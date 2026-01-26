El retrato perdido de Robert Burns: una subasta en Londres, 136 años de misterio y una restauración clave

El retrato perdido de Robert Burns, atribuido a Sir Henry Raeburn, fue redescubierto tras una insólita subasta en Londres (National Galleries of Scotland)

El redescubrimiento y la restauración de un retrato de Robert Burns atribuido a Sir Henry Raeburn sacudió el ámbito artístico escocés. La pintura, desconocida hasta hace poco, se exhibe desde enero en las Galerías Nacionales de Escocia, en Edimburgo, y marcó el final de una búsqueda que se extendió por 136 años, reescribiendo parte de la historia cultural local.

La obra apareció durante una subasta doméstica en Londres, organizada por la casa de subastas Wimbledon. El catálogo la describía como “al estilo de Sir Henry Raeburn”, con un valor estimado entre 300 y 500 libras. Sin embargo, tras solo nueve minutos de puja, alcanzó la suma de 68.000 libras (USD 92.000).

El comprador, William Zachs, coleccionista, erudito y director de la Biblioteca y Museo Blackie House en Edimburgo, reconoció la relevancia de la pintura y decidió traerla de vuelta a Escocia.

Después de la adquisición, la obra pasó por un proceso de restauración en el estudio Simon Gillespie de Londres. Un equipo de expertos, entre ellos James Holloway, exdirector de la Galería Nacional de Retratos de Escocia; el Dr. Duncan Thomson, exconservador de la misma institución; Helen Smailes, curadora principal de arte británico en las Galerías Nacionales de Escocia; y el Dr. Bendor Grosvenor, historiador del arte, evaluó cuidadosamente la atribución.

Todos coincidieron en que se trataba de una pieza original de Raeburn, y basaron su juicio en la técnica de pincelada, la paleta cromática y la atmósfera luminosa presentes en la obra.

La pintura de Burns fue adquirida por 68.000 libras en una subasta donde inicialmente se estimaba entre 300 y 500 libras (National Galleries of Scotland)

El encargo de este retrato tiene sus orígenes a finales del siglo XVIII, cuando la editorial londinense Cadell & Davies pidió a Raeburn una copia del famoso retrato de Burns realizado por Alexander Nasmyth en 1787. La intención era utilizar esta pintura como portada para una nueva edición de las obras del poeta. La carta de Raeburn, fechada el 1 de diciembre de 1803, junto a un recibo de envío a Londres, confirma el vínculo con la editorial.

Sin embargo, poco después de su finalización, la pintura desapareció y el misterio se mantuvo durante más de dos siglos.

El poeta nacional escocés, Robert Burns (1759-1796), es célebre por composiciones como “Auld Lang Syne” y “A Red, Red Rose”. Aunque nunca posó para Raeburn, el artista utilizó como base la obra de Nasmyth, considerada la imagen definitiva del “labrador instruido por el cielo” de Escocia. Nasmyth y Burns compartían edad e ideas políticas radicales, y su retrato ganó popularidad universal a través de grabados, esculturas y reproducciones de todo tipo, convirtiéndose en un ícono visual.

El valor artístico del redescubierto retrato de Raeburn reside no solo en su historia, sino también en su visión distintiva. La composición sigue la referencia de Nasmyth, pero la pintura de Raeburn es considerablemente más grande y contiene diferencias clave en la postura y el fondo.

Expertos como Thomson y Stevenson destacaron en Artnews que “esa maravillosa frescura de observación que caracteriza la obra de Raeburn en su mejor momento” y “la pincelada expresiva y natural, junto con la iluminación atmosférica y la representación sensible de Burns”. Estas cualidades refuerzan la autenticidad y el valor patrimonial de la pieza.

El redescubrimiento de este cuadro resolvió décadas de debates, mitos y teorías sobre la existencia de una obra perdida de Raeburn (National Galleries of Scotland)

El hallazgo puso fin a décadas de polémicas e hipótesis sobre la existencia y el aspecto de esta obra. Durante años, cartas, grabados y documentos generaron teorías, atribuciones dudosas e incluso intervenciones espiritistas, como la del fundador de la Burns Portrait Society, que afirmaba recibir mensajes del propio poeta. Ninguna de esas propuestas resistió el rigor documental, pero alimentaron el mito en torno al retrato perdido.

Desde enero, la pintura se exhibe junto al retrato de Nasmyth, en el marco de la conmemoración anual del nacimiento de Burns cada 25 de enero. Posteriormente, la trasladarán al Museo del Lugar de Nacimiento de Robert Burns en Alloway, Ayrshire, bajo el National Trust for Scotland.

El regreso de esta obra invita a reconsiderar la relación entre los grandes nombres del arte y la literatura escocesa, y también a reflexionar sobre los enigmas aún no resueltos. En palabras de los especialistas, el redescubrimiento agregó “una nueva dimensión a la vida después de la pintura de Nasmyth” y enriqueció el corpus de Sir Henry Raeburn, asegurando que la memoria visual de Robert Burns siga viva y renovada para las futuras generaciones.