David Gilmour revela cuál es el grupo contemporáneo que más le recuerda al legado creativo de Pink Floyd

David Gilmour considera a Radiohead como los herederos creativos de Pink Floyd por su exploración sonora dentro del rock alternativo (Captura de video: YouTube)

David Gilmour, histórico guitarrista y compositor de Pink Floyd, señaló recientemente a Radiohead como la banda que, a su entender, representa con mayor fidelidad el legado creativo de su propio grupo.

En declaraciones recogidas por Radioacktiva, Gilmour subrayó que Radiohead no imita el estilo de Pink Floyd, pero comparte una actitud innovadora y audaz en el marco del rock experimental, desmarcándose de fórmulas tradicionales.

Una visión de innovación y riesgo

Durante una sesión de preguntas y respuestas con la revista Billboard, el guitarrista fue consultado sobre qué bandas actuales podrían considerarse herederas del icónico sonido de Pink Floyd. De acuerdo con Radioacktiva, Gilmour explicó que Radiohead ha conseguido impulsar su música en una dirección propia, privilegiando la creatividad y la exploración de nuevos horizontes musicales, en vez de limitarse a replicar modelos clásicos.

Este enfoque ha permitido a la banda de Thom Yorke consolidar un espacio dentro del rock alternativo, manteniendo una distancia significativa respecto a los esquemas dominantes de la industria.

Radiohead - Creep

La perspectiva de Gilmour pone en valor la importancia de la experimentación como motor principal del arte musical. Para el guitarrista, la búsqueda permanente de originalidad es fundamental para trascender y construir un legado duradero. Esta visión distingue tanto la trayectoria de Pink Floyd como la de Radiohead, dos agrupaciones que, en contextos diferentes, han sabido desafiar los límites del género y reinventarse sin perder identidad.

El aporte de Pink Floyd al rock moderno

Pink Floyd es reconocida como una de las bandas más influyentes en la evolución del rock. Álbumes como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall modificaron el panorama musical de los años setenta, aportando innovaciones en la producción sonora y en las presentaciones en vivo.

La capacidad del grupo para fusionar elementos electrónicos, secuencias narrativas y efectos visuales contribuyó a transformar el modo en que se entendía la música popular.

Pink Floyd revolucionó el rock de los años setenta con álbumes icónicos como The Dark Side of the Moon, Wish you were here y The Wall, influyendo en la música moderna (Wikimedia)

Uno de los elementos centrales de esta transformación fue el propio Gilmour, cuyo estilo de guitarra, caracterizado por solos melódicos y emotivos, ayudó a definir la identidad artística de Pink Floyd. Además, su participación en la composición y en la dirección musical fue clave para la consolidación del grupo tras la salida de Syd Barrett.

En ese sentido, la impronta de Gilmour se percibe en cada etapa de la banda, desde la experimentación psicodélica de los primeros años hasta las ambiciosas producciones conceptuales de su madurez.

Radiohead y la búsqueda de un lenguaje propio

La admiración de Gilmour por Radiohead, liderada por Thom Yorke, es de larga data. Radioacktiva destaca que, desde los años noventa, ha manifestado respeto por la capacidad del grupo para crear un lenguaje musical distintivo dentro del rock alternativo.

Radiohead ha explorado múltiples estilos, desde el britpop temprano hasta la electrónica y la música experimental, manteniendo siempre una actitud desafiante ante las tendencias comerciales.

Radiohead, liderada por Thom Yorke, ha mantenido una actitud desafiante frente a las tendencias comerciales en sus diferentes etapas musicales (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

En una entrevista realizada en 1999, Gilmour mencionó que seguía de cerca la carrera de Radiohead y resaltó The Bends como uno de sus álbumes favoritos, sin dejar de reconocer la influencia de OK Computer en la música contemporánea. Este disco, considerado por muchos críticos como una obra fundamental de la década del noventa, marcó un punto de inflexión en la sonoridad del grupo y en el desarrollo del rock alternativo.

El puente entre generaciones en el rock británico

La opinión de Gilmour, difundida nuevamente por Radioacktiva, pone de manifiesto el puente intergeneracional que une a dos referentes del rock británico. El reconocimiento de Radiohead como herederos creativos de Pink Floyd destaca la importancia de la experimentación para quienes buscan dejar una huella en la historia musical.

Asimismo, la vigencia del legado de Pink Floyd se refleja en la influencia que ejerce sobre nuevas generaciones de músicos, consolidando su posición como pioneros y renovadores del género.

La admiración de David Gilmour por Radiohead evidencia el puente intergeneracional del rock británico basado en creatividad y experimentación musical (Captura de video: YouTube)

Este diálogo entre pasado y presente reafirma que la creatividad y la valentía artística siguen siendo valores esenciales en la evolución del rock. Tanto Pink Floyd como Radiohead representan ejemplos de cómo la innovación puede trascender épocas, estilos y públicos, manteniendo viva la búsqueda de nuevas formas de expresión.