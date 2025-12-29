Veinte grandes frases del poder en 2025: las entrevistas de Infobae en Política, Economía y Mundo

Las entrevistas de Infobae 2025, que no se llevó el viento

No se las llevó el viento. Lo que los protagonistas de esta época le dijeron a Infobae en 2025 fue reunido en un libro electrónico gratuito que se puede descargar desde Bajalibros. El año del poder ya está listo y aquí ofrecemos, además, un extracto de sus mejores frases.

Se trata de una selección de voces que, desde la política, la economía y el escenario internacional, ayudaron a narrar los procesos, tensiones y protagonistas de un año bisagra. Entre los entrevistados se encuentran figuras como María Corina Machado, Martín Varsavsky, Iván Duque y muchos otros que, con sus testimonios, aportan matices y explicaciones sobre los debates que atravesaron la Argentina y el mundo.

El libro es parte de una serie que irá saliendo durante diciembre y enero. Los que vienen son: El año de las ideas (Cultura y pensamiento); El año de la fama(Teleshow); El año del futuro (Ciencia) y El año de la competencia (Deportes).

Aquí, lo que dijeron los entrevistados

María Corina Machado, opositora venezolana, Premio Nobel de la Paz

“Es un momento donde el mundo tiene que hablar, tiene que hablar con firmeza, tiene que gritar lo que Maduro y su régimen están haciendo en sus horas finales.”

Entrevista de Lucas Goyret — “El tiempo se le acabó a Maduro, debe facilitar la transición”.

María Corina Machado, una figura de 2025. (REUTERS/Leonhard Foeger/Foto de archivo)

Martín Varsavsky, empresario

“La gente no entiende bien a Elon Musk, como tampoco entiende bien a Milei. Ellos se parecen mucho: Milei para la política y Elon Musk para los negocios, pero ahora también para la política.”

Entrevista de Facundo Chávez — “La admiración que tienen Elon Musk y Trump por Milei es enorme”

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica

“El Consejo de Seguridad puede estar paralizado en la toma de decisiones, pero sigue siendo la caja de resonancia común de los cinco miembros permanentes y los diez no permanentes. Y el Secretario General tiene que estar en estrecha colaboración y en estrecho diálogo con el Consejo de Seguridad y con las grandes potencias y con las grandes potencias emergentes y los países que no están en el Consejo de Seguridad y que son importantes.”

Entrevista de Laureano Pérez Izquierdo — “Las Naciones Unidas deben acordarse para qué fueron creadas”

Nancy Spielberg, productora cinematográfica

“Esto no es estrés postraumático. Es solo estrés traumático. El antisemitismo lo siento como judía en Estados Unidos.”

Entrevista de Andrea Bonzo — “A veces me siento más segura en Israel que en Nueva York, es aterrador”

Michio Kaku, físico y divulgador

“La ciencia es el motor de la sociedad, y ese motor avanzó en etapas. La primera fue cuando nuestros antepasados usaban piedras o palos para contar cuántas pertenencias tenían”

Entrevista de Matías Barbería — “El gurú futurista Michio Kaku viene a la Argentina: IA, computación cuántica y por qué la región ‘es un cohete a punto de despegar’”

Emiliano Kargieman, desarrollador tecnológico

“El proyecto Stargate Argentina representa una inyección estimada de hasta USD 25.000 millones en distintas fases, lo que lo ubicaría entre las tres mayores inversiones privadas en la historia del país.”

Entrevista de Sebastián Catalano — “El argentino detrás del mega data center de OpenAI habla de su financiación y de las polémicas que generó”

Scott Mastic, una mirada a lo que pasa en el mundo y lo que vendrá. (Jaime Olivos)

Scott Mastic, directivo del Instituto Republicano Internacional.

“Tenemos un dicho en Estados Unidos que es ‘cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea’.”

Entrevista de Facundo Chávez — “El Partido Comunista Chino representa la mayor amenaza a la libertad humana en todo el mundo”

Horacio Marín, presidente de YPF

“No se puede comparar una empresa con un país, que claramente es muchísimo más complejo. Lo que tiene que ocurrir es lo que está pasando y es hacia donde van los países que se desarrollan.”

Entrevista de Sebastián Catalano — “Argentina va hacia lo lógico, lo que está bien, lo que hacen los países que se desarrollan”

Marc Stanley, exembajador de Estados Unidos en Argentina

“El legado es el pueblo de Argentina eligiendo ser socios de los Estados Unidos durante 202 años, y el pueblo de los Estados Unidos durante 202 años, eligiendo ser socios de Argentina. Ese es el legado.”

Entrevista de Laureano Pérez Izquierdo — “Estados Unidos es el socio natural de Argentina”

Alejandro “Pitu” Salvatierra, legislador porteño

“La educación es algo que a mí me salvó la vida, me hizo un tipo menos violento porque me dio palabras para expresar lo que siento, para expresar lo que me pasa, para volcar mis sentimientos, que antes lo hacía a través de la violencia y me hizo mejor persona en definitiva.”

Entrevista de Facundo Chávez — “Me critican los que reivindican la meritocracia y no ven que salí yo solo de la mierda”

Marina Dal Poggetto, economista

“Con los nuevos datos, la economía que este año iba a crecer más cerca de 3,5% es probable crezca arriba de 4% y el arrastre estadístico para 2026 puede estar algo arriba del 0% dando pie a que en promedio la economía crezca arriba del 2,5%. La magia de la estadística.”

Entrevista de Daniel Sticco — “El mundo nos vuelve a dar una oportunidad, es probable que las tasas de interés sigan bajando”

Dalia Ziada, escritora egipcia

“Todos aquellos que dicen estar a favor de la causa palestina en realidad no lo están. En primer lugar, no saben exactamente de qué están hablando porque la causa palestina significa cosas diferentes para diferentes personas, cada quien a su manera.”

Entrevista de Lucas Goyret — “Irán es el verdadero enemigo del mundo árabe”

La escritora egipcia Dalia Ziada.

Pablo Semán, analista

“Veo que el peronismo no resolvió la renovación de figuras ni la de planteos. Puede atinar a criticar la motosierra y dentro de ciertos parámetros obtener algún resultado"

Entrevista de Facundo Chávez — “Milei no tiene ante quién perder, porque el peronismo está pagando años de políticas que fracasaron”

Juan Pablo Robert, directivo en Youtube Hispanoamérica

“La cercanía cultural y compartir el mismo idioma, ofrecen un mercado muy grande: los 400 millones de habitantes de América Latina y los más de 60 millones de hispanos en EE.UU.”

Entrevista de Sebastián Catalano — “Los canales de streaming son las startups del nuevo Hollywood”

Daniel Herrero, empresario de la industria automotriz

“Un auto convencional tiene 2.000 partes móviles, un auto eléctrico 80. Tiene un servicio mucho más barato, como el lavarropas, sacás el motor y le ponés otro.”

Entrevista de Diego Zorrero — “En la industria automotriz actual no hay lugar para vagos ni para 12% de ausentismo”

Maximiliano Bondarenko, diputado bonaerense por LLA

“A la impunidad le decimos nunca más. Al saqueo desmedido le decimos nunca más. A la corrupción le decimos nunca más.”

Maximiliano Bondarenko — Entrevista de Facundo Chávez — “El Conurbano está prendido fuego, estamos naturalizando la muerte de nuestros hijos”

El desarrollador Vitalik Buterin.

Vitalik Buterin, programador, fundador de Ethereum

“Si logramos instituciones que respeten derechos y expectativas sin depender de un actor único, podemos sostener los beneficios de la primera etapa de internet y expandirlos hacia el futuro.”

Entrevista de Matías Barbería — “Hace cinco años era ‘Argentina podría estar mejor’; ahora es ‘Argentina está mejorando’”

Iván Duque, expresidente de Colombia. (Adrián Escandar)

Iván Duque, expresidente de Colombia

“El hecho de ver a Maduro declarado terrorista por ser el cabeza del Cartel de los Soles, ver lo que ha pasado con el Tren de Aragua me parece positivo y también cómo se están empezando a conocer cada vez más detalles de todo ese entramado que durante años tenía el financiamiento del régimen de Venezuela a campañas políticas en toda la región o inclusive cooptar poder judicial para tratar de intimidar a quienes pensaran distinto.”

Entrevista de Lucas Goyret — “Gente cercana a Maduro está esperando el momento adecuado para sacarlo del poder”

Lilia Lemoine, diputada libertaria

“Victoria Villarruel mañana puede estar atendiendo un kiosco, da igual, y yo también. Somos personas. Y no es la segunda persona más importante del país, es la suplente del presidente.”

Entrevista de Facundo Chávez — “Lilia Lemoine redobló las críticas a Victoria Villarruel: ‘A una persona así, uno le termina haciendo bullying’”

Sebastián Galiani, economista

“Poner el foco en que, durante la última cosecha, el BCRA compró menos de lo previsto con el FMI es engañoso: cuando cae la demanda de dinero por riesgo electoral, si el objetivo es frenar una corrida se requieren muchas más reservas que las que razonablemente pueden acumularse en un trimestre.

Entrevista de Daniel Sticco — “El riesgo de retroceder al populismo económico está siempre”