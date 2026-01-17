Las series más esperadas de 2026: de ‘Cabo de miedo’ y ‘Blade Runner’ a la continuación de ‘El cuento de la criada’

Sagas, spin offs, grandes títulos del cine y el regreso de series icónicas marcan la agenda en el streaming 2026

En 2026, las plataformas de streaming presentarán una ola de producciones que reflejan el pulso narrativo y visual de la televisión actual. Desde el auge de las continuaciones de sagas literarias icónicas hasta experimentos formales y reinterpretaciones de novelas clásicas, el panorama evidencia la apuesta de conglomerados como Disney+, HBO, Prime Video, Apple TV y Netflix por consolidar franquicias y revivir títulos de culto con un enfoque renovado.

Esta estrategia busca capitalizar audiencias intergeneracionales, mientras integra a nuevas voces y talentos internacionales, robusteciendo así la oferta de historias en un mercado cada vez más competitivo.

Una de las propuestas más singulares llegará de la mano de Disney+ con Los Testamentos, adaptación de la novela homónima de Margaret Atwood, concebida como una prolongación directa de El cuento de la críada.

"Los testamentos", serie derivada de "El cuento de la criada" (Créditos: Disney)

El proyecto sitúa la acción años después del relato original, centrado en una juventud que solo conoce el régimen opresivo de Gilead. El regreso de Ann Dowd como la tía Lydia y la incorporación de Chase Infiniti marcan la continuidad y renovación del elenco. La serie tendrá su debut en Estados Unidos en abril, mientras que la fecha para Latinoamérica permanece sin confirmar.

El universo de Game of thrones se expande con El Caballero de los Siete Reinos, spin-off programado para el 19 de enero en HBO y HBO Max. Basada en las novelas cortas de George R.R. Martin, explora aspectos más lúdicos y cotidianos de Westeros.

Tráiler de "El Caballero de los siete reinos"

Sir Duncan, interpretado por Peter Claffey, se ve empujado al papel de caballero tras la muerte de su mentor, y entabla una inusual amistad con el joven Egg (Dexter Sol Ansell). Tras su lanzamiento inicial, la producción ya cuenta con una segunda temporada pactada para 2027.

La ciencia ficción mantiene su vigencia con Blade Runner 2099, una nueva entrega de la franquicia anunciada por Prime Video. El relato transcurre años después de Blade Runner 2049 (2017), con los personajes de Hunter Schafer y Michelle Yeoh en el núcleo argumental.

La ciencia ficción mantiene su vigencia con Blade Runner 2099, una nueva entrega de la franquicia anunciada por Prime Video

Ridley Scott repite como productor ejecutivo, asegurando coherencia estética y conceptual para la saga. Actualmente la serie se encuentra en etapa de postproducción y tiene su estreno planificado para 2026.

En el terreno del drama personal, Half Man irrumpe como la nueva creación de Richard Gadd (guionista y voz principal de Bebé reno), quien comparte escenas con Jamie Bell.

"Half Man", dos hermanos bastante distintos

Ambientada en Escocia, orbita en torno a dos hermanos, Ruben y Niall, que retoman el contacto a las puertas de la boda de uno de ellos. La historia recorre desde los años 80 hasta hoy a través de seis episodios que exploran los matices emocionales de la relación fraternal. La serie, inicialmente titulada Lions, es una apuesta conjunta de la BBC y HBO.

El género de superhéroes suma una nueva rama con Linternas, un proyecto integrado al renovado universo DC que James Gunn impulsa tanto en pantalla grande como en streaming.

Tráiler de "Linternas", de James Gunn

El encuentro de John Stewart (Aaron Pierre) y Hal Jordan (Kyle Chandler), dos miembros del Green Lantern Corps, activa la investigación de un caso cósmico bajo la guía creativa de Damon Lindelof, quien firmó Watchmen en 2019. La producción tiene previsto su desembarco a mediados de 2026.

Los relatos criminales encuentran una reinvención con Cabo de miedo, serie para Apple TV basada en la novela de John D. MacDonald, cuyas adaptaciones previas en 1962 y 1991 son parte del imaginario audiovisual.

Imagen de Robert De Niro en 'El cabo del miedo' de 1991

Javier Bardem encarna al peligroso Max Cady, quien tras salir de prisión se cruza con Amanda y Steve Bowden (Amy Adams y Patrick Wilson), una pareja de abogados marcada por un pasado inquietante. Al frente del proyecto figuran Nick Antosca como guionista y director, así como los productores Martin Scorsese y Steven Spielberg.

La animación y el cómic aportan su cuota con Spider-Noir, una serie ambientada en la Nueva York de los años 30 y centrada en Ben Reilly, versión alternativa de Spider-Man presentada en Spider-Man: Un nuevo universo (2018).

Spider-Noir (Créditos: Marvel)

En este drama, Nicolas Cage se suma a un elenco que incluye a Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Li Jun Li y Jack Huston. La producción de Prime Video destaca por una decisión novedosa: estará disponible tanto en blanco y negro como a color en el momento de su estreno.

El fenómeno de las series antológicas continúa con Monster: The Lizzie Borden Story, cuarta entrega de la franquicia en Netflix. La trama se adentra en la figura de Lizzie Borden, acusada del asesinato de su padre y su madrastra en Massachusetts en 1892.

Netflix confirmó que la nueva temporada de Monster estará centrada en Lizzie Borden, acusada de asesinar a su padre y madrastra en 1892. (@NetflixLAT/X)

El protagonismo recae en Ella Beatty junto a Charlie Hunnam, quien ya interpretó a Ed Gein previamente en la serie. Rebecca Hall, Vicky Krieps, Billie Lourd, Jessica Barden y Sarah Paulson integran el reparto.

El resurgimiento de series de culto se manifiesta con el regreso de Malcolm in the Middle: La Vida Sigue Siendo Injusta, que estrenará en abril como miniserie de cuatro episodios a través de Disney+.

Tráiler de "Malcolm In The Middle: La vida sigue siendo injusta"

El creador Linwood Boomer y figuras clave como Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek encabezan el proyecto. Malcolm, ahora adulto, llega a la fiesta del 40° aniversario de bodas de sus padres, Hal y Lois, acompañado de su pareja y su hija, en un entorno prometido al caos habitual de la familia.

Entre las nuevas ficciones de comedia figura Rooster, programada por HBO y HBO Max para marzo. La historia se desarrolla en un campus universitario donde un escritor (Steve Carell) intenta navegar la compleja relación con su hija (Charly Clive).

Con diez episodios y bajo la dirección creativa de Bill Lawrence, responsable de éxitos recientes como Ted Lasso y Terapia sin filtro, la serie apuesta por la emoción y el humor característicos del género.