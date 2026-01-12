A 50 años de la muerte de Agatha Christie, su obra mantiene el pulso del misterio

La vigencia de Agatha Christie a cincuenta años de su muerte se refleja en el éxito continuo de sus libros y adaptaciones audiovisuales

La vigencia de Agatha Christie, aun cinco décadas después de su fallecimiento, se observa en la continua circulación de sus libros y en las numerosas adaptaciones audiovisuales que renuevan su alcance entre lectores y espectadores.

La autora británica, nacida como Agatha Mary Clarissa Miller en Torquay el 15 de septiembre de 1890, se posicionó como una figura central de la literatura policial, superando los dos mil millones de ejemplares vendidos en más de cien idiomas, solo detrás de la Biblia y Shakespeare. Su muerte, ocurrida el 12 de enero de 1976 en Winterbrook, Inglaterra, marcó el final de una vida que abarcó casi un siglo y dejó una obra inmortal.

El impacto de Christie se sostiene a través de títulos como Diez negritos, con más de cien millones de ejemplares vendidos, El asesinato de Roger Ackroyd, El misterioso caso de Styles y Muerte en el Nilo, entre otros. La autora logró instalar a personajes como Hércules Poirot y Miss Marple en el imaginario popular, figuras que siguen protagonizando adaptaciones cinematográficas y televisivas, incluidas las recientes producciones para plataformas como Netflix.

La carrera de Christie no resultó sencilla en sus inicios. Su primera novela policial, El misterioso caso de Styles, fue rechazada por varias editoriales hasta que logró publicarse en 1920, año que marcó el debut de Poirot. A lo largo de su trayectoria, escribió 66 novelas policiales, 14 libros de cuentos y 17 obras de teatro. Entre ellas, La ratonera mantiene el récord de permanencia en cartel en el West End de Londres, que acumula más de 30.000 funciones desde su estreno en 1952.

Agatha Christie, nacida en Torquay en 1890, vendió más de dos mil millones de ejemplares y se consolidó como referente de la literatura policial

La vida personal de Christie sumó elementos de intriga paralelos a su obra. En 1926, una desaparición de once días motivó una búsqueda nacional y una cobertura mediática inusual, episodio que nunca aclaró públicamente. En ese período, Christie atravesaba el final de su matrimonio con Archibald Christie, con quien tuvo una hija, Rosalind. Posteriormente, se casó con el arqueólogo Max Mallowan, a quien acompañó a excavaciones en Oriente Medio, experiencia que influyó en los escenarios de varias novelas.

Durante las dos guerras mundiales, Christie trabajó como enfermera y luego en una farmacia, lo que le permitió incorporar conocimientos sobre venenos y tóxicos a sus relatos, un rasgo que distingue a muchas de sus tramas. La escritora también incursionó en la literatura romántica bajo el seudónimo de Mary Westmacott, y dejó una autobiografía publicada de manera póstuma.

El estilo narrativo de Christie se caracterizó por la construcción de enigmas en los que el lector dispone de las mismas pistas que los investigadores ficticios. La lógica y la deducción, combinadas con escenarios reconocibles y personajes complejos, sostienen la vigencia de sus libros. La autora diseñaba sus novelas partiendo del desenlace y retrocedía hasta el inicio, una estrategia que contribuyó a la solidez de sus argumentos.

La influencia de Christie trasciende la literatura. Sus obras siguen generando nuevas versiones audiovisuales y, de acuerdo con el historiador Mark Aldridge, “sigue habiendo interés en adaptar su obra, incluso para Netflix, que estrenará Seven Dials el 15 de enero”.

A cincuenta años de su muerte, el fenómeno editorial y cultural de Agatha Christie continúa renovándose, manteniendo su lugar como referente de la novela policial y como modelo para nuevas generaciones de lectores y creadores.

Fotos: BritBox / BBC Studios/ Handout vía Reuters.