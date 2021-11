Agatha Christie: la escritora más leída después de Shakespeare y la Biblia

A 131 años del nacimiento de Agatha Christie (Foto: "Agatha Christie" by Peter576. is licensed under CC BY 2.0)

Agatha escribió su primer cuento a los 18 años. A pesar de desvelarse escribiendo, los primeros años no le fueron fáciles: pese a visitar varias editoriales no logró que ninguna le prestara atención. Se casó a los 24 años con Archibald Christie, un aviador nacido en la India. En 1914 y tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, su marido fue destinado a Francia y Agatha decidió acompañarlo para ayudar en la guerra, por lo que se unió como enfermera voluntaria y terminó colaborando en la farmacia. Allí comienza a sumergirse en un mundo que se transformaría en una marca registrada en sus obras, permitiéndole conocer en profundidad el funcionamiento de diferentes drogas y venenos. En 1916 empezó a escribir su primera novela policial El misterioso caso de Styles, donde apareció su personaje más célebre: el detective Hércules Poirot. Finalmente su novela vio la luz en 1920.

De la aventura a la creación de Poirot

Agatha fue una aventurera. Su vida estuvo acompañada por un sinfín de hazañas que no solo le permitieron escribir sin parar sino que no dejaban de alimentar su imaginación. Todas sus etapas se ven plasmadas en cada uno de sus títulos, donde el enigma y el misterio acompañan siempre a sus lectores. Poco antes de morir decidió ella misma matar a su personaje Hércules Poirot. En 1975 con la publicación de su novela Telón, Hércules muere de un ataque al corazón. No solo fue llorado por todos sus lectores sino que The New York Times decidió publicar un aviso fúnebre sobre el personaje ficticio de Agatha.

Agatha Christie junto a su esposo Archie, antes de su desaparición (Foto: Autor desconocido)

Para chicos y chicas

Siguiendo en línea con la colección Historias cortas de grandes personajes, Contenido Exclusivo de la plataforma Leamos.com, Carolina Balbiani nos presenta la historia de Agatha,, haciendo foco no solo en las obras de una excelente escritora de novelas de misterio, sino en la vida de una mujer aventurera, pionera y audaz. Graciosa, ocurrente y única, creó uno de los personajes de ficción más importantes de la literatura y uno de los detectives más recordados. Su vida estuvo cargada de aventuras, al igual que sus libros. En estas páginas conocerás quién fue la reina del misterio. Un libro para toda la familia.

Vida y obra

Agatha Christie, novelista y dramaturga de éxito, es considerada una de las grandes escritoras del género policíaco. El contexto en el que vive la escritora, en un momento de crisis en el que se suceden períodos de progreso con conflictos bélicos de alcance mundial, le sirven de inspiración a la hora de concebir sus obras. Un análisis de las principales obras de Agatha Christie, fuente inagotable de inspiración para escritores y lectores de todo el mundo.

Audiolibro

Una antología policial única. Alrededor de tres de los más grandes y famosos detectives de la novela policial se ha hecho esta antología que presenta historias protagonizadas por Sherlock Holmes, un genio de la deducción y precursor de la narración policial moderna; por Hercules Poirot, creación de Agatha Christie y el Padre Brown, el cura que aplica los dogmas religiosos a la solución de crímenes. Todas estas son grandes historias, con un suspenso que no decae en ningún momento y con lo característico de la gran novela detectivesca, de que el culpable es aquel de quien menos se sospechaba.

Legado

Luego de la muerte de Agatha, en 1976, su bisnieto James Prichard tuvo la idea de revivir al detective Hércules Poirot, quien había protagonizado 33 de las más de 80 novelas de Agatha. La pluma elegida para continuar la saga de la autora fue la escritora inglesa Sophie Hannah. Confesión de un asesino es un rompecabezas que habría podido escribir la misma Agatha Christie. Cuando su vuelo se retrasa aquella noche, Gaby Struthers se ve obligada a compartir una habitación del hotel del aeropuerto con una extraña que debía tomar el mismo avión: una joven llamada Lauren Cookson quien se muestra aterrorizada ante Gaby. Pero, ¿qué le asusta de Gaby en particular? Ni la propia Lauren sabe explicárselo. Sin embargo, empieza a contarle algo sobre un hombre inocente que está en la cárcel por un asesinato que no cometió. Gaby empieza a sospechar que el hecho de que Lauren fuera en su mismo vuelo no puede ser una coincidencia, ya que, en el relato de Lauren, la víctima de asesinato es Francine Breary, la esposa del único hombre que Gaby ha amado de verdad.

