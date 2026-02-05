Art Basel Qatar debuta en Doha y sorprende con una ola de creatividad internacional (Crédito: Facebook Art Basel)

Art Basel Qatar abre las puertas de su primera edición en Doha con una propuesta que engloba 87 galerías de 31 países, propuestas de 84 artistas, y el objetivo de ser espejo de “la extraordinaria ambición cultural de la región”, según señala Noah Horowitz, director ejecutivo de Art Basel.

La feria tiene lugar en un edificio del Doha Design District y está estructurada en torno a presentaciones individuales de artistas, en lugar del modelo tradicional de stands —que combina muchos autores—, ofreciendo una experiencia más abierta y centrada en las obras expuestas, según señala la feria en una nota.

Más de la mitad de los artistas expuestos son de Oriente Medio, África del Norte y Asia del Sur (Menasa).

(Crédito: Facebook Art Basel)

Art Basel Qatar cuenta con la dirección artística de Vincenzo de Bellis, director global de ferias de Art Basel, y Wael Shawky, director artístico de esta edición inaugural.

El tema elegido para esta primera edición es Becoming (convertirse) y aunque abre hoy sus puertas al público general hasta el 7 de febrero, durante dos días ha estado abierto para prensa especializada y compradores.

“Art Basel Qatar representa un momento crucial para nuestra plataforma y para el mercado global del arte. Concebida específicamente para este lugar y desarrollada en estrecha colaboración con nuestros socios qataríes, la feria refleja la extraordinaria ambición cultural de la región, así como nuestro compromiso de construir plataformas que resuenen tanto a nivel local como global", señala Horowitz.

(Crédito: Facebook Art Basel)

A modo de inauguración, Art Basel Qatar ha acogido la presentación de SONG, una obra diseñada específicamente para el evento por la artista Jenny Holzer en el Museo de Arte Islámico de Doha (MIA).

La obra consiste en dos proyecciones simultáneas de poemas del poeta palestino Mahmoud Darwish y de la poeta emiratí Nujoom Alghanem en la fachada principal y el patio del museo, acompañados por el vuelo coreografiado de 700 drones.

La sede de Qatar se suma a las franquicias de Art Basel en Miami, Hong Kong, París y Basilea. Es, según los organizadores, un “momento decisivo” en los 55 años de historia de Art Basel, ya que responde “a la inversión sostenida de Qatar” en cultura y establece una plataforma que conecta la creciente producción artística de la región.

(Crédito: Facebook Art Basel)

La jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, hermana del actual Emir de Qatar y presidenta de Qatar Museums, cree que la apertura de la feria “marca un momento especial”.

“Este es el comienzo de una iniciativa audaz, emocionante y verdaderamente única, que se integra y amplifica el ecosistema cultural y artístico que hemos estado construyendo —detalla—, pieza a pieza, durante los últimos cincuenta años”.

Fuente: EFE