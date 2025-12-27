El Museo Arqueológico de Atenas emprende la mayor transformación arquitectónica de su historia

El proyecto de modernización del Museo Arqueológico Nacional de Atenas transformará su edificio y entorno para crear un eje cultural abierto en Grecia

El ambicioso proyecto de ampliación y modernización del Museo Arqueológico Nacional de Atenas marca un punto de inflexión en la gestión del patrimonio cultural de Grecia, y promete consolidar a la institución como un referente internacional tanto en conservación como en experiencia museológica. El plan, respaldado y aprobado de manera unánime por los máximos órganos consultivos del Ministerio de Cultura de Grecia, proyecta una transformación arquitectónica y urbana que afectará tanto al emblemático edificio como a su entorno inmediato, con el objetivo de convertir al museo en un eje cultural abierto y dinámico para la ciudad.

Uno de los elementos que distingue este proyecto es la intervención a gran escala en la infraestructura y en los servicios para el público. Entre las novedades destacan la creación de un parque público, la construcción de un restaurante y un patio concebidos como puntos de encuentro, y la renovación de los espacios para visitantes. El plan incluye nuevas áreas como un atrio central, taquillas, guardarropa, aseos, restaurante, tienda de recuerdos y zonas para exposiciones temporales. En el ámbito museográfico, se prevé la exposición de unas 17.000 piezas en dos grandes áreas temáticas divididas en 13 secciones, donde las colecciones prehistóricas —Neolítico, Cicládico y Micénico— verán su superficie incrementada de 1.100 a 2.500 metros cuadrados.

En el aspecto técnico, la ejecución de la obra enfrentará retos históricos tales como la mejora de la protección antisísmica y la solución de problemas de humedad y filtraciones de agua. Por primera vez, se garantizarán unas condiciones ambientales idóneas —de humedad, temperatura y luz— tanto en los nuevos espacios como en los salones originales. La integración de sistemas avanzados de ventilación, protección contra incendios y eficiencia energética busca asegurar la preservación de las antigüedades y el ahorro de recursos. El fortalecimiento estructural abarca el análisis detallado de una edificación levantada en sucesivas etapas, con especial atención a la seguridad sísmica del complejo, cuya historia arquitectónica data de 1865.

El diseño ha sido encargado al estudio británico David Chipperfield Architects, en colaboración con Alexandros Tombazis Architects, tras la aprobación de un contrato de 40 millones de euros en abril de 2024. La financiación corre a cargo del magnate griego Spyros Latsis y su esposa Dorothy, en homenaje a los padres de Latsis. Esta inversión cubre la totalidad de los estudios e intervenciones y también beneficiará al Museo Epigráfico, institución reconocida a escala internacional y parte del conjunto museístico.

Para la ministra de Cultura, Lina Mendoni, esta intervención representa “un paso decisivo” para la proyección internacional de la cultura griega. En su comparecencia destacó: “Grecia por fin tiene el Museo Arqueológico Nacional que se merece”. La ministra subrayó que la institución es fruto de una “compleja estratificación arquitectónica”, resultado de la convivencia entre principios neoclásicos e intervenciones modernistas. Esta historia se refleja en las sucesivas ampliaciones y refuerzos, desde la construcción inicial por Ludwig Lange en 1865, las reformas de Panayis Kalkos, Armodios Vlachos y Ernst Ziller —autor del edificio monumental en 1889—, la ampliación del ala este en 1903-1906, las obras de Patroklos Karantinos entre 1947 y 1964, hasta las intervenciones posteriores al terremoto de 1999 y la puesta en valor con motivo de los Juegos Olímpicos de 2004.

El proyecto aprobado redefine el recorrido expositivo siguiendo un eje cronológico que va del Neolítico a la Antigüedad Tardía a través de cuatro niveles, dos en la ampliación y dos en el edificio histórico. Un eje central, coronado por un atrio iluminado naturalmente, servirá de punto de referencia y orientación para los visitantes que podrán contemplar objetos emblemáticos de cada periodo. Las salas del edificio monumental ofrecerán una sucesión de espacios versátiles y luz natural modulada, realzando la evolución de la escultura griega desde el periodo arcaico hasta el clásico.

Desde el punto de vista urbano, el proyecto contempla la reurbanización de los barrios de Exarchia, Patission y Metaxourgeio, estableciendo un nuevo eje cultural que enlazará el Museo Arqueológico Nacional con la Universidad Técnica Nacional de Atenas, la Acrópolis y el parque Pedion tou Areos. La integridad y accesibilidad del complejo estará garantizada mediante rampas, escaleras y ascensores. El parque exterior, con una arboleda de plátanos en el acceso desde la calle Patision, desempeñará un papel ambiental, mejorando el microclima y ofreciendo una zona de espera cómoda. Por la noche, el recinto podrá cerrarse gracias a vallados integrados en la vegetación.

[Fotos: David Chipperfield Architects]