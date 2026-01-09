Cultura

Claves para comprender el auge, las fusiones polémicas y la influencia global del Art Déco en pleno siglo XX

Rutas inesperadas de inspiración, apropiaciones poco exploradas y una mirada crítica hacen repensar el impacto real de este fenómeno artístico internacional

Guardar
El Art Déco fusionó símbolos
El Art Déco fusionó símbolos ancestrales de Egipto, Grecia y Mesoamérica para crear un estilo visualmente impactante - (Museum of the City of New York via AP)

Desde cines de Estados Unidos hasta vidrieras europeas, la yuxtaposición de formas ancestrales en el Art Déco generó tensiones inéditas entre autenticidad y eclecticismo. Si bien el movimiento es reconocido por su glamour y sofisticación, también oculta una historia menos luminosa que desafía la percepción tradicional de lujo.

El atractivo del Art Déco se sustenta en la apropiación cultural y la reinterpretación occidental de símbolos y formas de civilizaciones antiguas, ensamblados muchas veces sin un conocimiento profundo de su significado original, según un análisis publicado en BBC History Magazine. Definir este movimiento resulta complejo por la diversidad de sus fuentes. La historiadora Emma Bastin sostiene: “Es realmente difícil de definir” por esa amplitud.

Habitualmente, se vincula el Art Déco con el período de entreguerras. Aunque surgió antes de la Primera Guerra Mundial, cobró impulso tras el conflicto, en una sociedad que buscaba distanciarse del estilo recargado anterior. La devastación provocada por la guerra produjo un cambio radical en las sensibilidades estéticas: la opulencia victoriana y eduardiana fue reemplazada por geometría audaz, colores vivos y materiales artificiales que evocaban lujo.

El Art Déco adaptó motivos
El Art Déco adaptó motivos mesoamericanos, como elementos aztecas y mayas, para diferenciar el estilo estadounidense del europeo en edificios urbanos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bastin subraya que el movimiento integró la industrialización y pretendió acercar el arte a la vida urbana a través de cines, estaciones de tren, fábricas y grandes almacenes.

Si bien el Art Déco proyectaba modernidad, sus influencias principales pertenecían al pasado. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter en 1922 provocó una auténtica “Egiptomanía”, según Bastin. Motivos como jeroglíficos, flores de loto o escarabajos comenzaron a aparecer en joyería, textiles y arquitectura, reinterpretados bajo una perspectiva contemporánea.

El influjo egipcio no fue el único. La herencia de Grecia y Roma resultó igualmente determinante. Bastin precisa que estas culturas influyeron por sus valores de simetría y linealidad, así como por la percepción europea que las asociaba con la civilización “clásica”. Diseñadores y arquitectos conservaron únicamente la esencia geométrica de las formas clásicas, despojándolas de sus referencias específicas.

El eclecticismo del Art Déco
El eclecticismo del Art Déco resultó en una combinación de estilos que priorizó el impacto estético sobre el conocimiento histórico o cultural - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, el Art Déco buscó diferenciarse del modelo europeo al inspirarse en culturas mesoamericanas. Bastin explica que arquitectos estadounidenses incorporaron motivos aztecas y mayas en rascacielos, como los escalonamientos y elementos inspirados en pirámides, con el objetivo de introducir una referencia a la antigüedad local en el entorno urbano de ciudades como Nueva York.

El criterio decorativo predominó sobre el rigor histórico o cultural. La mezcla de símbolos egipcios, griegos, mesoamericanos y africanos derivó en un eclecticismo visual impactante, aunque superficial. Bastin advierte que, por desconocimiento o falta de interés, los referentes originales se diluyeron en “una mezcolanza total”.

Este repertorio visual reflejó una actitud occidental de apropiación indiscriminada y exotismo. En cines estadounidenses, resultaba habitual encontrar murales egipcios junto a balcones con zigzags de inspiración inca y techos decorados con patrones griegos. En París y Londres, se fusionaban escalonamientos mayas con figuras asirias o detalles helénicos en espacios comerciales.

Varios autores señalan el ambiente
Varios autores señalan el ambiente colonialista del Art Déco al vaciar elementos ancestrales de su significado original por decoración - (Museum of the City of New York vía AP)

El impacto visual se privilegió sobre el significado genuino de los elementos, lo que revela el ambiente colonialista de la época. El Art Déco vació de contenido simbólico numerosos elementos ancestrales, reuniendo por motivos estéticos una esfinge egipcia con el dios serpiente azteca o un patrón griego.

Actualmente, la crítica señala que esta fusión expresa tanto fascinación por la antigüedad como una visión superficial y frecuentemente colonialista sobre el arte y la cultura. Así, el Art Déco edificó una antigüedad imaginada, separando los referentes de su contexto original para crear un nuevo lenguaje visual de lujo.

Hoy, ese legado suscita debates sobre la aceptabilidad ética de estas fusiones. Las sensibilidades actuales evidencian que la creatividad del pasado implicó apropiaciones que hoy generan controversias y exhiben la complejidad interna de este movimiento artístico reconocido internacionalmente.

Temas Relacionados

Art DécoApropiación culturalEmma BastinEgiptomaníaArquitectura Nueva YorkAntigüedad clásicaEclecticismo artísticoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué Vargas Llosa temía un “retorno a la barbarie” en Venezuela

El Premio Nobel peruano vio hace años las señales alarmantes de retroceso social en ese país. Trueque, tortura y retroceso

Por qué Vargas Llosa temía

Leonardo Sbaraglia estrena en el Teatro Cervantes una obra sobre William Faulkner, los vínculos afectivos y el paso del tiempo

“Los días perfectos”, dirigida por Daniel Veronese y basada en una novela del escritor español Jacobo Bergareche, se presenta en Buenos Aires de miércoles a domingos hasta el 1 de febrero

Leonardo Sbaraglia estrena en el

Cómo se escribe según la RAE: un descuento del 10 %, no un descuento del −10 %

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Cómo se escribe según la

Vuelve un disco histórico de León Gieco, con la versión original de una canción convertida en himno mundial de la paz

La reedición de “4° LP”, parte de la serie que impulsa el Instituto de la Música, permite apreciar la primera grabación de “Solo le pido a Dios” y refleja un momento de quiebre en la obra del cantautor santafesino

Vuelve un disco histórico de

Qué leer esta semana: los libros de “El tiempo de las moscas”, el cansancio con el que vivimos y Ricardo Lorenzetti

Propuestas para disfrutar, reflexionar y aprender. En formato digital, para mayor comodidad y aprovechar el precio. Y un bonus track gratuito

Qué leer esta semana: los
DEPORTES
El provocador posteo del jugador

El provocador posteo del jugador de PSG Nuno Mendes contra una figura de la selección argentina tras ganarle la Supercopa de Francia

Tras su salida de River Plate, Jeremías Ledesma fue presentado como refuerzo de Rosario Central

Barracas Central le solicitó a Boca Juniors un pack de jugadores para disputar la Copa Sudamericana: quiénes son

River Plate quiere romper el mercado de pases y va a la carga por una vieja debilidad de Marcelo Gallardo

Lazio pagó 13 millones por su nuevo refuerzo, pero la reacción del DT generó asombro en Italia: “No lo conozco”

TELESHOW
Secretos, inspiración y la disputa

Secretos, inspiración y la disputa detrás de “Eterno amor”, el clásico del folclore que tiene a La Sole como musa

Llega Captura Salvaje, el documental que revela el mundo extremo de la pesca del langostino

El viaje soñado de Rodolfo Barili y sus hijos por Nueva York: “Gracias vida por este momento”

Florencia Peña explicó por qué no trabajaría con Fátima Florez: “Soy muy feliz haciendo lo que hago”

El Teto Medina contó que le diagnosticaron cáncer de colon: “Haciéndole caso a los médicos”

INFOBAE AMÉRICA

Acuerdo con la Unión Europea:

Acuerdo con la Unión Europea: los países del Mercosur preparan un acto de firma en Asunción

Los perros superdotados pueden aprender palabras nuevas de forma similar a los niños pequeños

El fracaso de las “buenas” cifras

Brasil cerró 2025 con una inflación del 4,26%

El Gobierno de Rodrigo Paz anunció ajustes al decreto supremo en medio de bloqueos de la Central Obrera Boliviana