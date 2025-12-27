Mujeres extraordinarias y Dickens: Elizabeth, Mary y Angela en la vida, la obra y las sombras de la ficción

La exposición 'Mujeres extraordinarias/ordinarias' del Museo Charles Dickens destaca el rol real de mujeres clave en la vida y obra del autor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva exposición del Museo Charles Dickens en Londres, inaugurada el 11 de febrero, ofrece una mirada renovada sobre la influencia real de mujeres notables en la vida y obra de Charles Dickens. Bajo el título “Mujeres extraordinarias/ordinarias”, la muestra busca visibilizar a las figuras femeninas que marcaron el entorno personal y creativo del escritor, y cómo sus historias auténticas abren nuevas interpretaciones del legado literario dickensiano.

La curadora Kirsty Parsons explicó a The Guardian que el objetivo de la exposición es “devolver la luz a estas mujeres de la vida real y destacar las diferencias entre estas mujeres extraordinarias que él conoció y respetó en su vida y las mujeres idealizadas que retrató en sus novelas”.

Según Parsons, Dickens “tenía mucho que ver con dar a los lectores lo que querían” y, en ese proceso, “representó y reforzó ese tipo de estereotipos victorianos”.

El legado literario de Charles Dickens se reinterpreta en Londres a partir de la influencia de figuras femeninas como Elizabeth, Mary y Angela (REUTERS/Toby Melville)

El recorrido por la exposición se detiene en figuras clave como Elizabeth Dickens, madre del autor. Inspiradora del personaje de la señora Micawber en “David Copperfield”, vivió junto a su familia episodios de dificultades económicas y deudas, a la vez que desempeñó un papel crucial en la formación intelectual de su hijo.

Parsons destacó que Elizabeth enseñó a Dickens a leer, escribir y latín básico, y fue quien lo ayudó a conseguir su primer empleo como reportero parlamentario. Sin embargo, en la ficción, la señora Micawber aparece principalmente como una madre cariñosa en un hogar complicado, sin que se refleje la resiliencia y la determinación reales de Elizabeth.

Otro de los vínculos personales que la muestra analiza es el de Mary Hogarth, cuñada de Dickens, quien vivió en la casa familiar de Doughty Street y falleció prematuramente a los diecisiete años.

Su muerte tuvo un profundo impacto en Dickens, que canalizó su dolor en la creación de la pequeña Nell, protagonista de La Tienda de Antigüedades.

A pesar de que en la novela Nell es retratada como una figura angelical y vulnerable, Parsons subraya que Mary Hogarth fue una joven curiosa, con una personalidad compleja y vital, muy diferente de la imagen que trasladó el escritor a la ficción.

La exposición revela la evolución de los personajes femeninos de Dickens, desde figuras idealizadas y vulnerables hacia modelos con mayor fuerza interior y diversidad (Museo Charles Dickens)

La figura de Angela Burdett-Coutts representa otro ejemplo fundamental. Heredera y filántropa, mantuvo una estrecha amistad y colaboración con Dickens. Juntos fundaron Urania Cottage en Shepherd’s Bush, un hogar destinado a rehabilitar y preparar para una nueva vida a mujeres liberadas de prisión, incluidas trabajadoras sexuales.

La experiencia de Dickens en Urania Cottage dejó una huella perdurable en su visión sobre los personajes femeninos. Las conversaciones y relaciones que mantuvo con las residentes influyeron en la evolución de sus novelas: si en “Oliver Twist” la figura de Nancy se caracterizaba por una emotividad extrema y una situación desesperada, en obras posteriores como “La pequeña Dorrit” surgieron personajes como Tattycoram –basada en Rhena Pollard, una joven residente de Urania– que exhibían mayor ingenio y fuerza interior.

Angela Burdett-Coutts, filántropa y amiga de Dickens, colaboró en la creación de Urania Cottage, hogar que influyó en personajes femeninos más fuertes y variados en su obra

A pesar de esta evolución, Dickens continuaba considerando que el público esperaba personajes femeninos “imperfectos” que buscaran la redención y solo fueran recompensados cuando se alejaban de actitudes consideradas “pecaminosas”. Esta tensión entre la realidad y la ficción es uno de los ejes centrales de la exposición, que invita a reflexionar sobre el modo en que las vivencias personales del autor configuraron su universo literario.

El entorno íntimo de Dickens incluyó además a Catherine Dickens, su esposa, y a la actriz Ellen (Nelly) Ternan, cuya relación con el escritor todavía genera debate y análisis. La muestra pone en relieve cómo estas mujeres, durante mucho tiempo relegadas a un segundo plano en los estudios sobre Dickens, empiezan a ocupar el lugar central en la interpretación de su obra y su legado.

Hasta el 6 de septiembre de 2026, el Museo Charles Dickens revisa el impacto de Catherine Dickens, Ellen Ternan y otras mujeres en la obra y el legado del autor victoriano (REUTERS/ Belinda Jiao)

El Museo Charles Dickens propone así una revisión profunda del papel de estas mujeres, no solo en la vida privada del autor, sino como verdaderas fuentes de inspiración cuya influencia trasciende los límites de la biografía para transformar la lectura de la literatura victoriana.

La exposición permanecerá abierta hasta el 6 de septiembre de 2026 y aspira a restituir la complejidad y la voz propia a mujeres que, en muchos casos, permanecieron en la sombra de la ficción, pero cuya huella es fundamental para entender el universo dickensiano.