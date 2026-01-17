Sobrevivió a Dachau y al día siguiente, convirtió el horror en dibujos

Al día siguiente de su liberación de Dachau, Brian Stonehouse, un espía británico, comenzó a dibujar el campo de exterminio, incluido el crematorio donde se habían incinerado los cuerpos

Cuando Brian Stonehouse tenía 24 años, se lanzó en paracaídas sobre Francia como parte de una unidad militar británica creada para colaborar con la Resistencia Francesa. Usando el nombre en clave Celestin, trabajó como operador de radio transmitiendo mensajes a Londres.

Se hacía pasar por artista, y en realidad había recibido formación como tal antes de ingresar en el ejército británico. Sin embargo, su caja de pinturas ocultaba un transmisor de radio clandestino y una pastilla de cianuro para ingerir en caso de ser capturado.

Solo unos meses después de comenzar su misión, los nazis localizaron a Stonehouse y lo enviaron a una serie de campos de concentración. En abril de 1945, se encontraba en Dachau, donde se calcula que murieron 40,000 prisioneros, cuando el campo fue liberado por fuerzas estadounidenses.

Al día siguiente, Stonehouse, usando carbón sobre papel, se sentó a dibujar los horrores que había presenciado, incluyendo la morgue, el crematorio y las cámaras de gas.

Brian Stonehouse

Cuatro de las imágenes de Stonehouse que retratan la maquinaria de la muerte y a sus víctimas serán exhibidas y puestas a la venta este mes por Abbott and Holder, una galería de Londres, en una feria de arte en el Upper East Side, Master Drawings New York.

Kyra Schuster, curadora principal de adquisiciones del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, señaló que, si bien muchos soldados estadounidenses y corresponsales de guerra como Lee Miller y David E. Scherman fotografiaron las atrocidades en Dachau, los dibujos realizados por sobrevivientes son poco comunes.

“No se puede evitar conmoverse con estas imágenes”, dijo sobre los dibujos de Stonehouse. “Se parecen mucho a las fotografías tomadas inmediatamente después de la liberación de Dachau, y sin duda reconozco Dachau en estas imágenes, aunque son desde una perspectiva levemente diferente”.

El museo posee una gran colección de obras realizadas por prisioneros de campos y guetos nazis, desde un dibujo de trenes de deportación hecho por un niño de 4 años, hasta imágenes de artistas consagrados. “A la gente suele sorprenderle que los artistas lograran hacer dibujos en los campos”, agregó Schuster, aunque algunos lo consiguieron a pesar de la escasez de materiales.

“Podían ser en retazos de papel o materiales que lograban introducir de contrabando”, explicó Schuster. “Siempre me asombra ver eso porque no solo lograron hacerlo, sino ocultar sus obras. Escuchar la historia de un artista que pudo salvar una obra también es impactante, a menudo a riesgo de su vida”.

Cámara de gas, 1945

Leo Haas y Peter Kien suelen asociarse con dibujos y pinturas de Theresienstadt, un campo de trabajos forzados donde los prisioneros tenían más acceso a materiales para arte en un taller gráfico. El diseñador gráfico francés Paul Goyard realizó unos 300 dibujos sobre la vida cotidiana en el campo de concentración de Buchenwald durante su encarcelamiento, ahora conservados en los Archivos Arolsen de Alemania.

La artista polaca Halina Olomucki consiguió retratar a otros prisioneros en el Gueto de Varsovia y en Auschwitz-Birkenau. También se descubrió en 1947 un cuaderno de bocetos de 22 páginas realizado por un autor desconocido, que documenta el exterminio de judíos, dentro de una botella en Auschwitz; hoy forma parte de la colección del sitio conmemorativo y museo.

Stonehouse nació en Devon, en el suroeste de Inglaterra, y pasó su infancia en Francia. Hablaba francés fluidamente, habilidad que le sirvió en la Francia ocupada. Tras completar sus estudios en la Escuela de Arte de Ipswich, fue reclutado por la Artillería Real británica.

Al llegar a Francia, encontró un castillo en las afueras de Lyon desde donde transmitía mensajes codificados, pero una noche estuvo transmitiendo tanto tiempo que advirtió a sus superiores en Londres que estaba, en efecto, “cometiendo suicidio”, según contó en una entrevista de 1987.

Vladimir Matejka, que pasó un tiempo en Dachau, dibujó esta imagen de un coro del campo entreteniendo a los prisioneros

La Gestapo lo ubicó y lo encarceló en París, donde un miembro de las SS le dijo que pronto lo fusilarían. Luego lo trasladaron a Mauthausen, en Austria, el primero de cinco campos de concentración en los que estuvo preso.

“Dibujar fue una parte fundamental de su supervivencia”, afirmó Tom Edwards, propietario y director de la galería Abbott and Holder. “Tuvo cuatro meses de interrogatorio, un largo período de aislamiento en París antes de ser enviado a los campos de la muerte. Para él, dibujar era algo funcional que lo ayudó a mantenerse cuerdo y con vida”.

En un documental británico de los años 80, Stonehouse relató cómo podía intercambiar sus dibujos por cigarrillos, la moneda en los campos, que luego usaba para conseguir comida extra o suministros. “Así sobreviví”, contó.

Terminó en Dachau, que albergaba prisioneros de guerra, judíos, romaníes, sintis y otros en una fábrica de municiones abandonada, a unos 16 kilómetros al noroeste de Múnich. Cuando las fuerzas estadounidenses liberaron el campo el 29 de abril de 1945, hallaron prisioneros demacrados y más de 30 vagones de tren llenos de cadáveres en descomposición.

Aunque los dibujos de los sobrevivientes de Dachau son raros, los fotógrafos capturaron imágenes de la maquinaria de muerte utilizada por los nazis, como el crematorio que Stonehouse también representó con carbón

“Visité e hice bocetos de pilas de cadáveres en el crematorio”, escribió Stonehouse en su diario esa noche. “No había mucho tiempo para dibujar, ya que el lugar había sido minado por las SS antes de marcharse y se esperaba que el edificio explotara en cualquier momento. El hedor era casi insoportable y una gran parte de los estadounidenses que inspeccionaron el crematorio vomitaron”.

Un año después del final de la guerra, Stonehouse volvió a Alemania como parte de las fuerzas de ocupación aliadas. Su trabajo consistía en interrogar a antiguos nazis para identificar criminales de guerra que habían escapado a la justicia. Un día se encontró con un hombre que le resultó familiar: reconoció al miembro de la Gestapo que en 1942 le había dicho que lo fusilarían.

“La noticia corrió por el campo como la pólvora, algunos interrogadores estadounidenses vinieron y me dijeron: ‘Te damos una ametralladora, cerramos el campo y puedes hacer lo que quieras con él’”, recordó Stonehouse en el documental. “Me horroricé. Les dije: ‘No puedo hacer eso. Ni lo soñaría. Si hiciera eso, no sería mejor que ellos’”.

Tras la guerra, Stonehouse se dedicó a la ilustración de moda y trabajó para American Vogue. Cuando la revista pasó a utilizar principalmente fotografías en los años 60, se convirtió en ilustrador independiente para grandes almacenes como Saks Fifth Avenue y Lord & Taylor, y marcas de lujo como Elizabeth Arden.

“Campo de concentración de Dachau; Cadáveres en la morgue”, 1945.

Edwards conoció la obra de Stonehouse por sus ilustraciones de moda. En 2014, su galería adquirió una gran colección de sus dibujos de moda del patrimonio del artista. Algunos se vendieron a un coleccionista que luego los donó al Museo de Bellas Artes de Boston.

Entre ellos había un dibujo a carbón de Dachau que formaba parte de la serie de cinco que realizó tras la liberación. Esto alertó a Edwards sobre las dramáticas experiencias bélicas vividas por Stonehouse. El año pasado, un hombre contactó a Edwards para informarle que poseía los otros cuatro dibujos a carbón, que había comprado a Stonehouse en los años 80. Los cuatro dibujos se ofrecen por 100,000 dólares en la feria que abre el 30 de enero. Edwards espera que terminen en una colección pública.

Stonehouse falleció en Londres el 2 de diciembre de 1998, a los 80 años. Antes de venderlos, los dibujos de Dachau colgaban en su estudio.

“Fue lo bastante cuidadoso como para llevarlos a Estados Unidos y enmarcarlos”, comentó Edwards. “No solo los preservó; vivió con ellos y luego los trajo de vuelta al Reino Unido en los años 70, cuando regresó. Evidentemente, eran una parte importante de cómo recordaba la guerra, o tal vez un elemento catártico que lo ayudó a seguir adelante”.

