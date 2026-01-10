Ronnie Wood rememora sus noches de locura musical junto a Jimi Hendrix y Jeff Beck en Londres

La convivencia en Londres fue el punto de partida de la carrera de Ronnie Wood, quien años después se consolidaría como guitarrista de The Rolling Stones. En una entrevista difundida por People, el músico evocó sus vivencias junto a Jimi Hendrix y Jeff Beck, retratando un clima de creatividad desbordante y camaradería que marcó a fuego la escena musical británica de los años 60.
Primeros pasos en la escena londinense
Antes de alcanzar la fama internacional, Wood inició su carrera profesional en la segunda mitad de los 60. En ese momento, Jeff Beck, tras dejar los Yardbirds, decidió formar una nueva banda, el Jeff Beck Group.
Wood, entonces enfocado en la guitarra, recibió una propuesta inesperada de Beck luego de un concierto en el 100 Club de Londres. “Me dijo: ‘¿Te animas a tocar el bajo?’. Le respondí que me gustan los retos y así fue como acepté el puesto”, relató. Este cambio de instrumento resultó decisivo para su formación musical y lo colocó en el centro de la explosiva escena de la época.
El entorno del rock en Londres era un espacio de permanente intercambio. Los músicos convivían, compartían escenario y, sobre todo, aprendían unos de otros. Para Wood, la transición al bajo supuso una oportunidad para explotar su creatividad y colaborar con figuras que marcaron la historia de la música.
Encuentros con Hendrix: improvisación y admiración
Ya integrado como bajista en el grupo de Beck, Wood comenzó a coincidir con Hendrix en Estados Unidos. Ambos participaron en sesiones informales y conciertos donde la improvisación era la regla.
People subrayó un encuentro especialmente significativo: durante una jam session, Hendrix solía intervenir diciendo a Beck: “Deja que el bajista tenga un solo”, según recordó Wood. Estas colaboraciones no solo ocurrían en clubes como The Scene, sino también al aire libre en parques, donde la música fluía con naturalidad y sin restricciones.
La relación entre Ronnie Wood y Jimi Hendrix iba mucho más allá de la admiración sobre el escenario. “Le encantaba cómo tocaba el bajo”, recordó Wood, quien interpretó ese elogio como un hito personal. La validación de una figura clave del rock fortaleció su confianza artística y consolidó un vínculo creativo entre ambos músicos.
Compartir piso: aprendizaje y camaradería
La convivencia fue más allá de la música. Durante una etapa breve pero intensa, Wood y Hendrix compartieron piso en Holland Park, Londres. Aquellos días estuvieron marcados por el aprendizaje y el intercambio constante de ideas. Ambos exploraban la vibrante escena musical local, asistían a conciertos y se apoyaban en sus primeros pasos profesionales.
En ese sentido, Wood recuerda esa época como un tiempo de camaradería genuina, en el que las barreras entre músicos se desdibujaban para dar paso a la experimentación y la amistad.
La vida en común con Hendrix permitió a Wood entender de cerca el proceso creativo de un artista irrepetible. En ese contexto, la música surgía como un lenguaje compartido, capaz de unir a personalidades distintas en torno a un mismo objetivo: la búsqueda de nuevas formas de expresión.
El regreso de Faces y la huella del pasado
Medio siglo después de esas experiencias, la historia continúa. Faces, el supergrupo británico en el que Wood coincidió con miembros de Small Faces y el Jeff Beck Group, publicó en abril de 2025 su primer álbum en cincuenta años.
El disco, grabado en los estudios RAK de Londres, contó con la colaboración de Rod Stewart y Jools Holland e incluyó once canciones que capturaron el espíritu original de la banda. Según confirmó el baterista Kenney Jones a People, el lanzamiento recibió una cálida recepción por parte de la crítica y el público, consolidando el legado de la agrupación.
La noticia del regreso de Faces conecta el presente con aquel pasado de descubrimiento y creatividad. Las vivencias compartidas por Wood ilustran cómo la música, la amistad y el intercambio artístico forjaron trayectorias que aún hoy siguen dejando huella en la historia del rock.
Legado y proyección
Al repasar estos recuerdos, Wood transmite la sensación de que aquellos años no solo definieron su carrera, sino que también moldearon su visión creativa. El aprendizaje junto a Hendrix y Beck reforzó su convicción de que la música es un espacio de encuentro, donde el talento y la empatía se fusionan para crear algo único.
Medio siglo después, el legado de aquellas noches londinenses sigue vivo en cada acorde, en cada reencuentro y en cada nuevo proyecto.