Todo 2025 en la voz de sus protagonistas: cinco ebooks gratuitos para recorrer un año sin tregua

Este 2025 que acaba de terminar tuvo algo de tempestad y algo de espectáculo, de cambios que se sentían en el aire y de decisiones que repercutían lejos. La política y la economía se movieron como un tablero que parecía temblar, mientras la cultura, la ciencia, el deporte y la fama dibujaban otros mapas, más íntimos y más inesperados. Para capturar esa multiplicidad, Infobae pasó el año escuchando a quienes hacen y piensan, y ese trabajo se resumió ahora en una serie de cinco ebooks gratuitos, que se pueden descargar desde la tienda Bajalibros y leer en cualquier teléfono, tablet o computadora. Cada uno de ellos es una invitación a recorrer 2025 de la mano de quienes sobresalieron.

El año del poder abre la serie. Aquí están los líderes, los empresarios, los intelectuales que marcaron la agenda: María Corina Machado, Guillermo Moreno, Pablo Semán, Iván Duque, Martín Varsavsky y muchos otros. La palabra de cada uno resuena con fuerza porque está registrada en el momento, sin filtros. Aunque no habla con Infobae directamente, Milei atraviesa gran parte de las entrevistas, disruptivo y provocador, catalizando debates que no solo cruzan la Argentina, sino que conectan con los ojos del mundo. María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, habla con la calma y la intensidad de quien ha vivido la resistencia: “El Nobel es la victoria de millones que nunca renunciaron a su libertad”. Entre estas conversaciones, los periodistas de Infobae logran que los protagonistas hablen con la voz propia, sin simplificaciones ni artificios. La lectura de este libro es como sentarse a escuchar un año que se decide y se debate, página a página.

De la política al pensamiento, El año de las ideas es un viaje por la creatividad y la reflexión. En estas páginas conviven Lucrecia Martel, Isabel Allende, Mariana Enriquez, Stewart Copeland, Liniers y Giuliano Da Empoli, entre otros. Bruno Stagnaro, el director de El eternauta, contró entre risas cómo reinterpretar un clásico de 65 años requería mezclar respeto por la obra y ganas de hacerla vivir de nuevo.

Mariano Sigman habló sobre amistad y amor, y la conversación derivaba en química, filosofía y terapia: “El amor no es un sentimiento aislado, es un tejido de decisiones y emociones”, decía Sigman. Cada entrevista muestra la capacidad de Infobae de acercarse a sus protagonistas con respeto y curiosidad, logrando que la palabra viva, auténtica, se sienta en el lector.

La ciencia, siempre presente, encuentra su espacio en El año del futuro. Estanislao Bachrach habla de respiración y hábitos: “Solo con cambiar la forma de respirar estamos menos ansiosos y más tranquilos”. Santiago Bilinkis plantea dilemas sobre longevidad y tecnología: “El verdadero enemigo ya no son las enfermedades, sino el envejecimiento”. María Teresa Dova cuenta la física de partículas y los secretos del bosón de Higgs: “Todo lo que nos rodea está hecho de partículas”. Y Fabricio Ballarini recuerda que hasta el amor tiene su biología, pero también su cultura. Cada conversación es clara, profunda y humana, porque los periodistas saben guiar sin interponerse, dejando que el conocimiento y la reflexión ocupen el centro de la página.

En el mundo de la fama y la exposición, El año de la fama recoge a Lali Espósito, Guillermo Francella, Natalia Oreiro, Juana Molina y John Lydon, entre otros. Aquí la visibilidad se muestra en todas sus dimensiones: placer, tensión, desgaste. Francella, con la serenidad de quien ha vivido décadas sobre el escenario, dice: “Vivir de lo que amás es de elegidos”. Espósito habla de identidad y autenticidad: “Me flashea que pueda ser yo misma, sin estar atada a lo que los demás quieren que sea”.

Oreiro recuerda que la visibilidad implica responsabilidad: “La cantidad de gente que ve una película no hace a la calidad”. Estas páginas muestran un retrato plural del arte y la cultura popular, donde cada palabra, cada pausa, tiene peso y sentido.

Finalmente, El año de la competencia nos acerca al deporte, al sacrificio y la resiliencia. Franco Colapinto recuerda la soledad de competir en Europa desde los 14 años: “Yo no tenía a nadie que me diera un abrazo”. Diego Schwartzman habla de ansiedad y de los cumpleaños que pasó sin nadie cerca: “Durante diez años no los celebré con nadie”. Alejandra “Locomotora” Oliveras cuenta cómo la pobreza y la violencia moldearon su carrera: “Todos los boxeadores y boxeadoras venimos de abajo, nadie nos regala nada”. El libro combina historias humanas con explicaciones de expertos en neurociencia y medicina del deporte, mostrando cómo mente, cuerpo y hábitos se entrelazan para sostener el alto rendimiento.

Leídos juntos, estos cinco ebooks ofrecen un retrato de 2025 que va más allá de los hechos: es un año que se comprende escuchando a quienes lo vivieron, y leyendo a los periodistas que lo registraron. Infobae demuestra una vez más por qué su trabajo tiene autoridad: captura voces, contextos y reflexiones con rigor, profundidad y claridad, construyendo un registro que no se limita a informar, sino que permite entender y sentir el pulso del año.

Todos los libros se pueden descargar gratis desde Bajalibros, listos para leerse en cualquier dispositivo. Desde política hasta deporte, de la ciencia al arte y el espectáculo, 2025 late en estas páginas a través de la voz de sus protagonistas. Leerlas es, tal vez, la forma más directa de vivir un año que ardió y de acercarse a lo que viene.

