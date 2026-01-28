Zoé Valdés, contundente: “Leonardo Padura es un policía del régimen cubano”

Zoé Valdés: “Leonardo Padura es un policía del régimen, un escritorzuelo” (Foto: Céline Nieszawer)

Zoé Valdés ya había estado en Argentina, varias veces, pero esta vez es distinta. Llegó para estar en el Derecha Fest, el evento que se hizo ayer en Mar del Plata. La escritora cubana que se nacionalizó española y francesa está muy entusiasmada por lo que despierta Javier Milei, como si por fin sus ideas políticas encontraran un vehículo de masas. Y el entramado, además, es internacional, con Donald Trump a la cabeza.

Pájaro lindo de la madrugá Por Zoé Valdés eBook $ 9,99 USD Comprar

Nacida en La Habana el mismo año de la Revolución, estudió Educación Física y Filología, pero dejó todo para lanzarse, primero como poeta, luego como novelista. Cuando llegó en 1995 a París con su esposo y su hija decidió quedarse. Desde entonces, vive en el exilio como anticomuinista acérrima y se vincula con movimientos de extrema derecha. Pero su verdadera apuesta es la literatura. Los últimos premios que ganó son el Azorín de 2013 por La mujer que llora y el Jaén 2019 por La casa del placer.

A su lado, mientras conversa con Infobae Cultura, está Ibrahim Bouch, presidente del Partido Republicano de Cuba, “fundado dentro y fuera de Cuba en el 2003″, aclara ella. Bouch sostiene que “el Derecha Fest se ha convertido en un referente para los tiempos que están corriendo en la Argentina, en el continente y en el mundo en general, porque ha contribuido enormemente a cambiar la narrativa existente sobre ese supuesto socialismo benefactor y está ayudando a abrirle los ojos a la juventud”.

Zoé Valdés e Ibrahim Bosch frente a un busto de José Martí

“Me he encontrado con gente muy, muy agradable, gente que ya conocía yo de antes, como Nicolás Márquez y Patricia Soprano: encantadores, gente brillante, inteligente”, asegura. Con estos influencers libertarios, dice, siempre “se pone en el tapete la situación tan terrible que está viviendo Cuba desde hace ya décadas, y que ahora es peor“. Además, cuenta que pudo recorrer las calles junto a Milei y notó que “la popularidad, evidentemente, sigue en lo máximo, intacta, y la verdad que nos da una gran alegría que eso suceda”.

Autora de una larga cantidad de novelas, pero también de varios ensayos, como el último, De las palabras y el silencio, donde reflexiona sobre el exilio cubano, dice que “la literatura es muy importante hoy en día”. “En la Argentina hemos tenido grandes autores que yo sigo, Jorge Luis Borges, Mallea, poetas inmensos que yo no solo me formé con ellos, además han sido parte entrañable de mi vida. Y con ellos seguiré hasta que me muera, porque son lecturas a las que siempre se vuelve”, agrega.

La escritora cubana Zoé Valdés (Foto: EFE/ Ana Mengotti)

“La literatura siempre será importante. La literatura es un remanso de eternidad que no desfallecerá nunca. En la literatura se encuentra, a mi juicio, la mayor libertad posible: la libertad de la imaginación. La lectura es un valor fundamental para la humanidad, porque sin la lectura la humanidad se hundiría en la idiotez. Y eso es lo que estamos viendo. Es verdad que ha habido una especie de vacío intelectual, que la gente probablemente lea menos y vemos mucha mayor idiotez e imbecilidad. Pero siempre hay un salto hacia la necesidad de volver a los valores, de volver a una fe. Para mí la lectura es la fe en el pensamiento, la fe en la palabra, la fe en la escritura y la fe en la verdad”, concluye.

Para Valdés, la mejor definición sobre Milei es el título de Nicolás Márquez y Marcelo Duclos: “la revolución que no vieron venir”. “Es una revolución del pensamiento, del sentido común y de la economía. Y eso es muy importante para este país que tanto necesitaba: desde la verdad, desde la fuerza y la valentía, porque hay que ser muy valiente para levantar un país que estaba como estaba la Argentina e intentar en muy poco tiempo sacarlo adelante, como lo está haciendo el presidente”.

Para Valdés, la mejor definición de Milei es el título de Márquez y Marcelo Duclos: “la revolución que no vieron venir”

A su compatriota Leonardo Padura lo tiene entre ceja y ceja hace varios años. El célebre autor de El hombre que amaba a los perros, distinguido con premios como el Princesa de Asturias o el Hammett, es, en palabras de Valdés, “un policía del régimen”. “Su literatura no muestra lo que hay en la isla. Su literatura maquilla los horrores de la isla. Su literatura suaviza, edulcora los espantos que está viviendo el pueblo cubano”, dice sin vacilar.

“Es un escritor enviado fuera de Cuba tras el gran éxito de mi novela La nada cotidiana y el éxito de las memorias de Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, para apagar la voz de la verdad de los exiliados cubanos", sostiene y agrega: “Es un escritor que se reunió con Lula da Silva en su cárcel, en su celda, cuando estaba preso y le llevó mensajes directos de Raúl Castro, que hizo, como usted puede ver en las redes sociales, propaganda por la libertad de un corrupto como Lula da Silva, que ha vuelto a la presidencia porque las cosas son así“.

Leonardo Padura (Foto: Francisco Guasco)

“El régimen le dio la misión de salir de Cuba con sus libritos para apagar la voz mía, la voz de Reinaldo Arenas y la voz de Guillermo Cabrera Infante, que en un discurso de Fidel Castro de siete horas y media dijo que la Revolución Cubana tenía tres enemigos: nosotros tres. Gran honor que me hizo, porque soy enemiga acérrima de ese producto de marketing llamado Revolución Cubana, que el mundo le compró”, agregó.

“Leonardo Padura es un policía del régimen —insiste—, es el alter ego y no al revés de su propio personaje, del policía de sus novelas. Él empezó cuando le dio la primera entrevista al salir de Cuba a, oh casualidad, El País, y dijo mentiras sobre mí y sobre Guillermo Cabrera Infante, que fueron todas respondidas en su momento, y sobre Reinaldo Arenas. Ahora se propone, como todos los oportunistas de su estilo, dar el gran salto con esta novela, la última, según me han dicho, porque yo no leo sus libros; leí los primeros y ya no leí nada más, es solo para corroborar lo que ya sabía".

Zoé Valdés (Foto: Céline Nieszawer)

“Es el escritorzuelo del régimen. Sí, probablemente sea un buen redactor. Yo no soy ya su lectora ni lo puedo juzgar como lectora. Como individuo cubano, me parece una de las personas más nefastas y la que más daño le ha hecho a los intelectuales que sí han sufrido dentro de Cuba, no como él, que vive en una casa propia en Mantilla, que no le ha quitado el régimen por ser semicontestatario, que es lo que le han autorizado a ser”, dice y concluye: “Lo que es interesante es que siempre se me pregunte a mí por Leonardo Padura, pero a él no le pregunten por mí”.