Estaba fascinado por el nazi de la escuela; terminó muerto

El libro del día: "American Reich: un asesinato en el condado de Orange, neonazis y una nueva era de odio" de Eric Lichtblau

Escribir un libro de no ficción de investigación es un acto de fe para el escritor y el editor. Con un cálculo conservador, se requiere un mínimo de varios años para un proyecto de este tipo, ya que a menudo requiere numerosas entrevistas, la revisión de innumerables páginas de documentos legales y meses de verificación de datos. El autor no tiene ni idea de si el trabajo, que le ha consumido noches y fines de semana, estará listo a tiempo para su publicación. O, incluso, si eso es deseable.

El autor de un libro sobre, por ejemplo, el asesinato en 2018 de un adolescente judío queer por parte de un neonazi tal vez preferiría que se publicara en un momento en que esa violencia parece una reliquia de una era menos ilustrada, y no cuando los conservadores expresan afecto por Adolf Hitler, los estadounidenses LGBTQ están bajo ataque constante y los delitos antisemitas parecen cada vez más rutinarios.

En el corazón del ambicioso y profundo relato American Reich de Eric Lichtblau —su cuarto libro— se encuentra la historia entrelazada de una víctima y un agresor. Blaze Bernstein era un estudiante delgado y precoz de la Universidad de Pensilvania, aficionado a la literatura y la poesía. Para entonces, ya se sentía cómodo con su homosexualidad, pero no siempre había sido así. En el instituto del condado de Orange, California, pensó que podría ser gay o bisexual; como tantos otros, no estaba seguro. Sin embargo, cualquiera de las dos posibilidades lo dejaba vulnerable en un lugar que Lichtblau describe como “una placa de Petri para jóvenes supremacistas blancos ansiosos por recuperar su cultura de las minorías”.

Eric Lichtblau, autor de "American Reich" (Foto: Facebook Eric Lichtblau)

El contrapeso narrativo de Bernstein es Sam Woodward, un supremacista blanco y antiguo compañero de clase en el instituto de Bernstein, que atraía a estudiantes con mentalidad artística. Woodward se crio en un hogar intolerante, con un padre preocupado por la posibilidad de que los “homosexuales” del instituto “convirtieran” a su hijo. El retrato de Woodward roza el cliché, lo que habla más de la ingenuidad de los neonazis que de cualquier defecto en la escritura de Lichtblau. Está la bandera confederada colgada sobre la cama de Woodward; el “diario de odio” digital, en el que desahogó su odio; y la estrecha visión artística que abarcaba bocetos de temática nazi. En uno de esos bocetos, de un cuchillo ensangrentado y una calavera, escribió: “El texto es aburrido, pero el asesinato no”.

Esta no era una observación casual. Woodward era miembro de la División Atomwaffen, un grupo neonazi surgido de la miseria de foros en línea y que utilizó la elección del primer presidente negro de Estados Unidos como herramienta de reclutamiento. Su fundador, quien estudió física nuclear en la Universidad del Sur de Florida (Atomwaffen significa “bomba atómica” en alemán), buscaba compañeros de viaje con ansias de violencia. A pesar de colocar volantes anunciando el grupo en los campus universitarios, los miembros tendían a ser analfabetos. Woodward, que afirmaba tener un coeficiente intelectual de 121, era “considerado un verdadero pensador”. Dedicó su prodigiosa inteligencia a leer cualquier literatura fascista a su alcance.

Las creencias políticas de Woodward —una conocida aversión a los homosexuales y a los judíos— no eran novedad para Bernstein. Por eso, le pareció extraño cuando, aproximadamente un año después de graduarse del instituto, Woodward empezó a enviarle mensajes coquetos. «Ligar con Woodward sería legendario», le dijo Bernstein a un amigo. Así que, cuando el supremacista blanco, armado con una navaja, le propuso reunirse en un parque durante las vacaciones de invierno, el joven judío aceptó. Bernstein nunca regresó a casa.

Lichtblau, ex reportero del New York Times y autor de dos libros anteriores sobre nazis, ha hecho un trabajo admirablemente vívido al situar a Atomwaffen en medio de un paisaje de grupos de ideas afines, no solo el Ku Klux Klan, sino también los semilleros más oscuros de la supremacía blanca, incluidos Blue-Eyed Devils, una banda cuya canción característica era la imaginativamente titulada White Power; foros en línea como Iron March, cuyo eslogan dice, en parte, “¡Guerra racial ahora! ¡1488 botas sobre el terreno!”; y el Rise Above Movement, cuyos miembros estuvieron representados en la infame manifestación Unite the Right en Charlottesville, Virginia, en 2017.

Sobre estas facciones —y, en realidad, sobre todo el libro— se cierne un héroe de Woodward: Donald Trump. Lichtblau traza con destreza las consecuencias sostenidas de la primera campaña presidencial exitosa de Trump, que comenzó en 2015 y tras la cual los crímenes de odio, en declive durante años, se han disparado, alcanzando ahora “los niveles más altos registrados por el FBI desde que comenzó a rastrearlos, más del doble en una década".

Lichtblau cataloga una letanía de derramamiento de sangre: compradores asiáticos e hispanos asesinados en un centro comercial de Texas; una masacre de asistentes a un club queer en Colorado Springs; el tiroteo de judíos en una sinagoga de Pittsburgh. En los años previos a la muerte de Bernstein, Woodward y sus compatriotas eran cómplices de Trump, interpretando sus palabras como un respaldo tácito al asesinato.

La decisión de Lichtblau de contextualizar el asesinato al relatar con tanta minuciosidad el aumento de apuñalamientos, palizas y tiroteos odiosos en el sur de California es la mayor fortaleza del libro, pero también, en última instancia, una debilidad. Hay largos pasajes de American Reich donde Blaze Bernstein simplemente desaparece. Esto quizás se deba a la dificultad inherente de informar extensamente sobre jóvenes; simplemente no hay material que valga la pena explorar. “Como su nombre, Blaze tenía una chispa especial” es lo que uno escribe cuando no hay mucho más que decir.

Esto es una objeción, y no menoscaba el logro de Lichtblau. American Reich es inquietantemente actual y evoca nuestra realidad actual con detalles aterradores. Solo cabe esperar que algún día su tema quede relegado al pasado.

Fuente: The New York Times