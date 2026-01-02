Salman Rushdie: un atentado, cinco relatos marcados por la muerte y tres continentes, en su epílogo literario

ARCHIVO - Salman Rushdie posa para un retrato para promover su libro "Knife: Meditations After an Attempted Murder" el 18 de abril de 2024 en Nueva York. (Foto AP/Andres Kudacki, archivo)

La literatura contemporánea se prepara para un momento destacado con el anuncio y primeros detalles de La penúltima hora, el último libro de Salman Rushdie, cuya publicación en español está prevista para fines de enero de 2026. El volumen, concebido como un epílogo literario, reúne cinco relatos marcados por la presencia dominante de la muerte y el peso de la experiencia personal atravesada por la persecución. La obra significa el regreso de Rushdie a la ficción tras sobrevivir al atentado de 2022, hecho que reconfiguró tanto su vida como su escritura.

La colección presenta cinco historias independientes, unidas por un tono crepuscular y un claro vínculo autobiográfico con la trayectoria vital de Rushdie. Cada cuento refleja una de las tres geografías centrales en la existencia del autor: India, Inglaterra y Estados Unidos. En Late, por ejemplo, un académico de Cambridge fallecido —inspirado parcialmente en figuras como EM Forster y Alan Turing— acecha a una joven estudiante india, ambas vidas marcadas por los crímenes coloniales. En El músico de Kahani, Rushdie retoma motivos de obras previas como el niño nacido a medianoche, evocando directamente a su novela El suelo bajo sus pies. El resto de los relatos explora relatos de dos ancianos criminales, matrimonios infelices envueltos en música y riqueza, así como una parábola sobre la libertad de expresión y despedidas de antiguos escenarios personales.

Trauma, persecución y resonancias autobiográficas

La impronta del trauma recorre todo el libro. Tras décadas de persecución desde la fatwa, una condena a muerte que el régimen islamico de Irán le dictó en 1989 y el más reciente ataque de 2022 —narrado en sus memorias Cuchillo, publicadas en 2024— Rushdie enfatiza el delicado límite entre biografía y ficción.

“Imagina que no sabes nada de mí, que vienes de otro planeta, y que te dan mis libros para leer en orden cronológico, sin saber mi nombre o el ataque a Los versos satánicos en 1989. No creo que pensarías ‘algo calamitoso le sucedió a este escritor en 1989’. Los libros son su propio viaje”, plantea el autor.

Salman Rushdie sufrió un atentado cuando daba una conferencia en Nueva York. (Reuters)

Experiencias de huida, amenaza y reconstrucción marcan todas las fases de sus ficciones, como se evidencia especialmente en obras como El último suspiro del moro y Shalimar el payaso, donde el eco de la muerte y la violencia persiste en los personajes. Al recordar el anuncio de la fatwa en sus memorias Joseph Anton, Rushdie asegura: “Soy un hombre muerto. Eso fue lo primero que pensé cuando escuché la noticia de la fatwa”.

Legado, influencia y debates estilísticos

El impacto estilístico de Rushdie sobre la novela contemporánea resulta considerable. El diario inglés The Guardian destaca su influencia sobre escritores como Elif Shafak, Kiran Desai, Mohsin Hamid y Marlon James, cuyas obras incorporan estructuras narrativas multiculturales, invención formal y transformaciones identitarias.

La penúltima hora funciona como un epílogo deliberado, nacido de décadas de exilio y amenaza. Rushdie vuelve a enfrentarse a los temas de la muerte, la identidad y el legado, explorando a través de sus personajes cómo nos despedimos de los espacios y las vidas que habitamos, y cómo la línea entre la palabra y el silencio permanece indefinida.

Al cerrar el volumen, el autor plantea una reflexión sobre los límites del lenguaje y la memoria. Cuando la palabra parece abrir grietas en el silencio, surge la pregunta por aquello que permanecerá: autores y lenguajes, como las plazas que habitan, quizá también lleguen un día a desvanecerse con el tiempo.