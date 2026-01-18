Cultura

Jasper Johns y Ruth Asawa protagonizan la agenda artística del Guggenheim de Bilbao en 2026

La institución vasca presentará el próximo año exposiciones dedicadas a estos notables artistas, junto a autores como Dan Flavin, Igshaan Adams, Pipilotti Rist y Steve McQueen

Guardar
El Museo Guggenheim Bilbao dedica
El Museo Guggenheim Bilbao dedica su programación de 2026 a figuras clave del arte contemporáneo, incluyendo a Jasper Johns y Ruth Asawa

Jasper Jones, uno de los pintores más icónicos del siglo XX, y Ruth Asawa, una de las artistas multidisciplinares más prolíficas de posguerra en Estados Unidos que por fin tiene su gran retrospectiva, vertebran la programación del Museo Guggenheim de Bilbao en 2026.

La programación del museo español se completa con propuestas de Dan Flavin, la artista multidisciplinar Igshaan Adams (Ciudad del Cabo, 1982), la videoartista Pipilotti Rist (Grabs, Suiza, 1962) y el artista, cineasta y guionista Steve McQueen (1969).

Ruth Asawa, alambre transformado

Ruth Asawa, pionera en estructuras
Ruth Asawa, pionera en estructuras de alambre y arte público, recibe su primera gran retrospectiva europea en el Guggenheim Bilbao

Asawa (California, 1926-2013) es una desconocida para el gran público en Europa, ya que no existen grandes colecciones de su obra en el continente, especialmente de sus icónicas estructuras colgantes de alambre.

La muestra que presenta el museo español incluye un total de 250 obras -esculturas, pinturas, dibujos y grabados– que fueron creadas entre 1947 y 2006.

La exposición, comisariada por Janet Bishop, Cara Manes y Geaninne Gutiérrez-Guimarães y que se podrá ver de marzo a septiembre, es la primera gran retrospectiva dedicada a la artista y que trata de reivindicar su legado. La muestra llega a Europa tras pasar por el Museo de Arte de San Francisco y el MOMA, y continuará su periplo europeo en la Fundación Beyeler.

Asawa es una de las artistas más prolíficas de su generación; entre sus primeras innovaciones se encuentran las estructuras colgantes de alambre en bucle, pero posteriormente se dedicó a crear encargos de arte público, marcados por su defensa de la educación artística y su compromiso con los derechos civiles.

La artista, de origen humilde, fue criada en California y detenida junto a su familia en un campo de internamiento para japoneses estadounidenses.

La directora general del Museo
La directora general del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz (d), ha presentado este viernes, junto al equipo de comisarias de la pinacoteca, las claves de las exposiciones que acogerá el centro en 2026, entre ellas sendas retrospectivas a dos de los artistas más relevantes y prolíficos de la escena estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial: Ruth Asawa y Jasper Johns

Jasper Johns, más allá de las banderas

Jasper Johns: Night Driver traza de mayo a octubre un completo recorrido por las siete décadas de la trayectoria del artista estadounidense, nacido en 1930. Sus obras, especialmente las icónicas pinturas de banderas de Estados Unidos, la han convertido en una de las figuras más relevantes del arte de posguerra en Estados Unidos.

La muestra cuenta con aproximadamente un centenar de obras procedentes de colecciones públicas y privadas de todo el mundo, y aunque el punto de partida son sus pinturas de banderas, dianas, letras, números y mapas de los años cincuenta, la muestra continúa con obras más tardías de imágenes abstractas.

Johns, un artista fundamental en la aparición del arte pop, el minimalismo y el arte conceptual, ha conseguido con su larga trayectoria renovar la escena artística estadounidense de los años cincuenta, sesenta y setenta, y ser una fuente de inspiración para sus coetáneos y para nuevas generaciones de artistas más jóvenes.

Dan Flavin y otras propuestas

Dan Flavin, figura esencial del
Dan Flavin, figura esencial del minimalismo, es homenajeado con una muestra que explora su uso innovador de la luz y el espacio

El Guggenheim ofrece una exposición centrada en la figura de Dan Flavin, nombre indispensable del minimalismo, que ideó una nueva forma de arte radical, alejada de la pintura tradicional, y que gira en torno a la luz y el espacio.

La muestra, comisariada por Lauren Hinkson y que se podrá ver de noviembre a abril, está integrada por una veintena de obras y coincide con los 30 años del fallecimiento del artista neoyorquino.

La programación 2026 del Guggenheim
La programación 2026 del Guggenheim también destaca trabajos de artistas como Igshaan Adams y la videoartista internacional Pipilotti Rist (foto)

Otras propuestas de la programación del museo para 2026 son una videoinstalación de Pipilotti Rist (octubre-enero), una de las videoartistas más reconocidas de las últimas tres décadas, titulada Ever is Over All (de octubre de 2026 a enero de 2027).

El calendario museístico incorpora las
El calendario museístico incorpora las creaciones de Zadie Xa, finalista del Premio Turner, y las obras del artista y cineasta Steve McQueen (foto)

La programación se completa con las muestras Igshaan Adams. Levantando el polvo: El archivo del cuerpo, dedicada al artista de origen sudafricano (mayo-noviembre), y las propuestas del artista de origen coreano-canadiense Zadie Xa -finalistas del Premio Turner- y del artista, cineasta y guionista Steve McQueen.

Fuente: EFE.

[Fotos: EFE/ Miguel Toña y archivo]

Temas Relacionados

Museo Guggenheim BilbaoArte contemporáneoJasper JohnsRuth AsawaDan FlavinIgshaan AdamsBilbaoPipilotti RistSteve McQueen

Últimas Noticias

Berlinale: las películas latinoamericanas toman la disruptiva sección Fórum

Un conjunto de filmes de Argentina, Brasil, México y Colombia integra la programación experimental del festival alemán, con narrativas políticas, sociales y personales

Berlinale: las películas latinoamericanas toman

El Rijksmuseum de Ámsterdam abrirá un nuevo jardín de esculturas de acceso gratuito

El espacio ubicado al lado del imponente edificio, integrará instalaciones artísticas al aire libre y pabellones históricos, con el propósito de incentivar la interacción con el arte moderno

El Rijksmuseum de Ámsterdam abrirá

David Linde es nuevo director del Instituto Sundance, emblema del cine independiente

El expresidente de Universal Pictures asumirá la estratégica posición luego de la edición 2026 del icónico festival, con la responsabilidad de supervisar la mudanza a Boulder, Colorado, en 2027

David Linde es nuevo director

“Se siente como una evolución”: Kim Gordon regresa con un desafiante álbum solista

La bajista de Sonic Youth, ícono del rock alternativo, publica su esperado disco solista “Play Me” que combina crítica social, ritmos enérgicos y reflexiones sobre la música en la era digital

“Se siente como una evolución”:

Ironía, resentimiento y cocaína: la loca historia de Enrique Symns y “Un guion para Tinelli”

Los Píxeles Muertos acaba de publicar la pieza que el periodista y escritor “gonzo” llevó a escena junto al actor Héctor Ledo en 2006, tras una fallida experiencia como guionista de la productora Ideas del Sur

Ironía, resentimiento y cocaína: la
DEPORTES
Un histórico entrenador le cerró

Un histórico entrenador le cerró la puerta al Real Madrid en medio de la crisis: “No cuenten conmigo”

Otros cuatro tenistas argentinos hacen su estreno en el Australian Open: hora y cómo ver los partidos

El Diablito Echeverri fue presentado en su nuevo club: el consejo clave que le dio Pep Guardiola antes de firmar

Nuevas revelaciones sobre el caso de abuso físico y sexual que complica a una figura del fútbol: “Viví medio día de agonía”

Se suspendió el amistoso que iban a jugar Racing y Universidad de Chile por una catástrofe ambiental

TELESHOW
Juana Viale volvió a marcar

Juana Viale volvió a marcar tendencia en Mar del Plata con un diseño exclusivo en su apuesta por el arte emergente

Lucía Celasco de paseo con amigos en Punta del Este: caminatas, relax y moda en el verano uruguayo

El romántico saludo de cumpleaños de Lali Espósito a Pedro Rosemblat con fotos íntimas de sus vacaciones en Brasil

Nieve, estudio y romance: las postales del viaje de Emilia Mernes y Duki a Nueva York

La broma de Cande Tinelli que descolocó a su padre, Marcelo, en cámara: “¿Te sentís hinchado?"

INFOBAE AMÉRICA

El jefe de la OTAN

El jefe de la OTAN habló con Donald Trump en medio de las fricciones entre EEUU y sus aliados europeos por Groenlandia

Explosión en una planta industrial de China: al menos dos muertos y más de 60 heridos heridos

Scott Bessent aseguró que Europa acabará cediendo ante Trump sobre Groenlandia: “Proyectan debilidad”

Berlinale: las películas latinoamericanas toman la disruptiva sección Fórum

El gobierno sirio anunció un acuerdo de alto el fuego con las milicias kurdas