Estuvo preso, lo perdonaron y ahora llega a lo más alto, la Academia Francesa

Boualem Sansal, pasó un año preson en Argelia. (Reuters)

La historia de Boualem Sansal no es solo la de un escritor; es la de un sismo intelectual. Imaginen el escenario: noviembre de 2024. Sansal, un hombre de 75 años, el rostro surcado por la sabiduría y la terquedad de quien ha visto demasiado, es detenido en el aeropuerto de Argel.

¿Su “crimen”? Haber desafiado las fronteras invisibles de la historia y la política. El régimen argelino lo acusó de “atentar contra la integridad del territorio nacional”, una etiqueta pesada y oscura que lo llevó directamente a una celda de aislamiento.

Hoy la historia se ve como parte del pasado: Boualem Sansal, destacado novelista franco-argelino, fue elegido como miembro vitalicio de la Académie Française el 29 de enero, menos de tres meses después de su liberación de la prisión donde estuvo casi un año por sus comentarios críticos hacia el gobierno. Esta elección lo incorpora a la institución fundada en 1635, encargada de proteger el idioma francés.

Ser miembro vitalicio de la Académie Française representa uno de los mayores honores dentro del ámbito cultural francófono. Sansal, de 81 años, fue elegido tras vencer a otros cinco candidatos en la votación para ocupar el escaño.

Pero, ¿qué dijo realmente para terminar tras las rejas? Sansal nunca ha sido de los que susurran. Sus declaraciones sobre la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y sus reflexiones críticas sobre la identidad argelina fueron el detonante.

En una entrevista concedida al medio francés Frontières (anteriormente conocido como Livre Noir), publicada a principios de octubre de 2024, Sansal lanzó una afirmación que el gobierno argelino consideró un ataque directo a su soberanía. Lo que dijo, palabras más, palabras menos, fue que una parte importante del oeste de Argelia —mencionando ciudades como Tremecén, Orán e incluso Mascara— pertenecía históricamente a Marruecos antes de la colonización francesa.

Estas declaraciones fueron vistas como una “traición” y un intento de “atentar contra la integridad del territorio nacional”. Fue arrestado poco después.

El mundo no se quedó callado. Desde París hasta Nueva York, la comunidad intelectual gritó su nombre. Tras meses de presión internacional ocurrió lo inesperado: el perdón. En un gesto que mezcló la justicia con la necesidad política, Sansal fue liberado. Aquel hombre que entró en la cárcel como un prisionero de conciencia, salió de ella convertido en un símbolo viviente de la resistencia.

En diciembre, la academia otorgó a Sansal el premio mundial Cino del Duca por su trayectoria. Diez años antes, en 2015, recibió el Gran Premio de Novela de la Académie Française por 2084: El fin del mundo, obra distópica que toma inspiración de George Orwell y desarrolla su trama en un régimen autoritario tras un desastre nuclear.

Una marcha, en París, por la liberación de Boualem Sansal, en marzo de 2025. (REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo)

La trayectoria literaria de Boualem Sansal es un viaje valiente que comienza con El juramento de los bárbaros, una crítica feroz a la corrupción en Argelia, y continúa con la desgarradora La aldea del alemán, donde explora los vínculos entre el nazismo y el fundamentalismo. A estas obras se suman Rue Darwin, una exploración de la identidad y las raíces, y su aclamada distopía 2084: El fin del mundo, con la que se consolidó como un referente de la resistencia intelectual.

En esa novela, Sansal construye una distopía asfixiante inspirada en la obra de Orwell, situándonos en el imperio de Abistán, un estado teocrático donde el pensamiento individual ha sido erradicado en favor de la sumisión absoluta a un dios único y a su delegado, Yölal.

“Disfruto la libertad”

Al recobrar la libertad y obtener este reconocimiento, Sansal expresó su entusiasmo por los aspectos más simples y cotidianos de la vida. “Disfruto de la libertad y de los pequeños momentos”, afirmó en declaraciones publicadas por Le Monde, aludiendo a su día a día tras su experiencia en prisión.

La ceremonia de incorporación se celebrará en privado. Sansal recibirá la tradicional túnica verde bordada con ramas de olivo y la espada ceremonial, símbolos que distinguen a los miembros de esta histórica institución que vela por la pureza del francés.

Hoy, tras su liberación y el respaldo internacional a su obra, Sansal ha elegido centrar su vida en la cotidianidad, valorando esas experiencias diarias que, lejos de los focos públicos, le brindan un profundo sentido de satisfacción.