Cultura

Brigitte Bardot tuvo una despedida musical, con Mirelle Matieu y los Gipsy Kings

El funeral de la legendaria actriz reunió a referentes de la musica en una ceremonia llena de emoción y homenajes que conmovieron a fans y amigos

Guardar
Mireille Mathieu (con gafas oscuras)
Mireille Mathieu (con gafas oscuras) cantó a capela frente al féretro de Brigitte Bardot durante el emotivo funeral en Saint-Tropez

La cantante Mirelle Matieu cantó este miércoles a capela ante el féretro de Brigitte Bardot, en el funeral que se celebró en la localidad mediterránea de Saint-Tropez, donde falleció el pasado 28 de diciembre debido a un cáncer a los 91 años de edad y donde residió buena parte de su vida, mientras que los Gipsy Kings interpretaron “Djobi Djoba” al final de la ceremonia.

La famosa cantante interpretó el “Panis Angelicus”, basado en la obra de César Franck, con letra de Santo Tomás de Aquino, ante el ataúd de la que fuera ícono cinematográfico e incansable defensora de los animales, y a continuación, el tenor de ópera pop francés Vincent Niclo cantó el “Ave María”, de Gounod.

El féretro salió de la iglesia con los acordes de la canción “Djobi Djoba” de los Gipsy Kings, un grupo al que Bardot contribuyó a promocionar y que la consideraba “una gitana rubia”, en palabras de Chico, el líder de la banda.

El ataúd de Brigitte Bardot, recubierto de ratán y adornado con ramos de flores, entró en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a las 11:20 horas para una ceremonia privada y sencilla a la que solo asistieron 400 invitados, básicamente sus allegados y miembros de la Fundación Brigitte Bardot, aunque se transmitió en directo en varias pantallas gigantes en Saint-Tropez.

El ataúd de Brigitte Bardot,
El ataúd de Brigitte Bardot, cubierto de ratán y flores, recorrió las calles de Saint-Tropez ante cientos de vecinos y admiradores

Su hijo, Nicolas-Jacques Charrier, de 65 años, recibió el féretro en la puerta de la iglesia y estuvo en la primera fila durante la ceremonia religiosa, que comenzó con la petición del sacerdote Jean-Paul Gouarin a los asistentes para que guardaran sus teléfonos móviles y no tomaran fotos.

Hasta la iglesia, el ataúd llegó en un cortejo que fue seguido en las calles por cientos de vecinos y admiradores de Bardot, que filmaron con sus móviles el fugaz instante y algunos exclamaban a su paso palabras de reconocimiento a la artista: “Bravo, gracias Brigitte” o “Te quiero, Brigitte”, según la prensa local.

Desde el fallecimiento de Brigitte Bardot hace diez días, los homenajes de admiradores y turistas han inundado las calles de Saint-Tropez.

En la Place Blanqui, aledaña al puerto, lucían fotografías de la estrella del cine, junto con mensajes de cariño y flores, alrededor de una estatua dorada de Brigitte Bardot, inaugurada en 2017 como homenaje de Saint-Tropez a su más célebre vecina.

La estatua dorada de Brigitte
La estatua dorada de Brigitte Bardot en la Place Blanqui se convierte en epicentro de tributos y recuerdos fotográficos de admiradores y turistas

Ofrendas similares se depositaron en la bahía de Canebiers, cerca de La Madrague, la residencia de Bardot, donde los admiradores de la actriz dejaron además peluches de perros y gatos, en reconocimiento por su larga lucha por los derechos de los animales.

En el pueblo, los comercios también han decorado sus escaparates con imágenes de la estrella local, mientras que la oficina de turismo muestra imágenes de Brigitte Bardot al anochecer con un sencillo mensaje: “Gracias, Brigitte”.

Y el Ayuntamiento, ha arriado sus banderas a media asta y desplegado dos pancartas con la imagen de Brigitte Bardot en su fachada.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Manon Cruz y Reuters/ Alexandre Dimou.

Temas Relacionados

Brigitte BardotMireille MathieuGipsy KingsFuneralCine francésSaint-TropezFrancia

Últimas Noticias

‘Zootopia 2′ se consolida como el mayor fenómeno cinematográfico estadounidense en China

La película animada ha revitalizado el gigantesco mercado asiático y a la vez, oficia como puente cultural de distensión frente a las cuestiones geopolíticas que enfrentan a las dos potencias mundiales

‘Zootopia 2′ se consolida como

David Uclés ganó el Premio Nadal, el más antiguo galardón literario de España

El escritor de 36 años triunfó con una novela de realismo mágico distópico: durante un apagón en Barcelona reviven personajes históricos relacionados con la ciudad, de Vargas Llosa y García Márquez a Rosalía y Freddie Mercury

David Uclés ganó el Premio

Tips de ortografía: sanseacabó, mejor que san se acabó

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tips de ortografía: sanseacabó, mejor

¿Y si Caín no fue tan villano? Rivalidades, celos y la herida secreta que une a hermanos y amigos

Desde la Biblia hasta las novelas de Unamuno y Saramago, la historia de Caín revela cómo la envidia, la búsqueda de reconocimiento y el dolor silencioso moldean los vínculos más íntimos y complejos de la humanidad

¿Y si Caín no fue

Las musas de Matisse protagonizan una novela sobre secretos y tensiones familiares

La autora británica británica Sophie Haydock retrata en “Las mujeres de Matisse” las luchas, sueños y sacrificios de quienes influyeron en la obra de uno de los artistas más relevantes del siglo XX

Las musas de Matisse protagonizan
DEPORTES
El desesperado pedido del padre

El desesperado pedido del padre Jules Bianchi, el piloto de Fórmula 1 que murió en un trágico accidente

Cadillac anunció la llegada de un ex piloto de Ferrari y completó su equipo para su debut en la Fórmula 1

Sebastián Báez dio otro golpe en la United Cup y superó a Stan Wawrinka para darle un punto clave a Argentina

Boca Juniors acordó la salida del club de uno de los futbolistas más experimentados del plantel

El partido de tenis más extraño de la historia: anotó apenas 3 puntos, no sabía sacar y desconocía las reglas

TELESHOW
La primera discusión de Jimena

La primera discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro por la casa nueva: “Vos dijiste de poner un sauna”

Rocío Marengo celebró el primer día de Reyes de su hijo Isidro: rituales, regalos y una mirada llena de amor

Así fue el primer festejo de 15 de Allegra Cubero: el look a tono con Nicole Neumann y el vals con Manu Urcera

Sabrina Rojas, entre el alivio y la ironía tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro: “Me pedía disculpas”

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

INFOBAE AMÉRICA

Murió Aldrich Ames, el ex

Murió Aldrich Ames, el ex agente de la CIA condenado a cadena perpetua por espiar para Moscú

El Gobierno de Rodrigo Paz abre diálogo con otros sectores por el decreto 5503 mientras persisten los bloqueos

David Uclés ganó el Premio Nadal, el más antiguo galardón literario de España

El mayor desafío de Delcy Rodríguez

Brigitte Bardot murió de cáncer y será enterrada junto a sus padres en Saint-Tropez