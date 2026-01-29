Cultura

El Bellas Artes anunció los detalles de la expansión del museo

A través de un crédito de $ 190 millones del FNA, el museo más importante del país terminó de recaudar los fondos para ejecutar un ambicioso plan de mejoras en el edificio, con nuevas salas y mejor acceso para visitantes

Museo de Bellas Artes
La expansión del Museo Nacional de Bellas Artes, anunciada por la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, será posible gracias a un crédito de $190.000.000 otorgado por el Fondo Nacional de las Artes.

Este financiamiento permitirá ejecutar un proyecto arquitectónico que mejorará la infraestructura de la institución, visitada cada año por más de 1 millón de personas y reconocida internacionalmente por su valioso patrimonio y trayectoria.

El proyecto se desarrollará a lo largo de 2026, según lo informó la Asociación Amigos del MNBA. Los trabajos en el pabellón de exposiciones temporarias iniciarán durante el primer semestre, mientras que la ampliación de la sala del segundo piso empezará en la segunda mitad del año, con una duración estimada de diez meses.

La intervención arquitectónica más significativa será la transformación del segundo piso, donde se creará una gran sala de exposiciones

El plan de ejecución fue pensado para generar el menor impacto posible sobre las actividades cotidianas, asegurando la operatividad de todas las áreas del Museo Nacional de Bellas Artes no afectadas por la obra.

La intervención arquitectónica más significativa será la transformación del segundo piso, donde se creará una gran sala de exposiciones. Al integrar las salas 41 y 42 con las terrazas laterales, la superficie de exhibición aumentará de 100 a 512 metros cuadrados, cumpliendo con estándares internacionales para albergar tanto la colección permanente como muestras temporales de gran escala.

El proyecto incluye también la incorporación de una nueva terraza en el nivel superior, además de la instalación de un ascensor panorámico y nuevas escaleras para conectar el pabellón de exposiciones temporarias con la planta baja. Esto facilitará el acceso directo al restaurante, la Tienda Bellas Artes Alcorta y el Auditorio Amigos del Bellas Artes, eliminando la necesidad de salir del edificio.

Julio Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Bellas Artes; Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes; Ezequiel Cassagne, prosecretario de la Asociación; y Maria Herrero, vicepresidente de la Asociación

Antes de este respaldo, Amigos del Bellas Artes había reunido más del 90% del presupuesto gracias a aportes privados. El crédito otorgado por el Fondo Nacional de las Artes permitirá cubrir gastos no contemplados por los patrocinantes, resultando, en palabras de la organización, fundamental para completar los trabajos.

El presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi Guzmán, expresó: “Desde el inicio de mi gestión nos propusimos retomar el espíritu fundacional del Fondo Nacional de las Artes como entidad financiera al servicio de la cultura. Con ese objetivo abrimos varias líneas de crédito que nos permitieron atender demandas y necesidades de distintos sectores”. Andreussi Guzmán subrayó además: “Es una alegría enorme para mí y para cada uno de los integrantes del Directorio acompañar a la Asociación Amigos del Bellas Artes en este proyecto extraordinario que mejorará la infraestructura de una de las instituciones culturales más representativas de nuestro país en el mundo, a la vez que fortalece el patrimonio cultural nacional”.

Por su parte, Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del MNBA, remarcó: “Hace mucho tiempo que anhelábamos la posibilidad de expandir el Museo y estamos muy satisfechos de poder, por fin, concretarlo. El proyecto representa un hecho histórico, ya que las últimas obras de ampliación y modernización de la reserva se realizaron en 1968 y 1984”.

