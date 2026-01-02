Cultura

Un vistazo a la mente de Albert Camus: ¿uno de los grandes pensadores de la historia?

Entre comentarios ingeniosos, recuerdos de viajes y reflexiones existenciales, los cuadernos completos del filósofo francés muestran su lado más humano y contradictorio, lejos del mito académico

Guardar
El libro del día
El libro del día

El primer volumen de los cuadernos de Albert Camus apareció en 1963, tres años después de su muerte en un accidente automovilístico a los 46 años. El libro, con anotaciones de 1935 a 1942, recibió dos reseñas en inglés especialmente notables, de dos escritores notablemente diferentes.

book img

La noche de la verdad

$10,99 USD

Comprar
book img

El derecho a no mentir

$9,99 USD

Comprar
book img

El primer hombre

$6,99 USD

Comprar
book img

La caída

$5,99 USD

Comprar
book img

Todos somos Albert Camus

$5,99 USD

Comprar
book img

Reflexiones sobre la guillotina (Serie Great Ideas)

$4,99 USD

Comprar
book img

Cartas a mi maestro

$8,99 USD

Comprar
book img

Rebelión en Asturias

$7,99 USD

Comprar
book img

Los demonios y otras adaptaciones teatrales

$7,99 USD

Comprar
book img

Crónicas argelinas

$6,99 USD

Comprar
book img

El revés y el derecho

$6,99 USD

Comprar
book img

La peste

$8,99 USD

Comprar
book img

Diarios de viaje

$6,99 USD

Comprar
book img

El extranjero

$7,99 USD

Comprar
book img

La muerte feliz

$5,99 USD

Comprar
book img

Crear peligrosamente

$10,99 USD

Comprar

La primera fue de A.J. Liebling, periodista y gastrónomo, en The New Yorker. Liebling entabló amistad con Camus cuando el escritor francés-argelino visitó Estados Unidos en 1946. Liebling, francófilo y crítico de prensa, admiraba especialmente el trabajo de Camus durante la Segunda Guerra Mundial como editor del periódico de la Resistencia Combat.

Liebling calificó los cuadernos de Camus como “intensamente disfrutables” y “un libro al que se puede volver, en casi cualquier página, con la seguridad de encontrar placer”.

La segunda reseña fue de Susan Sontag, en The New York Review of Books. Sontag abrió con esta provocación: “Los grandes escritores son o esposos o amantes”. Por su tranquilidad y aire razonable, Sontag sugería que Camus era “el esposo ideal de las letras contemporáneas”. (No podía saber que, según sus biógrafos posteriores, él fue infiel en varias ocasiones a sus esposas, la actriz Simone Hié y la pianista Francine Faure).

El resto de la reseña de Sontag fue una crítica a Camus tanto como novelista como filósofo. “¿Fue Camus un pensador importante?”, escribe. “La respuesta es no”. Despreció aún más los cuadernos, calificándolos de esquemáticos e impersonales y “nada grandes”.

Albert Camus nació en noviembre
Albert Camus nació en noviembre de 1913. (Diseño a partir de fotografías: Jesús Avilés/Infobae).

Con los años aparecerían varios volúmenes más de los cuadernos de Camus, que ahora se recopilan completos por primera vez en Los cuadernos completos. Al tomar el libro, tenía en mente las voces enfrentadas de Liebling y Sontag. Al dejarlo, tras completar sus casi 700 páginas, me sorprendió encontrarme, siendo un fanático confeso de Liebling, en el lado de Sontag de la división.

Los cuadernos de Camus, que abarcan de 1935 a 1959, no deben confundirse con diarios. Casi no contienen referencias a sus amigos o familia, a sus experiencias durante la guerra ni mucho sobre su vida personal. Era un hombre sumamente reservado al que el chisme y la confesión le resultaban repulsivos.

De hecho, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957, convirtiéndose a los 44 años en la persona más joven en lograrlo, escribió en un cuaderno: “Asustado por lo que me está sucediendo, lo que no pedí”. Relató haber sufrido ataques de pánico. Unos días después escribió: “Nunca hables de tu trabajo” y “Quienes realmente tienen algo que decir nunca lo mencionan”.

Lo que sí contienen estos cuadernos son apuntes filosóficos para las novelas publicadas durante su vida —“El extranjero”, “La peste” y “La caída”—, libros que exploran no solo el absurdo de la existencia sino también el aislamiento, la culpa, la redención y la resiliencia. Están narrados con claridad y una profundidad contundente.

book img

El primer hombre

$6,99 USD

Comprar
book img

Rebelión en Asturias

$7,99 USD

Comprar
book img

Correspondencia 1946-1959

$11,99 USD

Comprar
book img

El extranjero

Gratis

Descargar
book img

Correspondencia 1944-1959

$18,99 USD

Comprar
book img

Cartas a mi maestro

$8,99 USD

Comprar
book img

Los demonios y otras adaptaciones teatrales

$7,99 USD

Comprar
book img

Cartas a un amigo alemán

$5,99 USD

Comprar

Como muchos lectores, regresé a “La peste” (el título en francés, “La Peste”, resulta más inquietante y vívido) durante la pandemia de Covid, encontrando en esa novela algo de la razonabilidad “conyugal” que describía Sontag. Un médico que trabaja con valentía y sin descanso en la ciudad argelina donde estalla la peste, por ejemplo, niega ser un héroe. Dice, en palabras que también resuenan en 2020: “No se trata de heroísmo. Puede parecer una idea ridícula, pero la única manera de combatir la peste es con decencia”.

Los cuadernos de Camus también contienen extractos de sus intensas lecturas, de autores como Milton y Goethe hasta Faulkner y Rosa Luxemburgo, citas que conforman un cuaderno personal de referencias. Siempre buscaba ir al núcleo de las cosas. Vivía en su mente más que la mayoría de los hombres. Lo que surge especialmente es su sentido de vocación literaria. Se exigía a sí mismo avanzar. “Retírate por completo y corre tu propia carrera” es uno de sus dictados habituales.

Estos cuadernos, resultan densos e introspectivos y no parecen destinados al consumo público. (Sí editó los primeros cuadernos, pero no está claro cuál habría sido su postura sobre la publicación íntegra de todo su material). No son precisamente para el lector casual.

Sontag fue una crítica a
Sontag fue una crítica a Camus tanto como novelista como filósofo (William E. Sauro/New York Times Co)

Este lector casual, de todas formas, se alegró de conocerlos, aunque buscar los pasajes más lúcidos e interesantes se asemeja a buscar oro en el lecho de un río. Algunas de las anotaciones más conocidas aquí, relatos de los viajes de Camus por Estados Unidos en 1946 y por América Latina en 1949, también se publicaron en libros anteriores —primero como “Cuadernos americanos” (1987) y, más recientemente, en una nueva traducción como “Viajes por las Américas” (2023).

Aquí hay otros materiales dignos de atención. Camus comenta ocasionalmente sobre sus críticos, escribiendo en 1942: “Tres años para crear un libro, cinco líneas para ridiculizarlo —y con citas inexactas”. Más tarde escribe: “La malicia es la única industria en Francia que no sufre desempleo”. Sobre política, decide: “Prefiero a las personas comprometidas que a la literatura comprometida”.

El sensualista en él aparece de vez en cuando. Va con amigos a un burdel; admira a las mujeres en la calle “con el pecho libre”. Busca unir lo efímero con lo eterno:

Lamer tu vida como una tira de caramelo de roca, darle forma, afilarla, amarla al fin, del mismo modo en que buscas una palabra, una imagen, la frase definitiva, esa que pondrá punto final, la que te hará partir, la que formará, desde entonces, todos los colores a través de los cuales mirarán tus ojos el mundo.

Algunos comentarios resultan combativos y graciosos. “Siempre me pregunto por qué atraigo a la gente de sociedad”, escribió en 1949. “¡Todos esos sombreros!”

(Original Caption) Albert Camus, 1959.
(Original Caption) Albert Camus, 1959.

Otros conmueven: “El placer de las relaciones masculinas. Un placer sutil que consiste en dar o pedir fuego —una complicidad, una masonería del cigarrillo”. Camus lucía mejor con un cigarrillo que casi cualquier otro hombre de su tiempo. Pero debido a su tuberculosis —sentirse mal es una constante en estos cuadernos— no debió haber fumado nunca.

El espíritu mediterráneo de Camus se manifiesta, sobre todo, en su amor por el sol y la natación. Le gustaba viajar, pero no el lujo ostentoso. “El miedo es lo que da valor a los viajes”, escribe en una anotación temprana; debería ser una “experiencia ascética”. En general despreciaba los restaurantes elegantes, elogiando la ciudad de Orán, Argelia, como un lugar donde “todavía se encuentran cafés extraordinarios, con mostradores barnizados por la mugre salpicados de partes de mosca, una pata, un ala, y donde te sirven en vasos desportillados”.

Los cuadernos de Camus son un poco como esos mostradores. Solo quedan las ramitas y las semillas, como decían los fumadores —o como lo hace James Fenton en su notable poema con ese título. Pero si estos cuadernos son desordenados y algo caóticos, también contienen alimento genuino. “Hay días en que el mundo miente”, escribe un Camus de 24 años una tarde de primavera, y “días en que dice la verdad”.

Fuente: The New York Times

Temas Relacionados

Albert CamusSusan SontagLiteraturaFilosofíael libro del díaBajalibros

Últimas Noticias

Las grandes entrevistas de Infobae Deportes en 2025: historias, miedos y sueños de los campeones

Con testimonios exclusivos, el libro invita a descubrir el lado oculto del éxito y la resiliencia de atletas como Franco Colapinto, Alejandra Oliveras, Peque Schwartzman y Juan Manuel Silva

Las grandes entrevistas de Infobae

Guía de Arte y Cultura: semana del 2 al 9 de enero de 2026

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura:

Betty Booop, obras de William Faulkner y Agatha Christie y más quedan libres de derechos en 2026

Desde la influyente novela ‘Mientras agonizo’ hasta partituras legendarias, el inicio del año abre un universo de historias listas para ser contadas bajo nuevas voces y estilos

Betty Booop, obras de William

La historia ocultista del más misterioso e increíble templo neolítico subterráneo de Europa

Un hallazgo accidental llevó al descubrimiento del Hypogeum de Ħal Saflieni, en Malta, donde sonidos especiales y extrañas ceremonias revelan el lado más enigmático

La historia ocultista del más

Una excavación en Pompeya reveló salas y frescos ocultos vinculados a la esposa de Nerón

Las recientes intervenciones arqueológicas en el sitio situado en Oplontis han permitido descubrir nuevas dependencias decoradas y artefactos de dos mil años de antigüedad

Una excavación en Pompeya reveló
DEPORTES
La figura del fútbol argentino

La figura del fútbol argentino que el Inter Miami de Messi le quiere arrebatar a Racing

La burla de Felipe Melo a River Plate con un guiño a Boca Juniors

Tras asegurarse la continuidad de Neymar, el Santos va por otra estrella con pasado de selección

“Vamos por Lali”: el particular mensaje de la esposa de Ángel Di María de cara al 2026 de Rosario Central

El reconocimiento internacional que recibió el argentino Faustino Oro tras superar a una estrella del PSG: “Es un honor”

TELESHOW
El furioso mensaje de la

El furioso mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara en Año Nuevo que terminó borrando: “Me veo hermosa”

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

Sofía Jujuy presentó a su novio para recibir el Año Nuevo: “Juré que no me iba a volver a pasar”

¿Emilia Mernes y Duki van a ser padres? El sugerente anuncio que realizaron para comenzar 2026

Úrsula Corberó y el Chino Darín celebraron un Año Nuevo inolvidable en Madrid: las fotos de la actriz embarazada

INFOBAE AMÉRICA

Las grandes entrevistas de Infobae

Las grandes entrevistas de Infobae Deportes en 2025: historias, miedos y sueños de los campeones

El bar que se incendió en Suiza promocionaba fiestas con bebidas acompañadas de fuegos artificiales

Estados Unidos aseguró que las maniobras militares de China alrededor de Taiwán elevan “innecesariamente” las tensiones regionales

Arabia Saudita estableció un récord de ejecuciones en 2025

El cierre del aeropuerto de Adén agrava la crisis entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos