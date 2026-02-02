Cultura

Descubren que el retrato más antiguo de Ana Bolena buscaría defender su reputación y desmontar una calumnia histórica

El análisis científico de la obra reveló detalles ocultos y modificaciones intencionales, que buscaban refutar acusaciones de brujería y proteger la imagen de la madre de Isabel I en medio de tensiones políticas y religiosas en la Inglaterra del siglo XVI

Guardar
El análisis científico confirma que
El análisis científico confirma que el retrato de Ana Bolena en el Castillo de Hever refuta el mito del sexto dedo relacionado con "la brujería" - (Hever Castle)

Un equipo de especialistas reveló que el retrato de Ana Bolena en el Castillo de Hever fue concebido como una respuesta visual destinada a desacreditar la acusación de “brujería” y el mito del sexto dedo. El hallazgo resalta el papel del arte en la defensa de la legitimidad de la dinastía de Isabel I durante una etapa marcada por la agitación política y religiosa en Inglaterra.

El análisis incluyó imágenes por infrarrojos y el estudio de los anillos de crecimiento del panel de roble, lo que permitió identificar un dibujo subyacente desconocido hasta ahora. Los expertos hallaron una forma triangular descartada bajo el brazo derecho, lo cual indica que el pintor modificó el diseño inicial y optó por mostrar a Ana Bolena con una rosa roja en la mano y con los cinco dedos claramente visibles.

La datación, situada en torno a 1583 gracias al trabajo del especialista Ian Tyers y al análisis científico del Instituto Hamilton Kerr de la Universidad de Cambridge, identifica este retrato como el ejemplar en madera más antiguo conocido de la madre de Isabel I. Según The Guardian, surgió en un momento de fuerte tensión entre diferentes facciones religiosas y políticas.

Especialistas identifican, mediante imágenes infrarrojas
Especialistas identifican, mediante imágenes infrarrojas y estudio del roble, un dibujo subyacente modificado para mostrar explícitamente cinco dedos en la mano de Ana Bolena - (Hever Castle)

Entre los elementos que confirman la intención del retrato destacan la rosa roja, símbolo de la casa Tudor, y la exposición explícita de los dedos, ambos integrados de manera consciente como parte de una defensa visual. El curador adjunto del castillo, Owen Emmerson, explicó al citado medio: “Al mostrar claramente cinco dígitos en cada mano, el retrato actúa como una refutación visual a los rumores hostiles y como una defensa de Ana Bolena y, por extensión, de la legitimidad de su hija Isabel”.

En el siglo XVI, los artistas usaban patrones aprobados para reproducir retratos oficiales en distintos talleres. En este caso, el llamado patrón “B”, que solía centrarse en el rostro y los hombros, fue adaptado intencionadamente para destacar las manos.

Así se buscó desmontar la calumnia propagada por críticos como Nicholas Sanders, activista católico que promovió la restauración del catolicismo en Inglaterra y difundió la idea de que Ana tenía “seis dedos en la mano derecha”, sugiriendo así un vínculo con prácticas de “brujería” y poniendo en duda la legitimidad de la monarca.

La datación del retrato de
La datación del retrato de Ana Bolena sitúa la obra alrededor de 1583, en pleno auge de las tensiones religiosas y políticas en Inglaterra - (Hever Castle)

La autora Helene Harrison, quien en su libro publicado en 2025 planteó que la composición del retrato respondía a estos rumores, expresó su sorpresa tras la confirmación científica. “Me sorprendió descubrir que el análisis respaldaba mi teoría”, declaró después de conocer los resultados, recogidos por The Guardian.

Kate McCaffrey, curadora adjunta del castillo, consideró el descubrimiento decisivo: “Es realmente emocionante. Esta es una prueba contundente de la refutación visual de un mito muy específico sobre la brujería y los seis dedos, lo cual es realmente extraordinario”. Destacó que el examen sitúa el retrato en un contexto donde, además de proteger la figura de Ana, se defendía la imagen de Isabel I como reina.

La obra seguirá expuesta en su ubicación original en Kent, dentro de la muestra “Capturando a una Reina: La Imagen de Ana Bolena”, que abrirá el 11 de febrero y continuará hasta el 2 de enero de 2027. De acuerdo con el periódico inglés, la exhibición también examinará la manipulación intencionada de la imagen de Ana a lo largo de la historia.

Ana Bolena, segunda esposa de
Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII y madre de Isabel I, es reconocida por su papel en la creación de la Iglesia anglicana y su legado en la monarquía inglesa

Ana Bolena nació hacia 1501 y formó parte de la nobleza inglesa. Fue la segunda esposa de Enrique VIII y madre de Isabel I. Su matrimonio con el rey impulsó la ruptura de Inglaterra con la Iglesia católica, dando lugar al surgimiento de la Iglesia anglicana. Ana destacó por su inteligencia y astucia política, lo que le permitió influir en la corte y en las decisiones del monarca.

Acusada de adulterio, “brujería” y traición, fue ejecutada en 1536. Sin embargo, el paso del tiempo la consolidó como un símbolo de determinación y modernidad en la historia inglesa, y su imagen continúa inspirando investigaciones y debates.

La figura de Ana Bolena sigue atrayendo el interés por la influencia y el impacto que ejerció en la corte de Enrique VIII y en la historia de la monarquía inglesa.

Temas Relacionados

Ana BolenaRetrato de Ana BolenaCastillo de HeverIsabel ICasa TudorBrujería en el siglo XVIKentNewsroom BUE

Últimas Noticias

Argentina preside la mayor alianza internacional por la memoria del Holocausto: es la primera vez para un país del hemisferio sur

El país asume la presidencia de la principal organización intergubernamental dedicada también a la educación y la lucha contra el antisemitismo

Argentina preside la mayor alianza

Comienzan a restaurar el “Juicio Final” de Miguel Ángel

La obra, que preside el altar de la Capilla Sixtina en el Vaticano, permanecerá totalmente oculto tras una lona los próximos tres meses

Comienzan a restaurar el “Juicio

La Semana de los Premios Goya convierte a la Sala Lugones en sede del cine español

El ciclo proyectará cuatro películas ganadoras en la edición 2025 e incluirá temáticas como migración, música y memoria, acercando al público argentino una muestra del cine contemporáneo premiado por la Academia española

La Semana de los Premios

Redefiniendo la concentración: ¿Es necesario resistir el dominio de las plataformas digitales?

La investigación de Chris Hayes y otros expertos subraya los desafíos de cultivar hábitos conscientes frente a la extracción sistemática de atención y la omnipresencia de estímulos en la vida cotidiana digital

Redefiniendo la concentración: ¿Es necesario

Pagar por la selfie: la Fontana di Trevi comenzó a cobrar entrada para evitar masificación

La nueva política de entradas permite recaudar fondos para la preservación del lugar y habilita mejores condiciones de visita, facilitando la regulación del espacio y el acceso a áreas próximas al estanque

Pagar por la selfie: la
DEPORTES
Defensa y Justicia se enfrenta

Defensa y Justicia se enfrenta con Estudiantes por la fecha 3 del Torneo Apertura

El nuevo golazo del hijo de Guillermo Barros Schelotto para Gimnasia: ángulo cerrado y zurdazo a colocar

“Cabeza, corazón y coraje”: el secreto de Carlos Alcaraz en su ascenso a la cima del tenis

Conmoción en los deportes de invierno: murió una joven snowboarder luego de que su mochila quedara atrapada en una telesilla

La historia de Thiago Tirante, el platense que será la principal raqueta de Argentina en la Copa Davis ante Corea del Sur

TELESHOW
El tremendo ida y vuelta

El tremendo ida y vuelta de Cinthia Fernández con la China Suárez que desató un tenso momento: “Rompehogares”

La liquidación de Marixa Balli tras anunciar el cierre de su local: cuánto sale un short, una remera o una cartera

El desopilante plan de Lizy Tagliani para lanzarse como cantante: “Necesito muchísimo para un disco”

Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish en los Grammy: el momento más comentado de la ceremonia

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos exigió a Santa

Estados Unidos exigió a Santa Lucía que prohíba a sus nacionales estudiar medicina en Cuba

Cuando menos es más: cómo canciones de un minuto lograron conquistar el mundo del pop

Rusia duplicó sus conquistas territoriales en Ucrania en enero pese a las conversaciones de paz

Del cultivo de coca a la palma de aceite: así fue la transformación de San Pablo, en el sur de Bolívar

Zelensky confirmó avances en la desescalada con Rusia y que no se registraron ataques contra instalaciones energéticas