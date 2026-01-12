Cultura

A 50 años de la muerte de Agatha Christie, su obra mantiene el pulso del misterio

La autora británica desafió a la época y construyó una obra con influencia global que sigue inspirando adaptaciones. Un episodio personal nunca explicado y el resurgimiento en plataformas audiovisuales, sus claves menos conocidas

Guardar
La vigencia de Agatha Christie
La vigencia de Agatha Christie a cincuenta años de su muerte se refleja en el éxito continuo de sus libros y adaptaciones audiovisuales

La vigencia de Agatha Christie, aun cinco décadas después de su fallecimiento, se observa en la continua circulación de sus libros y en las numerosas adaptaciones audiovisuales que renuevan su alcance entre lectores y espectadores.

book img

El misterio de las siete esferas

$15,99 USD

Comprar
book img

La ratonera

$22,99 USD

Comprar
book img

Muerte en el Nilo. Edición Planeta Lector

$9,99 USD

Comprar
book img

Asesinato en el Orient Express

$6,99 USD

Comprar
book img

Diez negritos

$6,99 USD

Comprar
book img

El misterioso affair en Styles

$7,49 USD

Comprar
book img

El asesinato de Roger Ackroyd

$9,99 USD

Comprar
book img

El asesinato de Roger Ackroyd

$23,99 USD

Comprar

La autora británica, nacida como Agatha Mary Clarissa Miller en Torquay el 15 de septiembre de 1890, se posicionó como una figura central de la literatura policial, superando los dos mil millones de ejemplares vendidos en más de cien idiomas, solo detrás de la Biblia y Shakespeare. Su muerte, ocurrida el 12 de enero de 1976 en Winterbrook, Inglaterra, marcó el final de una vida que abarcó casi un siglo y dejó una obra inmortal.

El impacto de Christie se sostiene a través de títulos como Diez negritos, con más de cien millones de ejemplares vendidos, El asesinato de Roger Ackroyd, El misterioso caso de Styles y Muerte en el Nilo, entre otros. La autora logró instalar a personajes como Hércules Poirot y Miss Marple en el imaginario popular, figuras que siguen protagonizando adaptaciones cinematográficas y televisivas, incluidas las recientes producciones para plataformas como Netflix.

La carrera de Christie no resultó sencilla en sus inicios. Su primera novela policial, El misterioso caso de Styles, fue rechazada por varias editoriales hasta que logró publicarse en 1920, año que marcó el debut de Poirot. A lo largo de su trayectoria, escribió 66 novelas policiales, 14 libros de cuentos y 17 obras de teatro. Entre ellas, La ratonera mantiene el récord de permanencia en cartel en el West End de Londres, que acumula más de 30.000 funciones desde su estreno en 1952.

Agatha Christie, nacida en Torquay
Agatha Christie, nacida en Torquay en 1890, vendió más de dos mil millones de ejemplares y se consolidó como referente de la literatura policial

La vida personal de Christie sumó elementos de intriga paralelos a su obra. En 1926, una desaparición de once días motivó una búsqueda nacional y una cobertura mediática inusual, episodio que nunca aclaró públicamente. En ese período, Christie atravesaba el final de su matrimonio con Archibald Christie, con quien tuvo una hija, Rosalind. Posteriormente, se casó con el arqueólogo Max Mallowan, a quien acompañó a excavaciones en Oriente Medio, experiencia que influyó en los escenarios de varias novelas.

Durante las dos guerras mundiales, Christie trabajó como enfermera y luego en una farmacia, lo que le permitió incorporar conocimientos sobre venenos y tóxicos a sus relatos, un rasgo que distingue a muchas de sus tramas. La escritora también incursionó en la literatura romántica bajo el seudónimo de Mary Westmacott, y dejó una autobiografía publicada de manera póstuma.

El estilo narrativo de Christie se caracterizó por la construcción de enigmas en los que el lector dispone de las mismas pistas que los investigadores ficticios. La lógica y la deducción, combinadas con escenarios reconocibles y personajes complejos, sostienen la vigencia de sus libros. La autora diseñaba sus novelas partiendo del desenlace y retrocedía hasta el inicio, una estrategia que contribuyó a la solidez de sus argumentos.

La influencia de Christie trasciende la literatura. Sus obras siguen generando nuevas versiones audiovisuales y, de acuerdo con el historiador Mark Aldridge, “sigue habiendo interés en adaptar su obra, incluso para Netflix, que estrenará Seven Dials el 15 de enero”.

A cincuenta años de su muerte, el fenómeno editorial y cultural de Agatha Christie continúa renovándose, manteniendo su lugar como referente de la novela policial y como modelo para nuevas generaciones de lectores y creadores.

Fotos: BritBox / BBC Studios/ Handout vía Reuters.

Temas Relacionados

BajalibrosAgatha ChristieLiteratura policialHèrcules PoirotMiss MarpleTorquayWinterbrookNovelaWest End

Últimas Noticias

El Louvre, otra vez cerrado por la huelga de sus trabajadores

En el museo más visitado del mundo, sus empleados están de paro y las autoridades decidieron no abrir sus puertas

El Louvre, otra vez cerrado

Murió Erich von Däniken, el bestseller que convirtió a los alienígenas en protagonistas de la historia humana

Con más de 65 millones de libros vendidos, el autor suizo desafió la historia tradicional y generó una ola de fanáticos de la arqueología alienígena. Su influencia se coló en el cine, la televisión y los videojuegos

Murió Erich von Däniken, el

Ortografía y redacción: espóiler, adaptación de spoiler

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Ortografía y redacción: espóiler, adaptación

Nellie Bly, la joven periodista que desafió a un manicomio: abusos ocultos, diez días de encierro y la revolución de la salud mental

No solo desafió las reglas de su época sino que vivió una experiencia extrema para denunciar la violencia institucional. Su valentía y rigor cambiaron la historia

Nellie Bly, la joven periodista

El boom de las espectaculares librerías chinas para atraer selfies y no lectores

El auge de los espacios “instagrameables” ha transformado a la librería en un fenómeno cultural donde la fotografía supera al hábito de la lectura tradicional

El boom de las espectaculares
DEPORTES
Dolor en el fútbol europeo:

Dolor en el fútbol europeo: a los 72 años, murió Rolland Courbis, legendario entrenador francés

El argentino Luciano Benavides ganó su tercera etapa en motos y lidera el Rally Dakar: “Lloré en el camino”

Caño y pase sutil: una jugadora de hockey sobre hielo protagonizó la “mejor asistencia de todos los tiempos”

Luke y Tom Stoltman: cómo los hermanos escoceses se convirtieron en los más fuertes de la historia

Los argentinos, a paso firme en Oceanía: triunfos de Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Solana Sierra

TELESHOW
Jimena Barón mostró el exitoso

Jimena Barón mostró el exitoso emprendimiento de su hijo Momo en la playa: “Renovamos producción”

La noche especial de Mirtha Legrand en Mar del Plata: entre ovaciones, flores y elogios disfrutó de El Secreto

Tensión en MasterChef Celebrity: Damián Betular y Germán Martitegui expusieron sus diferencias frente a todos

El contundente posteo de Melody Luz contra Mariana Nannis: “Su peor pesadilla”

Wanda Nara habló de su separación de Migueles: “Confío ciegamente en él”

INFOBAE AMÉRICA

Vladimir Putin reapareció tras dos

Vladimir Putin reapareció tras dos semanas de ausencia sin comentar las crisis en Venezuela e Irán

El Reino Unido discute con la OTAN reforzar la seguridad en el Ártico ante las amenazas de Rusia y China

Descubren qué antigüedad tienen las reservas de agua subterránea en Argentina

El Louvre, otra vez cerrado por la huelga de sus trabajadores

Murió Erich von Däniken, el bestseller que convirtió a los alienígenas en protagonistas de la historia humana