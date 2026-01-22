Comienza el Festival de Sundance, el primero sin Robert Redford y el último en las montañas de Utah

El último Sundance en Utah: la despedida del festival de cine independiente que hizo historia (Foto: REUTERS/Jim Urquhart)

El primer Festival de Cine de Sundance desde la muerte de su fundador, Robert Redford, comienza este jueves en Park City, siendo la última vez que se celebrará en la exclusiva villa de montaña del estado de Utah. Se espera que celebridades de Hollywood como Olivia Wilde, Natalie Portman y Ethan Hawke desfilen por la alfombra roja en el resort de las Montañas Rocosas cubiertas de nieve, junto con una gran cantidad de cineastas menos conocidos, en una de las reuniones más importantes del calendario cinematográfico mundial.

Amy Redford, hija de la estrella de Butch Cassidy and the Sundance Kid que creó el festival en 1978, dijo que la reunión de este año será una experiencia emotiva, apenas cuatro meses después de la muerte de su padre. “Muy orgullosa”, dijo cuando le preguntaron cómo se sentía respecto al legado de su padre. “Él fue alguien que creó desde el campo, no desde lo alto”, dijo. “Nunca quiso ser el centro de atención de toda esta organización. El centro de atención siempre fueron los narradores”.

Robert Redford posa en un balcón en Main Street decorado con sus pancartas del Festival de Cine de Sundance el 17 de enero de 2003, en Park City, Utah (Foto: AP / Douglas C. Pizac)

Programación de Sundance

Entre las decenas de largometrajes y documentales que se presentarán en los próximos días estará The Invite, dirigida y protagonizada por Olivia Wilde, junto a Seth Rogen y Edward Norton. El guion, coescrito por Rashida Jones (Parks and Recreation), trata sobre una pareja cuyos misteriosos vecinos los visitan para cenar.

Las estrellas de Mad Men Jon Hamm y John Slattery se reúnen en Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass, donde una novia del Medio Oeste causa estragos en Hollywood en un intento de vengarse después de que su prometido use el “pase libre de celebridad” de la pareja con su famosa obsesión.

En The Gallerist, protagonizada por las ganadoras del Óscar Natalie Portman y Da’Vine Joy Randolph, junto con Jenna Ortega y Sterling K. Brown, una desesperada curadora intenta vender un cadáver en Art Basel Miami. Entre las películas no protagonizadas por celebridades que generan más expectativas en el festival está The History of Concrete, una mirada poco convencional de John Wilson sobre cómo vender una película sobre materiales de construcción.

Una sólida selección internacional incluye la ópera prima de la directora Molly Manners Extra Geography del Reino Unido y la película de género queer Leviticus de Australia. Hanging by a Wire cuenta la historia de la angustiosa carrera para salvar a unos escolares que cuelgan de un teleférico varado en las estribaciones del Himalaya.

Hold On to Me, de Chipre, sigue los esfuerzos de una niña de 11 años que intenta encontrar a su padre distanciado, mientras que el documental Kikuyu Land, de Kenia, examina cómo poderosos intereses externos utilizan la corrupción local para despojar a un pueblo de sus tierras. Todas ellas ofrecerán algo especial, dijo Amy Redford.

Una postal de Park City, la villa de esquí en las montañas rocosas de Utah, que será sede del Festival de Cine de Sundance por última vez en 2026 (Foto: archivo REUTERS/Jim Urquhart)

“Creo que la expresión en los rostros de las personas que estrenan sus películas y se dan cuenta de que están mirando a un público que comprende lo que intentaban decir... siempre es una experiencia realmente impactante”, señaló la hija de la estrella de Hollywood que murió en septiembre de 2025.

Siguiente etapa en Boulder, Colorado

El festival se trasladará el año próximo a Boulder, Colorado, tras haber superado en tamaño a la ciudad anfitriona actual. Para el programador del festival, John Nein, quien ha estado presente en cada edición desde 1996, dejar Park City será agridulce. “Es un lugar especial”, dijo. “Ha estado muy ligado a la manera en que funciona el festival, en términos de que la gente viene a este lugar. No es particularmente conveniente. Hace mucho frío, realmente mucho frío. Pero, de algún modo extraño, eso es lo que trae a la gente aquí y lo que crea la audiencia que tenemos. Así que siento que eso es parte de lo que lo hizo especial”.

El director del festival, Eugene Hernandez, dijo que el Instituto Sundance seguirá teniendo raíces en Utah, incluso cuando el festival se traslade a Colorado. Pero el programa de este año será para recordar. “Va a haber muchas risas, probablemente también algunas lágrimas, habrá alegría, habrá conexión, habrá comunidad”, dijo. “Creo que esos son todos los aspectos que conforman un festival”.

Fuente: AFP