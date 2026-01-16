Qué leer esta semana: 4 libros para entrar a la Historia por la ventana

Están los que prefieren los videos, pero la verdad es que la lectura representa una forma mucho más eficaz de comprender y reinterpretar el pasado. A través de los libros, el lector puede reconstruir hechos y recorrer mejor los contextos. Pero muchas veces ese gran mundo se nos presenta complejo, difícil, imposible. ¿Hay otro modo de ingresar?

Los especialistas insisten en que la narrativa histórica no tiene por qué ser rígida ni predecible. Existen autores que eligen caminos inesperados, utilizando el humor, la ironía o la sorpresa para acercar episodios complejos a nuevos públicos. Al fin de cuentas, la variedad de estilos narrativos amplía el alcance y la accesibilidad.

Así que en este artículo trataremos de esquivar los clásicos y los ángulos predecibles. Optaremos por libros que ofrecen miradas irreverentes, insólitas y lúdicas. Dejaremos la gran y ornamentada puerta de hierro de lado. No tocaremos el timbre. Tenemos otro plan: entrar a la historia a través de una ventana que alguien dejó abierta.

Una cuestión de sustancias

¿La infusión favorita de George Washington era el opio? ¿La Reina Victoria fue una de las mayores traficantes del siglo XIX? ¿Freud recetaba cocaína a sus pacientes de tanto que le gustaba? El libro Ramsés II era un fumeta (y Hitler se pasó con las anfetas) de Sam Kelly propone un recorrido singular y desenfadado por la historia, enfocándose en los excesos y las adicciones de personajes célebres de distintas épocas.

"Ramsés II era un fumeta (y Hitler se pasó con las anfetas)" de Sam Kelly

El autor despliega una galería de figuras históricas cuyas decisiones y comportamientos estuvieron marcados por el consumo de sustancias, desde Alejandro Magno hasta los mismísimos Beatles. A través de anécdotas sorprendentes y datos poco difundidos, Kelly pone en evidencia el impacto de las drogas y el alcohol en momentos clave de la humanidad. Lejos de glorificar el abuso de sustancias, el enfoque del libro combina honestidad con humor para mostrar cómo estos consumos formaron parte del entramado social, político y cultural de cada época.

La obra explora usos médicos, espirituales y recreativos, aportando una visión alternativa sobre los mecanismos que influenciaron a quienes protagonizaron grandes hazañas o escándalos históricos. Personajes como Steve Jobs, Andy Warhol o Nixon aparecen bajo una luz inusual, lo que permite entender detalles inesperados sobre sus trayectorias y mirar el pasado desde una perspectiva novedosa, desmitificando a líderes, artistas y pensadores.

El papel de las máquinas

Platón contra las máquinas, de Marcos Alonso, explora la compleja relación entre humanidad y tecnología desde la Antigüedad hasta la actualidad. El autor analiza cómo la desconfianza hacia lo artificial ha atravesado la historia occidental, desde las críticas de Platón a las técnicas en la Grecia clásica hasta los debates modernos sobre inteligencia artificial, biotecnología y transhumanismo. A lo largo del libro, se revisa el modo en que la tensión entre lo natural y lo artificial ha influido en la cultura y el pensamiento colectivo.

"Platón contra las máquinas" de Marcos Alonso

El ensayo se plantea como una invitación a cuestionar creencias instaladas sobre el valor de la tecnología. Alonso desmonta prejuicios y muestra las paradojas que surgen al intentar definir qué es humano y qué es artificial. Mediante un análisis riguroso y accesible, el autor propone repensar el papel de las máquinas, evitando tanto el rechazo sistemático como la aceptación acrítica de la innovación.

Más allá de oponerse al tecnopesimismo o celebrar la tecnología de manera ingenua, el libro ofrece herramientas para reflexionar sobre los riesgos y las posibilidades que plantea lo artificial. A través de ejemplos históricos y debates contemporáneos, la obra busca comprender cómo las ideas y los avances tecnológicos configuran la sociedad y redefinen los límites de la experiencia humana.

La historia cabe en una verdulería

Un recorrido por la historia y la cultura a través de las frutas. Así de simple y así de complejo. Esa es la propuesta de Frutologías, de Federico Kukso. El autor revela cómo estos alimentos han fascinado a espías, artistas, científicos y chefs a lo largo de los siglos, simbolizando valores como abundancia, pureza, deseo o discordia, y participando en episodios tan variados como guerras, revoluciones y descubrimientos.

"Frutologías" de Federico Kukso

El libro explora la dimensión simbólica, científica y política de las frutas, mostrando su papel en tradiciones religiosas, expresiones artísticas y avances tecnológicos. Kukso describe cómo estos cultivos han sido mucho más que simples alimentos, convirtiéndose en elementos centrales de relatos míticos, disputas de poder y grandes transformaciones sociales. La obra invita a reconsiderar las frutas como protagonistas de la historia, más allá de su aparente inocencia.

“Abrís puertas y las frutas están en todas partes”, dijo Kukso en una entrevista con Hinde Pomeraniec en Infobae. “No solamente es el alimento en la verdulería. Están en el centro de conflictos políticos. Están en los bolsillos de casi 2.000 millones de personas que tienen un celular con una manzana mordida como un logo. Están en las canciones, en los cuadros. Es la presencia masiva de un objeto que uno lo piensa como mero alimento, delicioso y nutritivo. Me dije: acá hay algo para contar, acá hay historias”.

Desde la canela o la nuez moscada

“Podría decirse que es un libro de periodismo cultural”, dijo el noruego Thomas Reinerstsen Berg sobre El origen de las especias, donde reconstruye la historia de la humanidad a través de la travesía de las especias. El autor relata cómo productos como la canela o la nuez moscada llegaron a tener un valor superior al oro y cómo su comercio impulsó viajes, descubrimientos y disputas internacionales.

"El origen de las especias" de Thomas Reinerstsen Berg

El texto revela la manera en que estas sustancias aromáticas movieron fortunas, motivaron conquistas y transformaron culturas en distintos momentos históricos. La obra se apoya en relatos de época y en las crónicas de viajeros para retratar un mundo donde las especias definieron rutas comerciales y provocaron enfrentamientos entre imperios. Berg muestra que, en este relato, el ser humano ocupa un rol secundario frente al protagonismo de estos ingredientes, cuya búsqueda alteró la geografía política y económica del planeta. Las especias se presentan como motores silenciosos de cambios trascendentes, más allá de su uso culinario.

En aquella entrevista también confesó ser “malísimo cocinando”, y después agregó: “El libro surgió de mi interés por la Historia. Pienso que cualquier tema, por más pequeño que parezca, puede llevarte a una historia interesante. Cuando estudiaba y escribía para una revista universitaria, pensé que podía hacer un libro entero sobre porridge, que es una comida, una especie de guiso. Mis compañeros me dijeron: no. De todos modos, empecé a escribir...”