Durante enero, Fundación Proa y Proa21 invitan a reflexionar sobre el arte contemporáneo

Las actividades de enero en Fundación Proa y Proa21

El mes de enero marca el inicio de la temporada 2026 en Fundación Proa y Proa21 con una apuesta que conjuga arte contemporáneo, reflexión colectiva y experiencias abiertas al público.

La exhibición inaugural, titulada “El orden imposible del mundo. Arte contemporáneo”, propone, bajo la curaduría de Francisco Lemus, visibilizar la inestabilidad característica de nuestra época a través de una selección de obras provenientes de coleccionismo privado. Este recorrido invita no solo a contemplar la transformación del arte actual, sino también a explorar nuevas formas de pensamiento, interacción e imaginación para afrontar los interrogantes del presente.

El calendario de actividades se expande hacia la terraza y los espacios educativos, sumando a la propuesta artística un programa que incluye un kit didáctico para niños, recorridos familiares y la posibilidad de observar el barrio desde una perspectiva privilegiada. Estas iniciativas buscan que el público pueda sumergirse en el museo a través de diferentes experiencias y lenguajes.

De "El orden imposible del mundo. Arte contemporáneo”, bajo la curaduría de Francisco Lemus

Dentro del ciclo Artistas+Críticos, Ana María Battistozzi abrirá el sábado 10 a las 17h con una perspectiva sobre las “Razones y desafíos de la gran escala”, analizando cómo el arte contemporáneo genera más preguntas que respuestas y cómo los artistas, junto con quienes eligen coleccionar sus obras, desentrañan los desafíos de la producción artística actual. Dos horas más tarde, a las 19h, dará inicio en Proa21 el programa Temporada Alta con el estreno de Se vende, una comedia negra de Estudio QP que utiliza el territorio de un jardín para satirizar el valor del metro cuadrado en Buenos Aires e invitar al público a reflexionar sobre la compraventa de tierras en la ciudad.

La agenda incorpora también diversas instancias de debate y experimentación. El sábado 17 a las 17h, Marcos Kramer y Diego Bianchi sostendrán en sala un diálogo sobre espacio, materialidad y curaduría, abordando qué implica decidir qué se exhibe y cómo influye la experiencia artística “en tiempo real”. El mismo día, a las 19h, regresa Se vende para una segunda función en la que el público podrá participar en la ficción inmobiliaria que propone el emprendimiento ficticio de Vuelta de Rocha, poniendo a debate el verdadero valor de los terrenos urbanos.

Las intervenciones dominicales incorporan voces de otros ámbitos creativos. El 18 de enero, Michel Nieva presentará una activación que dialoga con la obra de Adrián Villar Rojas: el escritor construye, a partir de un gran banquete escultórico inspirado en el acervo del Museo Metropolitano de Nueva York, una escena en la que el presente y los futuros posibles convergen, invitando a nuevas interpretaciones del tiempo y la eternidad.

Diego Bianchi

El programa educativo se refuerza el miércoles 21, con dos clases a distancia a cargo del equipo de educación de Proa, que analizarán el uso documental en el arte actual bajo el eje “Archivos, memorias y ficciones” y la obra de Legón y Soares como punto de partida para repensar el archivo no solo como registro, sino como espacio en disputa simbólica.

El sábado 24 la periodista Alicia de Arteaga aportará su mirada sobre la selección curatorial, conectando el espíritu de bienal y la reunión inédita de obras que permite la exhibición. Más tarde, esa jornada, Estudio QP ofrecerá la última función de Se vende, resaltando el “juego de promesa y desilusión” respecto de los terrenos urbanos y la transformación constante de la ciudad: “última oportunidad para comprar el lote antes de que en su lugar planten una torre con amenities”, anuncian desde la organización.

El domingo 25, Nicolás Bacal suma una propuesta sonora a partir del concepto central de “El orden imposible del mundo”, desarrollando en la sala 4 y el auditorio una “experiencia que afina la escucha y reorganiza, por un momento, la percepción del espacio y del tiempo”.

Jimena Ferreiro

El mes culmina con dos encuentros que profundizan en la relación entre materialidad, montaje y experiencia colectiva. El sábado 31, Jimena Ferreiro y Mariana López conducirán un recorrido enfocado en la instalación de Bianchi en la sala 4, donde los materiales precarios y los gestos mínimos reconfiguran la obra y la percepción del público.

El cierre, a las 19h, quedará en manos de José Guerrero con el estreno de Aire común, una pieza que convierte la terraza en un escenario de radioteatro para experimentar la voz y el aire como espacios compartidos en una suerte de “fogón sonoro”.