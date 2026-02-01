Cultura

Polémica tras la restauración de un fresco en Roma: ¿Dieron a un ángel los rasgos de Meloni?

A pocos metros de la sede del gobierno, en pleno corazón de Roma, la restauración de una basílica no pasó desperacibida

Polémica tras la restauración de un fresco en Roma: ¿Dieron a un ángel los rasgos de Meloni?

¿Ha reemplazado el rostro de la primera ministra italiana al de un querubín? En el fresco recién restaurado de una basílica de Roma, la inquietante semejanza con Giorgia Meloni desató el sábado polémica en la prensa italiana.

El fresco se encuentra en una capilla de la basílica de San Lorenzo in Lucina, a pocos metros de la sede del gobierno, en pleno corazón de Roma, donde se han llevado a cabo recientes trabajos de restauración, precisa el diario La Repubblica, que reveló la noticia.

A la derecha de un busto de mármol de Umberto II de Saboya, último rey de Italia, un ángel que sostiene un pergamino con un mapa de Italia presenta rasgos muy similares a los de la jefa del gobierno ultraconservador italiano.

El artista voluntario a cargo de la restauración, Bruno Valentinetti, negó ante la prensa haber querido retratar a Meloni, asegurando que solo restauró el fresco original de manera idéntica.

La polémica pareció divertir a la mandataria, que publicó en Instagram la foto de su supuesto retrato con el comentario: “No, realmente no me parezco a un ángel”.

Tras la solicitud de varios miembros de la oposición de centroizquierda de que interviniera el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, el ministerio indicó haber encargado una inspección del fresco para “determinar la naturaleza de los trabajos realizados” y decidir qué acciones tomar.

Fuente: AFP

