaptado a partir de hockey y, como indica la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas , se escribe con tilde; si se emplea el extranjerismo, va en cursiva

— luge . En redonda y pronunciado tal como se escribe. Si se mantuviera la pronunciación francesa, iría en cursiva

— patinaje artístico

— patinaje de velocidad

— patinaje de velocidad en pista corta

— salto de esquí

— skeleton . Puede emplearse en su lugar trineo simple . El extranjerismo, al no adaptarse a la ortografía del español, se escribe con resalte

— snowboard . Se resalta con cursiva. Como alternativa, se usa a veces tablanieve (en una sola palabra y sin guion), a partir de tabla de nieve

El plural de la palabra esquí puede ser esquís o esquíes , en cualquier caso con tilde en la i .

Cualesquiera sean los símbolos empleados en las informaciones relacionadas, estos tienen una forma fija, sin punto final ni plural , como h (de hora ), m (por metro ), km (para kilómetro )…: La distancia total fue de 10 m (no 10 m. ni 10 ms. ).

En referencia a la competición de marzo en que se disputarán varias pruebas deportivas, el adjetivo adecuado es paralímpico , mejor que paraolímpico (y no parolímpico ) . Se puede hablar tanto de los Juegos Paralímpicos de Invierno como de las Paralimpiadas de Invierno (o Paralimpíadas ).

Se escriben con minúscula nombres como medallista , podio , portador de la antorcha , ceremonia de inauguración , jueza , entrenador , medalla/presea de oro, de plata … Les corresponde , en cambio, mayúscula a los nombres oficiales de los recintos donde se celebran las competiciones.

Las siglas COI ( Comité Olímpico Internacional ) y CPI ( Comité Paralímpico Internacional ) son preferibles a las formas inglesas IOC ( International Olympic Committee ) e IPC ( International Paralympic Committee ).

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.