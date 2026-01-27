David Toscana, Premio Alfaguara de Novela: “Cambiamos la escala de valores de acuerdo a las circunstancias”

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela con 'El ejército ciego', una fábula bélica con trasfondo histórico y simbólico

El escritor mexicano David Toscana (Monterrey, 1961), ganador del XXIX Premio de Novela de la editorial española Alfaguara con una fábula bélica, El ejército ciego, se definió este martes como un amante de la literatura de guerra porque “es la que lleva al ser humano al límite”.

“Los valores cambian con el tiempo. La agresividad, la fortaleza, la militarización, en tiempos de paz se ve como un defecto, pero el día que caiga una invasión pues se ve como una virtud”, dijo Toscana en un encuentro con un grupo de periodistas tras recibir el premio de manos de un jurado presidido por el también mexicano Jorge Volpi. “Las condiciones son las que definen al ser humano y le hacen cambiar su escala de valores”, precisó.

La trama de El ejército ciego parte de un hecho histórico del siglo XI en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15.000 soldados búlgaros. Toscana se inspiró en un manuscrito histórico del siglo XII, Skylitzes Matritensis, que se encuentra depositado en la Biblioteca Nacional de Madrid. La obra construye su relato mezclando elementos históricos, invención y componentes poéticos, e incorpora referencias a crónicas medievales y acontecimientos relacionados con las guerras bizantinas.

Toscana destaca cómo la guerra y el cambio de valores llevan al ser humano al límite, tema central de su obra galardonada

Incapaz de hallar rastro documental de lo que sucedió después con los vencidos, decidió inventarse una venganza, que narra en El ejército ciego. “Me gustan mucho estas rebeldías individuales. A veces nos dicen que no podemos cambiar el mundo, pero es que no vivimos en el mundo, vivimos en un cosmos que es el que nos toca y ese sí que lo cambias”, dijo.

El autor se refirió también al caso del escritor nicaragüense Sergio Ramírez, exiliado en España, como ejemplo de rebeldía y valentía: “Hay un poder que le quita su nacionalidad, le quita su casa, le quita su propiedad, su biblioteca, le quita todo, pero Sergio Ramírez sigue escribiendo, demostrando que tiene valentía y que no está derrotado”.

Toscana, que vive entre México, Madrid y Polonia, de donde es su mujer, dijo sentirse especialmente tocado por la guerra en Ucrania. “Me han preguntado si construí la novela pensando en eso, y no lo pienso, pero me doy cuenta de que se destilan”, reconoció. En sus palabras, “por supuesto que en Ucrania mucha gente que no lo sabía se convierte en héroe: hombres, mujeres, jóvenes adultos, ancianos”. El escritor mencionó que, aunque existen diversos conflictos en el mundo, el que le resulta más cercano es el de Ucrania, dado que sigue este conflicto con atención debido a que tiene familiares en Polonia.

La novela 'El ejército ciego' de David Toscana aborda un episodio de las guerras bizantinas del siglo XI

En cuanto a España, cree que “los tiempos que vivimos no son para los héroes”, porque “no estamos sometidos a esa crisis que te lleva a distinguir quién eres. España hace tiempo que no tiene una crisis que exija a la gente heroísmo, no sé bien de qué están hechos los españoles”, subrayó el escritor.

Sobre el tono de la novela, dijo haber encontrado en la fábula la forma de conectar con los elementos de la tragedia griega para apelar a los valores heroicos y de dignidad individuales, pero si en los clásicos son los dioses quienes rigen el destino aquí apuesta por “la rebeldía de estos ciegos que no se conforman con su ceguera”.

El fallo del jurado, anunciado este martes en una ceremonia en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de Madrid, destacó que se trata de una “fábula oscura y poderosa” que, alejándose del relato histórico convencional, ofrece “una lectura simbólica, casi mítica sobre la guerra, el poder y la resistencia”. También apuntó que la novela adquiere “un tono oral y poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro”, conformando “una gran épica de los vencidos”.

Fuente: EFE

[Fotos: Europa Press/ Raphael Gaillarde/ Gemma-Rapho; archivo]