La historia de Rusia de más de cinco siglos también puede ser contada por los árboles

El libro "El roble y el alerce" describe cómo la abundancia de bosques en Rusia forjó su cultura y mitología nacional

La historia generalmente se narra desde la perspectiva, más bien localista, de los seres humanos. Somos nosotros quienes la registramos y, en consonancia con el narcisismo característico de nuestra especie, tendemos a enfatizar nuestro propio papel en su funcionamiento. Pero no somos los únicos seres sujetos a las vicisitudes de las tendencias socioeconómicas y los caprichos gubernamentales, a los ritmos de la conservación y el comercio. ¿Qué pasaría si intentáramos, por una vez, registrar la historia desde una perspectiva no humana? ¿Y si intentáramos escribirla desde la perspectiva de los árboles?

Como la profesora de Cornell y rusóloga Sophie Pinkham insinúa en su nuevo y elegante libro, The Oak and the Larch: A Forest History of Russia and Its Empires [El roble y el alerce: Una historia forestal de Rusia y sus imperios], los árboles a menudo son mejores testigos que las personas. Después de todo, perduran más tiempo. Algunos de los árboles del bosque de Bialowieza, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, han vivido allí durante más de 500 años. Observaron plácidamente cómo Rusia, Polonia, Lituania y Bielorrusia se disputaban la región, cómo los nazis finalmente la conquistaron y cómo pasó de nuevo a Polonia y Bielorrusia. Se encuentran, y siempre se han mantenido, más allá de los confines de las fronteras nacionales y las disputas territoriales. Como lo expresa Pinkham en un pasaje sobre una arboleda diferente, uno en el centro de Rusia, los bosques pueden ayudarnos a imaginar “una realidad alternativa: una en la que no hay nación, solo paisaje”. Los numerosos bosques de Rusia, entonces, sirven como un excelente punto de partida para la inventiva historia de un país que ha apostado tanto por las tenues fábulas del nacionalismo.

El roble y el alerce parte de la premisa de que Rusia está cubierta de bosques en una proporción singular. Como señala Pinkham en los primeros pasajes del libro, el país contiene “tres veces más árboles que estrellas en nuestra galaxia”. Pero quizás más importante para sus propósitos, la ubicuidad de los bosques rusos los ha convertido en un elemento central tanto de sus prácticas culturales como de sus mitologías imperantes.

Muchos de los personajes del folclore ruso más antiguo son habitantes empedernidos del bosque. Se dice que Baba Yaga, a quien Pinkham describe como una bruja que vive en una “cabaña ambulante sobre patas de pollo”, asalta a los viajeros en el bosque; el leishii, una especie de “duende del bosque” que preside los bosques, es otro personaje recurrente en las leyendas precristianas de Rusia. Incluso después de que el cristianismo se arraigara en muchas partes del país –aunque nunca en la totalidad de lo que hoy es un imperio cacofónicamente multiétnico–, el bosque continuó ocupando un lugar preponderante en el imaginario nacional.

Los dos árboles del título de Pinkham son ejemplos perfectos. Los robles ocupan un lugar destacado en los cuentos de hadas, en parte porque son comunes en los bosques de Moscovia, el principado medieval que abarcaba Moscú y que con el tiempo se convertiría en la Rusia actual. En el siglo XVIII, Pedro el Grande utilizó madera de roble para construir la flota naval que le permitió expandir Moscovia hasta convertirla en un imperio. Los alerces, por otro lado, son un alimento básico en la taiga, los vastos bosques de Siberia. Las pieles de esta región enriquecerían a Rusia, financiando su transformación en una potencia mundial descontrolada.

El roble y el alerce sigue un orden cronológico aproximado, pero no exacto. La autora salta del futuro al pasado mientras recorre diferentes regiones –la implacable taiga, los verdes y vertiginosos precipicios del Cáucaso, los pinares del este de Ucrania– para contar la historia de un imperio en expansión y contradictorio.

El significado simbólico del bosque cambia con el tiempo, al igual que sus usos prácticos. Aun así, surgen temas y tropos consistentes. Los bosques han sido tanto una ayuda como un obstáculo en innumerables conflictos a lo largo de la tensa historia de Rusia. En el siglo XIII, frustraron al, por lo demás, inexorable ejército mongol liderado por Gengis Kan. Los soldados eran imparables “mientras galopaban por la estepa”, escribe Pinkham, pero en cuanto se topaban con un bosque o una marisma, se reducían a “hombres comunes”. En consecuencia, “los bosques y los pantanos se convirtieron en una de las mejores defensas contra la Horda, y en uno de los mejores refugios para quienes huían de los invasores”.

Así como los bosques funcionaron como santuario para los que resistían los ataques mongoles, también sirvieron de refugio para muchas víctimas del imperialismo ruso. Los indígenas siberianos se retiraron a la taiga cuando los rusos invadieron el país en busca de pieles lucrativas a finales del siglo XVI; aproximadamente un siglo después, los Viejos Creyentes, una rama excéntrica de la Iglesia Ortodoxa, escaparon de la persecución religiosa adentrándose en los bosques. A mediados del siglo XIX, los chechenos asediados se escondieron en los densos bosques del Cáucaso mientras los soldados rusos los perseguían; durante la era soviética, algunos de los disidentes confinados en campos de prisioneros de Siberia sobrevivieron recolectando bayas silvestres en los alrededores boscosos. Los ucranianos contemporáneos son los últimos en recurrir al bosque para su sustento: Pinkham escribe que los árboles “ayudan a ocultar equipo militar y a dar cobertura a las tropas”.

Los bosques de Rusia, entonces, han sido un obstáculo y un santuario. También han sido objeto de reverencia y pasto para la explotación. En ocasiones, se les ha otorgado un estatus especial. Pedro el Grande, por ejemplo, instituyó las primeras protecciones forestales del país en un esfuerzo por cultivar los árboles que necesitaba para construir buques de guerra. “Por primera vez, grandes áreas de bosque ruso se dedicaron a las necesidades del Estado”, escribe Pinkham. La gestión forestal era un medio para proteger el patrimonio de Rusia y, al mismo tiempo, transformarlo. De acuerdo con los últimos métodos de Europa occidental, los bosques de Pedro debían ser “plantados, inventariados, monitoreados y mantenidos de acuerdo con los principios de la nueva ciencia forestal”. La gestión forestal fue un componente de los esfuerzos, a menudo violentos, de Pedro por occidentalizar el país.

No fue la última vez que los bosques rusos serían un peón en una lucha ideológica. A finales del siglo XVIII, escribe la autora, los eslavos sucumbieron al “nacionalismo romántico”, “que enseñaba que la esencia de una nación residía en su tierra, su lengua vernácula, su cultura popular”. Poetas como Alexander Pushkin elogiaron el dramático paisaje del Cáucaso, arrancándolo así con imaginación de los grupos indígenas que lo habitaban.

Más tarde, los bosques desempeñarían un papel en otra representación nacional. Cuando los bolcheviques asumieron el poder en 1917, se propusieron “maximizar la eficiencia en la explotación forestal”. Cada vez más, escribe Pinkham, los soviéticos “expresaron horror ante la pereza desordenada e irresponsable de la naturaleza ‘intacta’”. Impulsados ​​por la noción prometeica de que “los humanos podían aprovechar todo el poder de la naturaleza”, instruyeron a los forestales a usar lemas como “¡El desarrollo de la construcción socialista exige el fortalecimiento de la explotación de los bosques de la Unión Soviética!”. Más tarde, sin embargo, el régimen comunista cambió de tono, pregonando El Gran Plan de Stalin para la Transformación de la Naturaleza, un esfuerzo condenado al fracaso para plantar árboles en la estepa. Más recientemente, los “econacionalistas” reaccionarios han resucitado el enfoque romántico: las ramificaciones contemporáneas del movimiento literario de la “prosa de aldea” fetichizan el campo ruso como un bastión del tradicionalismo pasado.

A lo largo de El roble y el alerce, Pinkham recorre la historia de los bosques rusos a través de la historia de su literatura. El paisaje arbóreo del país está tan profundamente integrado en su vida cultural que un relato de, por ejemplo, la biografía de Tolstói que no mencionara su afinidad por los árboles sería notoriamente incompleto. De hecho, estaba tan apasionadamente comprometido con la preservación de los bosques rusos que se dedicó a la reforestación de su finca familiar, dominándose en las técnicas más modernas de gestión forestal. En 1872, relata Pinkham, “utilizó las regalías que había obtenido de Guerra y Paz para comprar más de cincuenta mil plantones de abedul y abeto”.

Pinkham cita a Máximo Gorki, el influyente escritor soviético, quien escribió: “Al cambiar la naturaleza, el hombre se cambia a sí mismo”. Como demuestra hábilmente El roble y el alerce, tenía razón, aunque no por las razones que defendía. Su intención era sugerir que el programa soviético de conquista y explotación natural invariablemente mejoraba a los ciudadanos del país, pero Pinkham demuestra que las cosas no son tan sencillas. Al cambiar la naturaleza –arrancando los bosques del Cáucaso en persecución de los rebeldes chechenos, destripando la taiga en busca de pieles para vender–, los rusos a menudo se transformaban para peor. Pero de vez en cuando, alguno de ellos demostraba ser una excepción a esta sombría regla. Al menos, plantando árboles con ternura, Tolstói se transformó para mejor.

Fuente: The Washington Post.

