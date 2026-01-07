María Corina Machado publicará un libro sobre “la nueva era de Venezuela sin Maduro”

María Corina Machado presentará 'The Freedom Manifesto', libro donde expone su visión sobre el futuro político de Venezuela tras la caída de Maduro

María Corina Machado, premio nobel y líder de la oposición venezolana, va a publicar un libro en Estados Unidos en el que expone su visión sobre el futuro político de Venezuela.

El libro, que será publicado por Regnery, un sello conservador de la editorial Skyhorse Publishing, fue escrito antes de la incursión militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro, el derrocado presidente venezolano.

La publicación estaba prevista inicialmente para el 3 de febrero, pero se ha retrasado para añadir nuevo material que aborda la reciente agitación política, según ha declarado Tony Lyons, editor de Skyhorse. Añadió que la editorial está “apurando” la impresión del libro para que llegue a las librerías lo antes posible, quizá ya el mes que viene.

Titulado The Freedom Manifesto [El Manifiesto de la Libertad], el libro de 120 páginas recoge las propuestas de Machado para “una nueva era para una Venezuela sin su dictador Nicolás Maduro", así como “el nuevo proyecto nacional que ella imagina”, según la descripción que aparece en la página web de Skyhorse. El libro también se basa en entrevistas individuales con venezolanos que han sufrido bajo el régimen del dictador depuesto.

María Corina Machado sostiene que el gobierno de Venezuela debe garantizar a sus ciudadanos “el derecho a la seguridad, la libertad de expresión, la libertad de reunión y de asociación”, y subraya que el sector privado y la economía del país deben reconstruirse de manera que beneficien a los ciudadanos, según el resumen de la editorial. También pide el regreso de los emigrantes que han huido del país y que los miembros del gobierno de Maduro sean llevados ante la Justicia por “crímenes contra la humanidad”.

Machado, exlegisladora y activista política desde hace mucho tiempo, apodada la Dama de Hierro por sus políticas conservadoras y su firme oposición al régimen de Maduro, recibió el año pasado el Premio Nobel de la Paz por liderar una impugnación electoral contra Maduro, quien se autoproclamó ganador y rechazó los resultados de las elecciones. Ha sido una firme defensora del refuerzo militar estadounidense contra Venezuela y ha pedido a Estados Unidos que ayude a derrocar a Maduro. Dedicó su Premio Nobel al presidente Donald Trump “por su apoyo decisivo a la causa”.

Tras la captura de Maduro, Machado publicó un llamamiento a la acción en X. “Venezolanos, ha llegado la hora de la libertad”, escribió. Y en una entrevista en Fox News el lunes, elogió a Trump y se ofreció a compartir su premio Nobel con él.

Tras la destitución de Maduro, Machado ha sido excluida de los planes de la administración Trump. El sábado, Trump se mostró desdeñoso con su capacidad para liderar una transición política en Venezuela. “No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país”, declaró a los periodistas en una rueda de prensa en Mar-a-Lago.

En cambio, la administración Trump ha dado su apoyo a Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Maduro y ahora ejerce como presidenta interina del país.

Lyons dijo que el libro se elaboró rápidamente después de que Machado recibiera el Nobel. Se compuso a partir de una entrevista de dos horas con ella y amplía el “manifiesto por la libertad” de cuatro páginas que publicó en noviembre, en el que pedía el fin del régimen de Maduro.

Lyons dijo que no ha estado en contacto con Machado desde que Estados Unidos capturó a Maduro, pero que tiene previsto pedirle que escriba un epílogo que “recoja su visión, en las circunstancias actuales, de lo que depara el futuro” para Venezuela. Skyhorse tiene previsto imprimir una primera tirada de 50 000 ejemplares en rústica, y también planea imprimir 5000 ejemplares de una edición en español.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Ole Berg-Rusten/ NTB vía AP; Reuters/ Gaby Oraa]