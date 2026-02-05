Millaray Gavilán y la búsqueda de la abstracción a través del collage pictórico

Con las olas rompiendo un poco más alla, una serie de tondos cuelgan entre árboles y junto a flores, como la extensión de un campo imaginario en que las tonalidades de los óleos y la naturaleza se retroalimentan.

En su casa de Punta del Este, la artista chilena-argentina Millaray Gavilán presentó Lo diferente es más cierto, con colgada de Roxana Punta Álvarez, una muestra personal, donde planteó sus inquietudes estéticas, su mirada sobre cómo las partes forman un todo, y aún así, en el caos se puede encontrar unidad.

“Elegí Lo diferente es más cierto, una frase de Silvina Ocampo, porque considero que la obra de Millaray lo es, en el sentido que generalmente es un collage, pero en los collages se ponen las figuras recortadas y punto. En cambio, ella le da una base primero de óleo y después grafito. Entonces, eso lo hace muy particular. Después recorta la figura y la va poniendo desordenadamente. Es decir, es un proceso en donde hay otra profundidad", comentó Punta Álvarez.

Millaray Gavilán

En ese sentido, la vida y la trayectoria de Gavilán ilustran cómo el arte puede ser un territorio fértil para la reinvención constante. Nacida en Chile y radicada en Argentina desde 1976, se distingue tanto por su labor social en la atención de niños y adolescentes en riesgo, como por su exploración plástica y su activismo en apoyo a mujeres que atravesaron el cáncer de mama.

Este último compromiso se plasma en el blog Alohechopecho, un espacio digital dedicado a brindar información y experiencia compartida, donde el acompañamiento es una forma de solidaridad concreta.

La artista reconoce que, dentro de su producción, la evolución formal y cromática no responde a una planificación rígida. Más bien, cada serie surge como un reflejo de transformaciones personales y contextuales.

Su educación artística comenzó bajo la tutela del reconocido pintor peruano Eulogio de Jesús, quien dejó una huella perdurable en su formación. Desde entonces, la actividad plástica de Gavilán se caracterizó por una búsqueda permanente, sin anclajes en normativas estrictas.

La construcción de su identidad artística, según Gavilán, se nutre “de la incertidumbre y del impulso de experimentar”. La exclusión deliberada de reglas precisas constituye el motor fundamental de su proceso. “No sé de ángulos”, relató en diálogo con Infobae Cultura, y añadió: “voy buscando distintas figuras que se van armando y, bueno, eso me ayuda mucho más a la composición”. Este procedimiento intuitivo se traslada también al momento de observar y montar las piezas: “No sigo un hilo conductor, sino que voy mirando”.

La técnica consiste en aplicar capas sucesivas de materiales sobre el soporte, creando una textura visual rica y volumétrica: “Pinto el fondo, luego voy recortando el lienzo en formas geométricas y posteriormente compongo a partir de esas nuevas formas”, explicó.

El proceso de corte y composición se convierte en una experiencia de autonomía: “Voy al taller y me paso tres horas cortando, voy a casa, la figura que me vaya apareciendo... y corto, corto, corto y voy acumulando y de ahí voy viendo. La libertad la encuentro en el momento de cortar las figuras y en el momento de hacer la composición”.

La interacción entre color y materialidad es otro aspecto fundamental en su obra, ya que busca “diferenciar meticulosamente la atmósfera de cada pieza”. En algunas de las obras, el uso del óleo y el grafito genera contrastes que refuerzan la intensidad visual.

El trayecto que la llevó de la figuración a la abstracción se desplegó en etapas sucesivas

El trayecto que la llevó de la figuración a la abstracción se desplegó en etapas sucesivas. Comenzó pintando animales para su entorno familiar: “La primera época fue, más que nada, empecé pintando sapos para mis nietos. Entonces, empecé a pintar, a pintar, a pintar”. Pero un cambio vital alteró el rumbo de su producción: “Después de un verano, llegué a Buenos Aires y empecé, tiré una tela y empecé a pintar y a rayar. Y mi maestro me dijo: ‘¿Qué te pasó este verano?’. No me pasó nada. Algo te pasó. Bueno, no importa, seguí por ese camino. Y así empecé con la parte abstracta”.

“Lo importante para un artista es encontrar lo que lo apasiona”, dijo, “sin importar la edad, es una búsqueda constante”. Encontrar esa pasión y reinventarse es, para ella, un legado insoslayable. A sus cuatro hijas transmitió: “Lo único que les quiero dejar como legado es que no importa la edad, pero te podés reinventar. Lo importante es no quedarse quieto”.

La experimentación define también el entorno artístico que la rodea y moldea la forma en la que concibe el error y la búsqueda. Para Gavilán, la clave permanece en el impulso por avanzar: “Si te equivocás, y no es el camino correcto, das dos pasos para atrás y volvés a avanzar y buscás otro lugar. Pero encontrar, no importa la edad, lo importante es hacer y estar”.

Fotos: Coral Scherb