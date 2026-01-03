Dalí, Mondrian y Klee llegan al dominio público: obras icónicas libres, desafíos legales y un nuevo horizonte para museos y creadores

En 2026, las obras de Dalí, Mondrian y Klee ingresaron al dominio público tras la expiración de los derechos de autor (REUTERS/Peter Nicholls)

Las obras de Salvador Dalí, Piet Mondrian y Paul Klee ingresaron al dominio público en 2026. Pero, ¿cuál es el alcance de tal afirmación? La expiración de los derechos de autor permitió su uso libre y abrió posibilidades inéditas para museos, artistas y público interesado en referentes del siglo XX.

Este fenómeno anual transforma la disponibilidad de referentes artísticos y culturales, como detalló Alex Greenberger en su análisis sobre los cambios en los derechos de autor de este año para ARTnews.

El dominio público incluye obras cuyos derechos de autor expiraron y permite su uso y reutilización sin restricciones legales, salvo excepciones puntuales. En Estados Unidos, la legislación establece que los derechos de autor caducan a los 95 años, excepto si fueron renovados.

'La edad de oro', filme surrealista de Dalí y Buñuel, ahora puede utilizarse y analizarse sin restricciones legales (AFP)

Así, en 2026 ingresaron al dominio público las obras creadas en 1930 para las que no se prorrogó la protección legal, un hecho que cada año resalta el Centro para el Estudio del Dominio Público de la Universidad de Duke. Sin embargo, Greenberger advirtió que existen complejidades: la protección puede diferir entre la obra original y las reproducciones en alta resolución, que suelen estar bajo gestión de patrimonios o entidades especializadas.

Entre los nombres destacados de este año, aparece Salvador Dalí, quien, junto con Luis Buñuel, realizó la película surrealista La edad de oro. Esta obra, considerada esencial en el desarrollo del cine sonoro y reconocida por su contenido provocador, se distingue por la ausencia de una narrativa convencional y por su potente carga de imágenes, precisó Greenberger.

También sobresale la pintura Composición con rojo, azul y amarillo de Piet Mondrian, referente del arte plástico puro y célebre por sus formas geométricas y el uso de colores primarios. Esta pieza forma parte de la colección del Kunsthaus de Zúrich, y una versión similar alcanzó los USD 51 millones en una subasta de Sotheby’s, indicó Greenberger.

El muralista mexicano José Clemente Orozco liberó su célebre obra Prometeo, creada para el Pomona College en California, donde representó al dios griego entregando el fuego a la humanidad en un acto de desafío a los dioses. La misma refleja las inquietudes filosóficas y sociales del autor.

La pintura 'Composición con rojo, azul y amarillo' de Mondrian forma parte del Kunsthaus de Zúrich y del dominio público en 2026

La modernista Sophie Taeuber-Arp aumentó su visibilidad con la entrada en dominio público de su obra Composición, que pertenece al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ella exploró múltiples materiales y soportes, fusionó pintura con textiles y elementos metálicos, y buscó nuevas formas plásticas.

En el ámbito de la fotografía de moda, Edward Steichen destacó por sus aportes para la revista Vogue, donde introdujo técnicas novedosas de iluminación y dirección de arte que modificaron la fotografía editorial.

En ese sentido, sus imágenes para Vogue de 1930 ahora están en el dominio público y ofrecen nuevas posibilidades de interpretación.

La lista se completa con Paul Klee y su cuadro Tier Freund Schaft (Amistad animal), propiedad del Museo Reina Sofía de Madrid. La obra, donde interactúan criaturas fantásticas en escenarios abstractos, ejemplifica el simbolismo recurrente en el arte de este artista.

Junto a estas figuras, 2026 incorporó al dominio público la novela Mientras agonizo de William Faulkner, el tratado El malestar en la cultura de Sigmund Freud, la película Animal Crackers de los Hermanos Marx, y personajes de animación como Betty Boop y Pluto, lo que demuestra el alcance transversal de este ciclo anual, según Greenberger.

La transmisión anual de obras al dominio público amplía el acceso y difusión de referentes artísticos y culturales del siglo XX - (Crédito: Wikipedia)

La transición de obras al dominio público incluye matices legales. Aunque en la jurisdicción estadounidense la protección se elimina generalmente a los 95 años, persisten áreas grises sobre qué partes pueden reutilizarse.

Greenberger aclaró que, en general, la entrada al dominio público afecta únicamente a la obra original, mientras que las reproducciones de alta calidad siguen protegidas y suelen estar gestionadas por museos o patrimonios de los creadores.

Además, influyen factores como la fecha de publicación o renovaciones de derechos hechas por herederos o instituciones, lo que exige atención a quienes desean reutilizar o difundir este legado.

El ingreso de estas obras al dominio público representó avances fundamentales para la historia del arte y la cultura popular. La edad de oro se reconoce por su estética rupturista; Mondrian consolidó las bases de la abstracción geométrica y Orozco llevó el muralismo mexicano a Estados Unidos. Taeuber-Arp renovó la experimentación con materiales, Steichen definió la fotografía editorial contemporánea y Klee profundizó en el simbolismo artístico.

A pesar de las complejidades legales o las restricciones sobre ciertas imágenes, el ciclo del dominio público en 2026 permitió que creaciones emblemáticas del arte, la literatura y el entretenimiento ampliaran su alcance y fueran redescubiertas por nuevas generaciones, subrayó Greenberger.