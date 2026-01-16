Cultura

Qué leer esta semana: 4 libros para entrar a la Historia por la ventana

Por fuera de lugares comunes y ángulos previsibles, estos cuatro títulos ofrecen miradas irreverentes, insólitas y hasta lúdicas: desde el consumo de alucinógenos hasta la singularidad de las frutas

Guardar
Qué leer esta semana: 4
Qué leer esta semana: 4 libros para entrar a la Historia por la ventana

Están los que prefieren los videos, pero la verdad es que la lectura representa una forma mucho más eficaz de comprender y reinterpretar el pasado. A través de los libros, el lector puede reconstruir hechos y recorrer mejor los contextos. Pero muchas veces ese gran mundo se nos presenta complejo, difícil, imposible. ¿Hay otro modo de ingresar?

book img

Ramsés II era un fumeta (y Hitler se pasó con las anfetas)

$8,99 USD

Comprar
book img

Platón contra las máquinas

$16,99 USD

Comprar
book img

Frutologías

$11,99 USD

Comprar
book img

El origen de las especias

$10,99 USD

Comprar

Los especialistas insisten en que la narrativa histórica no tiene por qué ser rígida ni predecible. Existen autores que eligen caminos inesperados, utilizando el humor, la ironía o la sorpresa para acercar episodios complejos a nuevos públicos. Al fin de cuentas, la variedad de estilos narrativos amplía el alcance y la accesibilidad.

Así que en este artículo trataremos de esquivar los clásicos y los ángulos predecibles. Optaremos por libros que ofrecen miradas irreverentes, insólitas y lúdicas. Dejaremos la gran y ornamentada puerta de hierro de lado. No tocaremos el timbre. Tenemos otro plan: entrar a la historia a través de una ventana que alguien dejó abierta.

Una cuestión de sustancias

¿La infusión favorita de George Washington era el opio? ¿La Reina Victoria fue una de las mayores traficantes del siglo XIX? ¿Freud recetaba cocaína a sus pacientes de tanto que le gustaba? El libro Ramsés II era un fumeta (y Hitler se pasó con las anfetas) de Sam Kelly propone un recorrido singular y desenfadado por la historia, enfocándose en los excesos y las adicciones de personajes célebres de distintas épocas.

"Ramsés II era un fumeta
"Ramsés II era un fumeta (y Hitler se pasó con las anfetas)" de Sam Kelly

El autor despliega una galería de figuras históricas cuyas decisiones y comportamientos estuvieron marcados por el consumo de sustancias, desde Alejandro Magno hasta los mismísimos Beatles. A través de anécdotas sorprendentes y datos poco difundidos, Kelly pone en evidencia el impacto de las drogas y el alcohol en momentos clave de la humanidad. Lejos de glorificar el abuso de sustancias, el enfoque del libro combina honestidad con humor para mostrar cómo estos consumos formaron parte del entramado social, político y cultural de cada época.

La obra explora usos médicos, espirituales y recreativos, aportando una visión alternativa sobre los mecanismos que influenciaron a quienes protagonizaron grandes hazañas o escándalos históricos. Personajes como Steve Jobs, Andy Warhol o Nixon aparecen bajo una luz inusual, lo que permite entender detalles inesperados sobre sus trayectorias y mirar el pasado desde una perspectiva novedosa, desmitificando a líderes, artistas y pensadores.

El papel de las máquinas

Platón contra las máquinas, de Marcos Alonso, explora la compleja relación entre humanidad y tecnología desde la Antigüedad hasta la actualidad. El autor analiza cómo la desconfianza hacia lo artificial ha atravesado la historia occidental, desde las críticas de Platón a las técnicas en la Grecia clásica hasta los debates modernos sobre inteligencia artificial, biotecnología y transhumanismo. A lo largo del libro, se revisa el modo en que la tensión entre lo natural y lo artificial ha influido en la cultura y el pensamiento colectivo.

"Platón contra las máquinas" de
"Platón contra las máquinas" de Marcos Alonso

El ensayo se plantea como una invitación a cuestionar creencias instaladas sobre el valor de la tecnología. Alonso desmonta prejuicios y muestra las paradojas que surgen al intentar definir qué es humano y qué es artificial. Mediante un análisis riguroso y accesible, el autor propone repensar el papel de las máquinas, evitando tanto el rechazo sistemático como la aceptación acrítica de la innovación.

Más allá de oponerse al tecnopesimismo o celebrar la tecnología de manera ingenua, el libro ofrece herramientas para reflexionar sobre los riesgos y las posibilidades que plantea lo artificial. A través de ejemplos históricos y debates contemporáneos, la obra busca comprender cómo las ideas y los avances tecnológicos configuran la sociedad y redefinen los límites de la experiencia humana.

La historia cabe en una verdulería

Un recorrido por la historia y la cultura a través de las frutas. Así de simple y así de complejo. Esa es la propuesta de Frutologías, de Federico Kukso. El autor revela cómo estos alimentos han fascinado a espías, artistas, científicos y chefs a lo largo de los siglos, simbolizando valores como abundancia, pureza, deseo o discordia, y participando en episodios tan variados como guerras, revoluciones y descubrimientos.

"Frutologías" de Federico Kukso
"Frutologías" de Federico Kukso

El libro explora la dimensión simbólica, científica y política de las frutas, mostrando su papel en tradiciones religiosas, expresiones artísticas y avances tecnológicos. Kukso describe cómo estos cultivos han sido mucho más que simples alimentos, convirtiéndose en elementos centrales de relatos míticos, disputas de poder y grandes transformaciones sociales. La obra invita a reconsiderar las frutas como protagonistas de la historia, más allá de su aparente inocencia.

“Abrís puertas y las frutas están en todas partes”, dijo Kukso en una entrevista con Hinde Pomeraniec en Infobae. “No solamente es el alimento en la verdulería. Están en el centro de conflictos políticos. Están en los bolsillos de casi 2.000 millones de personas que tienen un celular con una manzana mordida como un logo. Están en las canciones, en los cuadros. Es la presencia masiva de un objeto que uno lo piensa como mero alimento, delicioso y nutritivo. Me dije: acá hay algo para contar, acá hay historias”.

Desde la canela o la nuez moscada

“Podría decirse que es un libro de periodismo cultural”, dijo el noruego Thomas Reinerstsen Berg sobre El origen de las especias, donde reconstruye la historia de la humanidad a través de la travesía de las especias. El autor relata cómo productos como la canela o la nuez moscada llegaron a tener un valor superior al oro y cómo su comercio impulsó viajes, descubrimientos y disputas internacionales.

"El origen de las especias"
"El origen de las especias" de Thomas Reinerstsen Berg

El texto revela la manera en que estas sustancias aromáticas movieron fortunas, motivaron conquistas y transformaron culturas en distintos momentos históricos. La obra se apoya en relatos de época y en las crónicas de viajeros para retratar un mundo donde las especias definieron rutas comerciales y provocaron enfrentamientos entre imperios. Berg muestra que, en este relato, el ser humano ocupa un rol secundario frente al protagonismo de estos ingredientes, cuya búsqueda alteró la geografía política y económica del planeta. Las especias se presentan como motores silenciosos de cambios trascendentes, más allá de su uso culinario.

En aquella entrevista también confesó ser “malísimo cocinando”, y después agregó: “El libro surgió de mi interés por la Historia. Pienso que cualquier tema, por más pequeño que parezca, puede llevarte a una historia interesante. Cuando estudiaba y escribía para una revista universitaria, pensé que podía hacer un libro entero sobre porridge, que es una comida, una especie de guiso. Mis compañeros me dijeron: no. De todos modos, empecé a escribir...”

Temas Relacionados

BajalibrosQué leer esta semanaLibrosCulturaHistoriaLiteratura

Últimas Noticias

Godard, el cineasta favorito de los cinéfilos, irrumpe en el siglo XXI con su obra maestra hecha hace 66 años

La reposición en 4K de ‘Sin aliento’, consecuencia directa del estreno de ‘Nouvelle vague’, introducen a este cineasta influyente e inclasificable en la conversación cultural de un tiempo radicalmente distinto al de su aparición

Godard, el cineasta favorito de

Congelarse, complacer o huir: los mecanismos ocultos de autodefensa femenina después del abuso sexual

Las respuestas no siempre se ajustan a lo esperado, según establece la investigación de la escritora estadounidense Jen Percy con testimonios de mujeres comunes y celebridades como Lady Gaga y Brooke Shields

Congelarse, complacer o huir: los

Guía de Arte y Cultura: semana del 16 al 23 de enero de 2026

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura:

Gael García Bernal: “Ahora, más que nunca, necesitamos una sociedad crítica”

El actor y cineasta mexicano, que acaba de recibir la medalla de la Orden de las Artes y las Letras en Francia, dijo que América Latina y Europa deben unirse contra la “hegemonía del cine de Estados Unidos“ ya que comparten “ciertos principios éticos básicos”

Gael García Bernal: “Ahora, más

Colocado el cuarto brazo de la cruz de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia: ¿cuánto queda para que esté terminada?

Después de más de 140 años desde la colocación de la primera piedra, la Basílica de Barcelona ha entrado en la fase final de construcción

Colocado el cuarto brazo de
DEPORTES
Brilló en Brasil, lo echaron

Brilló en Brasil, lo echaron de su club tras quedar preso por no cumplir con la manutención y volverá a jugar en la Serie D de Italia

El sorprendente elogio de Roger Federer a Lionel Messi: la contundente frase sobre su último Mundial con la selección argentina

Sebastián Báez y las razones de su gran momento: “Hay mucho trabajo detrás de mi juego”

“¡Ay, basta, basta!”: Neymar expuso a sus amigos a la dolorosa rehabilitación que afronta y el video se volvió viral

Las confesiones de Chiquito Romero: de los detalles de su controvertida salida de Boca al inesperado guiño a Racing

TELESHOW
Quién fue eliminado en el

Quién fue eliminado en el repechaje de MasterChef Celebrity: “Uno de ustedes abandona la cocina para siempre”

Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Carmelo: las fotos de sus días de amor

Grego Rossello contó el susto que se llevó en su intento de conquistar a Wanda Nara: “Pensé que era Martín Migueles”

Cuánto cuesta la casa de Pampita y Benjamín Vicuña, testigo del escándalo con la China Suárez, tras una década sin venderse

Sol Pérez encendió las redes, a meses de haber sido mamá: “Volviendo de a poco”

INFOBAE AMÉRICA

Congelarse, complacer o huir: los

Congelarse, complacer o huir: los mecanismos ocultos de autodefensa femenina después del abuso sexual

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país