Charli xcx revoluciona el Festival de Sundance con una irreverente sátira de sí misma

El falso documental 'The Moment', protagonizado por Charli xcx, explora la presión de la fama y la pérdida de autenticidad

La fila de personas que esperaban ver la primera de las tres películas de Charli xcx en el Festival de Cine de Sundance era algo que muchos veteranos del festival no habían visto nunca.

En un festival de 40 años de antigüedad, donde los asistentes más apasionados suelen ser aún mayores, resultaba sorprendente ver a tantos adolescentes y jóvenes de veintitantos años sosteniendo carteles, vistiendo atuendos verde limo con la marca “brat” y suplicando por entradas de sobra para The Moment, un falso documental muy cercano a la realidad sobre una estrella del pop británica mimada, llamada Charli xcx, que es llevada a la locura por las fuerzas contrapuestas de la fama y finalmente abdica de su voz creativa para convertirse en una completa vendida.

Si esto suena como una oscura historia alternativa de lo que realmente ocurrió en 2024, cuando el álbum Brat de la verdadera Charli dio pie a un fenómeno global de desenfrenada alegría despreocupada, bueno, ese es exactamente el objetivo de su película de autocrítica. “Esta película trata sobre el final de una era”, dijo Charli xcx cuando entró al edificio, diciendo al público que era un honor estrenar el filme en un año en el que el propio Sundance abandona su hogar de toda la vida en Park City. Más tarde, la fila de personas tratando de entrar a la fiesta posterior en Main Street era tan larga y estaba tan cargada de emoción que la policía de esta pequeña ciudad montañosa tuvo que apartarlas de la calle con caballos.

'The Moment' se perfila como futura sátira clásica, con influencias de 'Spinal Tap' y 'El cisne negro'

Brat summer consistía en ser desvergonzadamente segura y caótica, además de amar las fiestas, todo esto encarnado por una estética de color verde limo y una tipografía sans serif en minúsculas que es lo más parecido en diseño gráfico a decir que realmente no te importa lo que piensen los demás y eres demasiado perezosa para intentarlo. Las mujeres jóvenes y los fans LGBTQ adoptaron la estética desaliñada de Charli xcx como antídoto ante la enemiga musical metafórica de la artista, la pulidísima y autodenominada “profesora de inglés”, Taylor Swift.

The Moment trata, esencialmente, sobre las fuerzas comerciales que convierten a todas las artistas femeninas, salvo a las de mayor fuerza de voluntad, en clones telegénicos y aptos para toda la familia. (En un cameo, Kylie Jenner se encuentra con Charli xcx en un retiro de spa en Ibiza y le aconseja aprovechar la sobreexposición).

La primera película de ficción de Aidan Zamiri (más conocido por dirigir videoclips como “360” y “Guess” de la misma cantante), el falso documental es una frenética y a menudo divertida sátira del mundo interior de una estrella mientras sufre la presión de la despiadada ejecutiva discográfica interpretada por Rosanna Arquette, quien quiere que aproveche todo lo posible el “brat summer”. Ignorando todos sus instintos creativos, Charli xcx contrata a un empalagoso director (Alexander Skarsgård, que claramente se está divirtiendo tanto que se roba toda la película) para hacer una película de gira obviamente inspirada en el famoso proyecto Eras de Taylor Swift.

Todo empieza mal, cuando el personaje de Skarsgård sugiere repartir pulseras luminosas “como hace Coldplay”. Para cuando Charli xcx es izada por un arnés sobre un enorme encendedor verde brillante, con un vestido verde desgarrado, agitando los brazos de lado a lado según las indicaciones de un teleprónter, sabemos que ha perdido no solo la batalla sino la guerra. El público estalló en carcajadas durante toda la película, especialmente al final, cuando en los créditos de la grabación del concierto aparece que la presentación estuvo a cargo de Amazon Prime.

“Obviamente estoy bastante vinculada a mi personaje, así que tuve mucha inspiración de dónde sacar”, bromeó Charli xcx después de que se encendieran las luces de la sala. “Ahora mismo, soy como yo en esa película. De verdad quiero que ‘brat’ se detenga y [tratar de alejarme] lo más posible” —aunque sigue aprovechando su momento cultural de 2024 haciendo toda una película al respecto. “No es porque no lo ame”, aclaró, “pero creo que todos nosotros como artistas queremos desafiarnos y cambiar la sopa creativa en la que estamos para vivir un rato en otro cuenco”.

Charli xcx presenta además otros dos proyectos en Sundance: actúa junto a Cooper Hoffman en 'I Want Your Sex' y junto a Natalie Portman y Jenna Ortega en 'The Gallerist'

La nueva sopa creativa de Charli xcx incluye un montón de proyectos cinematográficos. Aunque ha actuado intermitentemente durante su carrera musical, está presentando dos películas en Sundance además de The Moment. Interpreta un personaje opuesto al habitual como la novia mojigata de Cooper Hoffman en la comedia de Greg Araki I Want Your Sex, y se une a Natalie Portman y Jenna Ortega en The Gallerist, una oscura sátira sobre una galerista de arte que intenta vender un cadáver en Art Basel Miami.

Pero fue The Moment la que claramente dominó sus otros proyectos en Sundance, lo que hizo especular que podría convertirse en la próxima sátira clásica cuando se estrene en cines de Estados Unidos esta semana. “Esta película no existiría sin Rob Reiner y Spinal Tap”, dijo Zamiri, el director, al público. Pero agregó que las películas de terror como El cisne negro no fueron menos fuente de inspiración que los falsos documentales, ya que la película muestra a Charli perdiendo el sentido de sí misma.

“Me gustaría pensar que no soy tan pesadilla como ella en la película”, dijo la cantante tras la proyección. “Creo que como artista soy bastante volátil. Y simpática. Soy bastante simpática también, ¿cierto?”

Se giró hacia Zamiri con una mirada exigente.

“¿Cierto? ¿Cierto?”

“Cierto”, respondió él, fingiendo estar aterrorizado.

“Demasiado jodidamente cierto”, replicó ella, mientras el teatro estallaba en carcajadas.

Fuente: The Washington Post

[Fotos: prensa Sundance Festival; AP/Chris Pizzello]