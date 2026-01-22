‘El Caballero de los Siete Reinos’ se mete en el universo de ‘Game of Thrones’ con un ex jugador de rugby como héroe inusual

Teaser de la primera temporada de "El Caballero de los Siete Reinos"

Vestido con reluciente armadura y avanzando penosamente por el barro, un caballero blandía alrededor de su cabeza un arma medieval llamada mayal, y luego intentaba golpear con su bola con pinchos el cráneo de un rival. Cerca de allí, otro caballero a caballo lanzó a su corcel contra un oponente y luego estrelló su lanza contra su escudo, el impacto hizo que astillas de madera volaran hacia el cielo y el rival saliera disparado de su montura.

En una plataforma elevada de observación, unos nobles vestidos con túnicas apenas echaban un vistazo al caos que se desarrollaba abajo. Al fin y al cabo, no eran necesarios para la toma. Era septiembre de 2024, en un valle de Irlanda del Norte, y los combatientes eran especialistas filmando una escena de El Caballero de los Siete Reinos, la más reciente incorporación a la franquicia Game of Thrones.

Basada en una novela corta de George R.R. Martin, la primera temporada de la serie narra la historia de Dunk (Peter Claffey), un aspirante a caballero de 1,98 metros, y sus aventuras en un torneo de justas junto a Egg (Dexter Sol Ansell), su escudero de 9 años.

Una escena importante en la primera temporada es esta batalla en la que 14 caballeros se enfrentan en un combate feroz. Se trata de una escena familiar para cualquier fan de Game of Thrones, que en un primer vistazo, El Caballero de los Siete Reinos parece tener todas las características de una serie ambientada en la mítica tierra de Westeros (Poniente). Al igual que la original y su precuela, The House of the Dragon, hay caballeros y villanos infames, romance y sangre.

'El Caballero de los Siete Reinos' ofrece una propuesta más íntima dentro del universo 'Game of Thrones'

Pero esta serie es una propuesta diferente. Mientras que Game of Thrones y The House of the Dragon se caracterizan por su magnitud y presentan narrativas que abarcan el mundo, dinastías que luchan por el poder y bestias digitales, El Caballero de los Siete Reinos es la primera prueba para saber si la fórmula funcionará a una escala más humana. (Aunque, la escala humana es relativa, dados los 1,98 metros de Claffey y un elenco que incluyó hasta 400 extras diarios).

La primera temporada también es comparativamente modesta en alcance, con solo seis episodios, la mayoría de aproximadamente 30 minutos de duración. (La filmación de una segunda ya está en marcha). Se centra apenas en unos días de la vida de Dunk mientras entierra a su mentor, el Ser Arlan de Penytree (Danny Webb), y luego afirma que Ser Arlan lo nombró caballero antes de morir para poder ascender en el mundo. Dunk es ahora el Ser Duncan el caballero errante, lo que significa que recorre el campo y duerme bajo las estrellas.

En su camino a un torneo de justas, Dunk conoce a Egg, un niño que toma como escudero y que resulta ser mucho más sabio que él. La serie, que mezcla un tono cómico ligero con destellos de violencia feroz y tragedia, rápidamente pasa a tratar tanto de su relación como de las penurias de Dunk.

Ira Parker, quien creó la serie junto a Martin y se desempeña como showrunner, llamó a la producción “el advenedizo luchador de la franquicia Game of Thrones”. Esto fue en parte porque tenía un “presupuesto ajustado” en comparación con las series anteriores, pero también porque no se enfoca en las clases dominantes de Westeros. (Parker fue productor de The House of the Dragon).

Peter Claffey, exjugador de rugby de 1,98 metros, da vida al protagonista de 'El Caballero de los Siete Reinos'

Dunk viene de lo más bajo de la sociedad, dijo Parker. Para ascender en el mundo debe superar sus propias ansiedades, incluido el síndrome del impostor —en un momento los espectadores lo ven vomitar de miedo— tanto como a sus enemigos. “No tenemos dragones”, dijo Parker. “Solo tenemos a Dunk”. ¿Será eso suficiente para atraer a una amplia audiencia y ganar a los fans de Game of Thrones acostumbrados a la extravagancia visual? “¿Quién sabe?”, dijo. Martin, su cocreador, es igualmente resignado a lo que sea que dicten los dioses de la televisión. “Hace mucho aprendí que no se puede predecir al público”, escribió Martin en un correo electrónico. “Así que lo único que uno puede hacer es escribir la mejor historia posible y esperar que la audiencia la encuentre”.

A pesar de sus diferencias con otras series de la franquicia, El Caballero... tiene raíces profundas. Martin escribió El caballero errante, su primera novela corta protagonizada por Dunk y Egg y base de la primera temporada, a finales de los años noventa. (Originalmente fue publicada en Legends, una antología de 1998 de nuevas obras de famosos autores de ciencia ficción y fantasía, que también incluía relatos de Stephen King y Ursula K. Le Guin). Luego continuó las aventuras de Dunk y Egg en dos novelas cortas más, La espada leal (2003), base de la segunda temporada de la serie, y El caballero misterioso (2010), y espera seguir escribiendo sobre estos “personajes divertidos”. “Tengo otra docena de historias de Dunk y Egg que necesito escribir en mi abundante tiempo libre”, dijo. (Estas presumiblemente vendrán después de que termine la próxima entrega —largamente retrasada— de la saga Canción de hielo y fuego, base de Game of Thrones).

Ya en 2014, Martin dijo en su blog que quería convertir los libros de Dunk y Egg en películas o una serie de televisión. Sin embargo, en 2022, cuando HBO le pidió a Parker que escribiera un guion, un representante de Martin le dijo que el autor había perdido el interés en la idea. “Me dijeron: ‘Mira, George no quiere hacer esto, así que es tu trabajo convencerlo’”, recordó Parker. Así que este prometió a Martin que “nunca incluiría nada” en la serie sin la aprobación del autor. (Martin no respondió a una pregunta sobre por qué no quería que se hiciera la serie). Mantener satisfecho a Martin fue esencial para producir la serie, y también lo fue encontrar a los actores adecuados para interpretar a Dunk y Egg.

La primera temporada cuenta con seis episodios y un elenco que incluyó hasta 400 extras diarios en escenarios naturales de Irlanda del Norte

Sarah Bradshaw, productora ejecutiva, dijo que algunos en el equipo creativo dudaban que alguna vez encontrarían a alguien con la estatura suficiente para interpretar a Dunk y que también supiera actuar. El equipo de producción contactó a más de 150 clubes de basquetbol, remo y voleibol, y vio actores de toda Europa y Estados Unidos. Finalmente fue un exjugador de rugby irlandés, Peter Claffey, de 1,98 metros y 112 kilogramos, quien destacó.

Claffey, de 29 años, dijo en una entrevista en el set que en la adolescencia dedicó su vida al rugby y era lo suficientemente bueno como para jugar en un equipo nacional juvenil de Irlanda. Pero a principios de sus veinte años, se dio cuenta de que no llegaría a profesional y audicionó para una escuela de actuación en Dublín, a la que luego asistió. Luego consiguió pequeños papeles en varias series, entre ellas Vikingos: Valhalla de Netflix. Aun así, dijo que luchaba con la idea de ser el protagonista. “Estaba muy preocupado de que mi ansiedad me arruinara la oportunidad”, dijo, agregando que la terapia y la medicación le ayudaron.

En el set, Claffey no parecía estar luchando con ningún miedo. En cierto momento, filmó una escena en una carpa de cerveza con Ansell, como Egg, en la que intentaba explicar a su joven amigo el significado de una canción obscena para beber. Entre tomas, Claffey le daba al actor más joven ánimos como de hermano mayor. “Resiste, amigo”, le dijo en un momento. “Concéntrate aquí. Puedes hacerlo”. Claffey dijo que se habían hecho amigos y que habían ido juntos a jugar bolos y a salones recreativos.

Dexter Sol Ansell, de 11 años, ya había aparecido en una telenovela británica y en varias películas antes de este papel. En una entrevista en video, dijo que no sabía que estaba audicionando para una serie de Game of Thrones; le pidieron que leyera un guion de la comedia romántica británica Un gran chico, otra historia sobre un niño mucho más sabio que su mentor adulto.

'El Caballero de los Siete Reinos' prescinde de dragones e intrigas de poder para enfocarse en las hazañas heroicas y las justas medievales

Cuando Ansell se enteró de que la audición era para una serie de Thrones, familiares que eran fans le dijeron: “Tienes que conseguirlo”. Pero nunca le permitieron ver la original, conocida por su fuerte violencia. El mayor desafío de interpretar a Egg, dijo, no fue adaptarse al universo de la saga, sino afeitarse el cabello rubio. (Egg es calvo a lo largo de toda la serie). Y debido al habitual secretismo de una producción así, ni siquiera pudo decir a sus compañeros de escuela en Yorkshire, Inglaterra, por qué lo hizo. Aunque no estaba seguro de que les hubiera impresionado de todas maneras. “A ellos solo les importa quién ganó el último partido de fútbol”, dijo.

El Caballero... es en última instancia, la historia de un hombre que anhela el respeto propio y el de sus compatriotas, que trata sobre las relaciones entre guerreros y sus protegidos, sobre el significado del valor. Pero también tiene su dosis de espectáculo tipo Game of Thrones, especialmente en las escenas de justas y en la batalla siete contra siete.

En el set, el impredecible clima norirlandés no estaba cooperando, amenazando con hacer que el enfrentamiento pareciera insuficientemente brutal. “Oh, Dios, salió el sol de nuevo”, dijo Bradshaw, mirando al cielo. “Mantener el campo de batalla como un lodazal ha sido todo un reto”. Pronto, varios bomberos con mangueras corrieron al set e inundaron el suelo con agua mientras otros seis miembros del equipo usaban horquetas y palas para remover la tierra.

Los protagonistas de la serie, basada en la novela corta de George R. R. Martin (Foto: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Otros desafíos incluyeron enjambres de avispas, atraídas por el azúcar en la abundante sangre falsa. Bradshaw llevaba un EpiPen debido a sus alergias, dijo.

Si los caballos, la armadura y el amplio campo de batalla embarrado eran componentes típicos de Game of Thrones, menos habitual era la perspectiva cerrada que ponía todo lo anterior al servicio del específico viaje heroico de Dunk. Para ayudar a lograrlo, el equipo filmó partes de la batalla desde su punto de vista, usando cámaras con un visor sobre ellas para que el espectador sintiera ser él —por momentos confundido, atacado, desesperado—. “Quería que la gente supiera lo que se siente al estar atrapado dentro de la armadura y el casco”, dijo Parker. “No es como salir con tus amigos a jugar con espadas de madera. En una batalla real pierdes la visión de inmediato —no puedes oír nada, estás sudando, tu ritmo cardíaco sube en seguida—”.

(Tom McCullagh, el diseñador de producción, dijo que le dijeron que hiciera las peleas “como algo que nunca hayamos visto antes” en televisión: “Así que sin presión”.)

Para que a los espectadores les importe la lucha de Dunk por el honor y la legitimidad, deben seguir su punto de vista en todo momento, especialmente cuando pelea por su vida. Mientras lo hacen, Parker espera que se den cuenta de que la serie en sí misma se parece mucho a Dunk. Ambos son “duros, poco pulidos” y llenos de corazón, dice. Puede que no haya dragones en pantalla, pero espera que eso sea suficiente.

Fuente: The New York Times

[Fotos: prensa HBO Max]