Cultura

Salman Rushdie: un atentado, cinco relatos marcados por la muerte y tres continentes, en su epílogo literario

El autor fue condenado a muerte por el islam en 1989 y apuñalado en 2022, cuando perdió un ojo. Este mes vuelve a la ficción con un libro que revisa la memoria, la identidad y el desafío de reinventar mundos tras la adversidad

Guardar
ARCHIVO - Salman Rushdie posa
ARCHIVO - Salman Rushdie posa para un retrato para promover su libro "Knife: Meditations After an Attempted Murder" el 18 de abril de 2024 en Nueva York. (Foto AP/Andres Kudacki, archivo)

La literatura contemporánea se prepara para un momento destacado con el anuncio y primeros detalles de La penúltima hora, el último libro de Salman Rushdie, cuya publicación en español está prevista para fines de enero de 2026. El volumen, concebido como un epílogo literario, reúne cinco relatos marcados por la presencia dominante de la muerte y el peso de la experiencia personal atravesada por la persecución. La obra significa el regreso de Rushdie a la ficción tras sobrevivir al atentado de 2022, hecho que reconfiguró tanto su vida como su escritura.

book img

Hijos de la medianoche

$7,99 USD

Comprar
book img

Los versos satánicos

$8,99 USD

Comprar
book img

Pásate de la raya

$7,99 USD

Comprar
book img

Ciudad Victoria

$10,99 USD

Comprar
book img

Vergüenza

$5,99 USD

Comprar
book img

El último suspiro del Moro

$8,99 USD

Comprar
book img

Shalimar el payaso

$5,99 USD

Comprar
book img

Joseph Anton

$6,99 USD

Comprar
book img

Cuchillo

$10,99 USD

Comprar

La colección presenta cinco historias independientes, unidas por un tono crepuscular y un claro vínculo autobiográfico con la trayectoria vital de Rushdie. Cada cuento refleja una de las tres geografías centrales en la existencia del autor: India, Inglaterra y Estados Unidos. En Late, por ejemplo, un académico de Cambridge fallecido —inspirado parcialmente en figuras como EM Forster y Alan Turing— acecha a una joven estudiante india, ambas vidas marcadas por los crímenes coloniales. En El músico de Kahani, Rushdie retoma motivos de obras previas como el niño nacido a medianoche, evocando directamente a su novela El suelo bajo sus pies. El resto de los relatos explora relatos de dos ancianos criminales, matrimonios infelices envueltos en música y riqueza, así como una parábola sobre la libertad de expresión y despedidas de antiguos escenarios personales.

Trauma, persecución y resonancias autobiográficas

La impronta del trauma recorre todo el libro. Tras décadas de persecución desde la fatwa, una condena a muerte que el régimen islamico de Irán le dictó en 1989 y el más reciente ataque de 2022 —narrado en sus memorias Cuchillo, publicadas en 2024— Rushdie enfatiza el delicado límite entre biografía y ficción.

“Imagina que no sabes nada de mí, que vienes de otro planeta, y que te dan mis libros para leer en orden cronológico, sin saber mi nombre o el ataque a Los versos satánicos en 1989. No creo que pensarías ‘algo calamitoso le sucedió a este escritor en 1989’. Los libros son su propio viaje”, plantea el autor.

Salman Rushdie sufrió un atentado
Salman Rushdie sufrió un atentado cuando daba una conferencia en Nueva York. (Reuters)

Experiencias de huida, amenaza y reconstrucción marcan todas las fases de sus ficciones, como se evidencia especialmente en obras como El último suspiro del moro y Shalimar el payaso, donde el eco de la muerte y la violencia persiste en los personajes. Al recordar el anuncio de la fatwa en sus memorias Joseph Anton, Rushdie asegura: “Soy un hombre muerto. Eso fue lo primero que pensé cuando escuché la noticia de la fatwa”.

Legado, influencia y debates estilísticos

El impacto estilístico de Rushdie sobre la novela contemporánea resulta considerable. El diario inglés The Guardian destaca su influencia sobre escritores como Elif Shafak, Kiran Desai, Mohsin Hamid y Marlon James, cuyas obras incorporan estructuras narrativas multiculturales, invención formal y transformaciones identitarias.

La penúltima hora funciona como un epílogo deliberado, nacido de décadas de exilio y amenaza. Rushdie vuelve a enfrentarse a los temas de la muerte, la identidad y el legado, explorando a través de sus personajes cómo nos despedimos de los espacios y las vidas que habitamos, y cómo la línea entre la palabra y el silencio permanece indefinida.

Al cerrar el volumen, el autor plantea una reflexión sobre los límites del lenguaje y la memoria. Cuando la palabra parece abrir grietas en el silencio, surge la pregunta por aquello que permanecerá: autores y lenguajes, como las plazas que habitan, quizá también lleguen un día a desvanecerse con el tiempo.

Temas Relacionados

Salman RushdieThe Eleventh HourLiteratura contemporáneaFatwa 1989Persecución a escritoresHijos de la medianocheThe Guardian

Últimas Noticias

Adiós a ‘Stranger Things’: cinco series y películas que ver tras el final de la serie

La ficción de los hermanos Duffer ha llegado a su fin tras cinco temporadas y casi una década en emisión

Adiós a ‘Stranger Things’: cinco

El desafío de contar una relación prohibida en tiempos de guerra: Alexandra, Ivarinka y la apuesta de Paula Gallego

La autora española explora novelas LGBT en escenarios poco visitados, con personajes atravesados por el conflicto y la pasión. Su próximo viaje a la Feria de Buenos Aires genera expectativa en sus lectores

El desafío de contar una

Cómo se escribe: propósitos de año nuevo, no propósitos de Año Nuevo, alude a los de todo el año

Las erratas pueden dar la imagen de ser una persona poco preparada

Cómo se escribe: propósitos de

Germaine Derbecq, una vida de arte, bohemia y valentía se revela en la Colección Amalita

La exposición “Éxtasis, 1899-1973″ presenta 70 obras, muchas nunca mostradas, de la artista, gestora y crítica de arte francesa, que con su espíritu audaz nunca temió reinventarse ni desafiar los límites

Germaine Derbecq, una vida de

Un vistazo a la mente de Albert Camus: ¿uno de los grandes pensadores de la historia?

Entre comentarios ingeniosos, recuerdos de viajes y reflexiones existenciales, los cuadernos completos del filósofo francés muestran su lado más humano y contradictorio, lejos del mito académico

Un vistazo a la mente
DEPORTES
Marcelo Gallardo sumó a un

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

Boca Juniors arranca su pretemporada con Claudio Úbeda al frente del plantel: los que se fueron, los que volvieron y los refuerzos apuntados

El sentido mensaje de Enzo Fernández tras la salida del DT del Chelsea en medio de un conflicto

“El robo cambió la forma en que veo la vida”: el testimonio más íntimo de Roberto Baggio tras el asalto sufrido en 2024

TELESHOW
Kennys Palacios se casa con

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

El conmovedor testimonio de Silvina Scheffler desde su internación: “Estoy muy angustiada, peleándola”

Murió a los 56 años Pablo Lago, autor de La Leona, Lalola y Tratame bien

INFOBAE AMÉRICA

Violencia criminal en Ecuador: murió

Violencia criminal en Ecuador: murió una mujer embarazada en masacre y su bebé sobrevivió

El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos

Ecuador endureció las reglas del sector minero con una reforma del presidente Noboa

Descubren nuevos beneficios para la salud de tomar té todos los días

Disturbios y fuego frente a una comisaría en el marco de las protestas más intensas en Irán en tres años: “Pahlavi regresará”