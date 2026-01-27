Cultura

David Toscana, Premio Alfaguara de Novela: “Cambiamos la escala de valores de acuerdo a las circunstancias”

El escritor mexicano habló de su novela ganadora ‘El ejército ciego’, inspirada en un hecho de las guerras bizantinas, y de la realidad mundial. “Los tiempos que vivimos no son para héroes”, afirmó

Guardar
David Toscana gana el Premio
David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela con 'El ejército ciego', una fábula bélica con trasfondo histórico y simbólico

El escritor mexicano David Toscana (Monterrey, 1961), ganador del XXIX Premio de Novela de la editorial española Alfaguara con una fábula bélica, El ejército ciego, se definió este martes como un amante de la literatura de guerra porque “es la que lleva al ser humano al límite”.

“Los valores cambian con el tiempo. La agresividad, la fortaleza, la militarización, en tiempos de paz se ve como un defecto, pero el día que caiga una invasión pues se ve como una virtud”, dijo Toscana en un encuentro con un grupo de periodistas tras recibir el premio de manos de un jurado presidido por el también mexicano Jorge Volpi. “Las condiciones son las que definen al ser humano y le hacen cambiar su escala de valores”, precisó.

La trama de El ejército ciego parte de un hecho histórico del siglo XI en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15.000 soldados búlgaros. Toscana se inspiró en un manuscrito histórico del siglo XII, Skylitzes Matritensis, que se encuentra depositado en la Biblioteca Nacional de Madrid. La obra construye su relato mezclando elementos históricos, invención y componentes poéticos, e incorpora referencias a crónicas medievales y acontecimientos relacionados con las guerras bizantinas.

Toscana destaca cómo la guerra
Toscana destaca cómo la guerra y el cambio de valores llevan al ser humano al límite, tema central de su obra galardonada

Incapaz de hallar rastro documental de lo que sucedió después con los vencidos, decidió inventarse una venganza, que narra en El ejército ciego. “Me gustan mucho estas rebeldías individuales. A veces nos dicen que no podemos cambiar el mundo, pero es que no vivimos en el mundo, vivimos en un cosmos que es el que nos toca y ese sí que lo cambias”, dijo.

El autor se refirió también al caso del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, exiliado en España, como ejemplo de rebeldía y valentía: “Hay un poder que le quita su nacionalidad, le quita su casa, le quita su propiedad, su biblioteca, le quita todo, pero Sergio Ramírez sigue escribiendo, demostrando que tiene valentía y que no está derrotado”.

Toscana, que vive entre México, Madrid y Polonia, de donde es su mujer, dijo sentirse especialmente tocado por la guerra en Ucrania. “Me han preguntado si construí la novela pensando en eso, y no lo pienso, pero me doy cuenta de que se destilan”, reconoció. En sus palabras, “por supuesto que en Ucrania mucha gente que no lo sabía se convierte en héroe: hombres, mujeres, jóvenes adultos, ancianos”. El escritor mencionó que, aunque existen diversos conflictos en el mundo, el que le resulta más cercano es el de Ucrania, dado que sigue este conflicto con atención debido a que tiene familiares en Polonia.

La novela 'El ejército ciego'
La novela 'El ejército ciego' de David Toscana aborda un episodio de las guerras bizantinas del siglo XI

En cuanto a España, cree que “los tiempos que vivimos no son para los héroes”, porque “no estamos sometidos a esa crisis que te lleva a distinguir quién eres. España hace tiempo que no tiene una crisis que exija a la gente heroísmo, no sé bien de qué están hechos los españoles”, subrayó el escritor.

Sobre el tono de la novela, dijo haber encontrado en la fábula la forma de conectar con los elementos de la tragedia griega para apelar a los valores heroicos y de dignidad individuales, pero si en los clásicos son los dioses quienes rigen el destino aquí apuesta por “la rebeldía de estos ciegos que no se conforman con su ceguera”.

El fallo del jurado, anunciado este martes en una ceremonia en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de Madrid, destacó que se trata de una “fábula oscura y poderosa” que, alejándose del relato histórico convencional, ofrece “una lectura simbólica, casi mítica sobre la guerra, el poder y la resistencia”. También apuntó que la novela adquiere “un tono oral y poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro”, conformando “una gran épica de los vencidos”.

Fuente: EFE

[Fotos: Europa Press/ Raphael Gaillarde/ Gemma-Rapho; archivo]

Temas Relacionados

David ToscanaEl ejército ciegoLiteraturaPremio AlfaguaraUltimas noticiasUltimas noticias América

Últimas Noticias

Charli xcx revoluciona el Festival de Sundance con una irreverente sátira de sí misma

La joven estrella pop británica estrenó ‘The Moment’, un falso documental que expone con acidez los excesos de la industria musical y la pérdida del impulso creativo en los artistas exitosos

Charli xcx revoluciona el Festival

La actriz Marilú Marini, en una clase magistral en el Cultural San Martín

Un encuentro virtual reunirá a la artista con Alejandro Tantanian, quien conversará sobre los desafíos y fronteras del trabajo escénico como parte de la programación de Cultura de Verano del Ministerio de Cultura porteño

La actriz Marilú Marini, en

El “Hospital de las estatuas”, un paseo abierto para toda la familia

La reciente renovación del centro de intervención, donde más de veinte profesionales que trabajan en la recuperación de obras urbanas, presenta actividades educativas y visitas guiadas

El “Hospital de las estatuas”,

Con la partida del icónico baterista Sly Dunbar concluye una era del reggae

Tenía 73 años. Conformó junto al bajista Robbie Shakespeare una histórica dupla rítmica del género y además colaboró con Bob Marley, Grace Jones y Bob Dylan entre otros

Con la partida del icónico

El escritor mexicano David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela por ‘El ejército ciego’

El novelista y escritor de cuentos ha recibido el galardón dotado con 175.000 dólares en una convocatoria “especialmente exitosa” en la que se recibieron 1.140 manuscritos

El escritor mexicano David Toscana
DEPORTES
Vélez empata con Talleres por

Vélez empata con Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

El jefe de Alpine destacó la labor de Colapinto en el primer día de test de la F1 y reveló la falla que tuvo el auto

Las pulseras inteligentes de Alcaraz, Sinner y Sabalenka desataron la polémica: por qué el Australian Open decidió prohibirlas

El presidente de River Plate Stefano Di Carlo anunció la obra de ampliación y techado del Estadio Monumental: “Es un día histórico”

Quién es Annika Paz, la promesa argentina de 17 años que se convirtió en nuevo refuerzo del Inter de Milán

TELESHOW
Murió Adrián Bar, líder de

Murió Adrián Bar, líder de Orions Beethoven y Triciclosclos

Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

Quién es Julen Katzy, la estrella de la serie española Valle Salvaje que trabaja de carpero y mozo en San Clemente del Tuyú

Sarah Borrell, la protagonista del “Hola guapa”, posó sensual y desafiante tras el escándalo con Luciano Castro

Vacaciones familiares a puro sol: El Polaco, Barby Silenzi y sus hijas a bordo de un yate en Miami

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos anunció maniobras aéreas

Estados Unidos anunció maniobras aéreas en Medio Oriente en plena escalada con Irán y el despliegue de activos en la región

El caso a favor de una intervención extranjera en Irán

El disfraz más perfecto: cómo una mariposa que se oculta en pleno día enseña sobre biodiversidad y paciencia

Netanyahu dijo que Israel no permitirá la reconstrucción de Gaza hasta el desarme total del grupo terrorista Hamas

Este es el operador con mayor cobertura y señal móvil en Colombia, según la CRC