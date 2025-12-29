Del sex appeal a la extrema derecha, Brigitte Bardot simbolizó una Francia en transformación

Brigitte Bardot se convirtió en el símbolo de la República Francesa al ser el modelo de Marianne en 1969, consolidando su imagen como icono nacional

La actriz, cantante y activista Brigitte Bardot, fallecida a los 91 años, personificó a Francia literalmente: en 1969, se convirtió en la primera celebridad en ser usada como modelo para Marianne, el símbolo de la República que ha adornado los ayuntamientos del país, así como documentos oficiales, sellos y monedas desde la Revolución Francesa. Poco más de un año antes, había estrenado su especial de televisión Le Show Bardot, vestida apenas con unas botas altas y una bandera francesa, mientras sonaba el himno nacional, que rápidamente se transformó en una nueva y vibrante melodía pop.

BB, como la conocían, era una nueva Francia: audaz, libre y poco convencional.

Sin embargo, Bardot no fue una figura consensuada. Incluso se podría decir que fue una de las primeras estrellas problemáticas de la era moderna: admirada y denostada alternativamente, o incluso simultáneamente, fue una estrella acusada de ser mala actriz, una misántropa gruñona y sin filtros que se convirtió en un emblema de la modernidad y la liberación, y una incansable defensora de los derechos de los animales que se unió al Frente Nacional de extrema derecha y fue condenada en múltiples ocasiones por “incitar al odio racial”.

Sin embargo, Bardot no necesitó que nadie la cancelara: en cierto modo, lo hizo ella misma, dejando la actuación en 1973 con tan solo 38 años. A diferencia de muchas retiradas de estrellas anteriores y posteriores, esta perduró. Muchos argumentarán que esto le dejó suficiente tiempo libre como para meterse en problemas, pero, para bien o para mal, quería autonomía, y la consiguió.

La actriz alcanzó la fama internacional tras protagonizar ‘Y Dios creó a la mujer’ en 1956, revolucionando la imagen de la feminidad en el cine francés

Mucho antes de convertirse en Marianne, Bardot llevaba una carga aún más pesada: era sinónimo de feminidad. Después de todo, la película que la convirtió en estrella a sus veintipocos años fue el melodrama ... Y Dios creó a la mujer, de 1956.

Bajo la dirección de su entonces esposo Roger Vadim, Bardot desató una sensualidad sin complejos que la hacía sentir como si hubiera abierto de repente las ventanas de Francia y hubiera dejado entrar una refrescante ráfaga de aire fresco. En un artículo publicado en The New York Times en 2018, AO Scott describió la película como “un punto de inflexión en la historia cinematográfica del sexo, el sol y una cierta imagen de Francia”.

Y tratándose de Francia, Bardot no tardó en atraer la atención del mundo intelectual y literario. Marguerite Duras escribió un artículo titulado “La reina Bardot” en 1958. Al año siguiente, Simone de Beauvoir escribió para Esquire un artículo titulado “Brigitte Bardot y el síndrome de Lolita”, un artículo admirativo que mencionaba el amor de la joven actriz por los animales y terminaba con la siguiente frase: “Espero que no se resigne a la insignificancia para ganar popularidad. Espero que madure, pero que no cambie”.

Tras su gran éxito en 1956, Bardot se vio impulsada a un estrellato vertiginoso con el que nunca se sentiría cómoda. Fue acosada por los paparazzi, tuvo múltiples romances y matrimonios en busca del amor, y rodó películas a un ritmo frenético.

Bardot alternó su carrera entre el cine, la música y el activismo, consolidándose como una figura influyente en la cultura francesa y mundial

En su ensayo Brigitte Bardot o el ‘problema’ de la comedia femenina, la académica Ginette Vincendeau señaló que la atención que rodeaba a Bardot tendía a centrarse en su atractivo sexual, pero que la mayoría de sus éxitos fueron comedias, comenzando con Naughty Girl en 1956, que se beneficiaron de su naturalismo y energía lúdicos, y la forma en que subvirtió el estereotipo de la “rubia tonta”.

Si bien esas películas tendían a ser un éxito de taquilla, Bardot también se aventuró con éxito en películas más serias, en particular el drama negro de Henri-Georges Clouzot, La verdad (1960), y el embriagador himno al cine de Jean-Luc Godard, El desprecio (1963).

La década de 1960 fue la de Bardot. Además de su actividad cinematográfica, lanzó su primer sencillo, Sidonie, en 1962 (que apareció en su primera película con Louis Malle, A Very Private Affair), y posteriormente construyó una impresionante discografía, marcada por interpretaciones desenfadadas, divertidas y picantes. Un especial de televisión emitido el 1 de enero de 1968 adquirió inmediatamente estatus de culto, impulsado por versiones imaginativas de nuevas canciones de Serge Gainsbourg como “Comic Strip”, “Bonnie & Clyde” y “Harley Davidson”.

El sociólogo y filósofo francés Edgar Morin escribió en su libro Las Estrellas (1972) que Bardot poseía “admirables cualidades de inocencia y erotismo extremos”, una paradoja que la hacía fascinante. Tenía fama de ser sexualmente descarada, por ejemplo, pero le pidió a Gainsbourg que no publicara su apasionado dueto “Je T’Aime... Moi Non Plus”, que habían grabado en 1967 durante una aventura. Él accedió, y lo regrabó en 1969 con otra amante, Jane Birkin, y se convirtió en un éxito. (La versión de Bardot finalmente se publicó en 1986).

Brigitte Bardot fue reconocida tanto por su atractivo como por su versatilidad en comedias y dramas, destacándose en películas como 'La verdad' y 'El desprecio'

Le gustaba tanto cantar que siguió en esa carrera después de dejar de hacer películas: su último sencillo, “Toutes Les Bêtes Sont à Aimer” (“Todos los animales deben ser amados”), salió en 1982, aproximadamente una década después de que se retirara del cine.

El momento decisivo llegó cuando estaba rodando lo que sería su último largometraje, La edificante y alegre historia de Colinot (1973). Se dio cuenta de que uno de los extras tenía una cabra pequeña y supo que estaba destinada a una barbacoa. Horrorizada, Bardot compró el animal, un episodio que, según contó más tarde, la impulsó a dejar la actuación y dedicarse a la defensa de los derechos de los animales.

En una entrevista de 1994 con The New York Times, Bardot afirmó que siempre había amado a los animales. “Pero cuando hacía películas, descubrí que había una diferencia entre amar a los animales y luchar por ellos, y no tenía tiempo para luchar por ellos. Por eso abandoné el cine. Dejé de hacer películas para cuidar de los animales”.

Se refugió en la ciudad mediterránea de Saint-Tropez, donde tenía dos propiedades, una de las cuales era famosa por su canción “La Madrague”. Desde allí, se dedicó por completo a un radicalismo que no suelen mostrar las celebridades.

Tras dejar el cine en 1973, Bardot dedicó su vida a la protección animal, fundando en 1986 la Fundación Brigitte Bardot y financiándola con sus propios bienes

“Solo vivo en el mundo de la protección animal”, dijo en la entrevista de 1994. “Solo hablo de eso. Solo pienso en eso. Estoy obsesionada”. Y poco más parecía importar: en 1986, ayudó a financiar la Fundación Brigitte Bardot, una organización sin fines de lucro dedicada a la protección animal, vendiendo muchas de sus pertenencias.

Con el paso de las décadas, Bardot se hizo tan famosa por su política como lo había sido antaño por su carrera. Concedía entrevistas con regularidad y opinaba libremente, generalmente para lamentarse por la situación del mundo en general y de su propio país en particular.

Creía, por ejemplo, que solo la derecha política —incluso los extremos del Frente Nacional y su sucesor, la Agrupación Nacional— podía salvar a una Francia decadente. A principios de este año, expresó su apoyo a Gérard Depardieu y Nicolas Bedos, ambos condenados por agresión sexual.

En una entrevista telefónica con el periódico Le Monde con motivo de su 90.º cumpleaños, Bardot declaró: “No necesito nada. Tengo todo lo que necesito para mi estilo de vida. Nunca quiero más de lo que tengo”.

Tal como De Beauvoir esperaba, ella no cambió.

Fuente: The New York Times.

Fotos: AP Foto/ Archivo; ZUMA Press Wire y Reuters/ Manon Cruz.