Cultura

Julio Crivelli en el homenaje a Borges: “El cero no existe y el infinito tampoco”

En el marco de la celebración de los 80 años de “El Aleph”, el presidente de la Asociación Amigos de Bellas artes habló sobre “Un alfabeto de símbolos”

Guardar
El Aleph plantea problemas que
El Aleph plantea problemas que van más allá de la literatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conmemoración por los ochenta años de “El Aleph” reunió a reconocidas figuras para explorar los misterios filosóficos, místicos y literarios de la obra de Jorge Luis Borges. Durante la conferencia, el presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Julio Crivelli, abrió la reflexión con preguntas sobre el enigma de la existencia y los límites del cosmos, hilando sus palabras con referencias a Borges y textos poéticos.

book img

El Aleph

$4,99 USD

Comprar
book img

Fervor de Buenos Aires – Luna de enfrente – Cuaderno San Martín

$7,99 USD

Comprar
book img

Cuentos completos

$9,99 USD

Comprar
book img

El hacedor

$5,99 USD

Comprar
book img

El tango

$7,99 USD

Comprar
book img

Curso de literatura argentina

$9,99 USD

Comprar
book img

Inquisiciones | Otras inquisiciones

$6,99 USD

Comprar
book img

Historia de la eternidad

$5,99 USD

Comprar
book img

El libro de los seres imaginarios

$7,99 USD

Comprar
book img

Qué es el budismo

$16,99 USD

Comprar
book img

El oro de los tigres

$16,99 USD

Comprar
book img

Historia universal de la infamia

$8,99 USD

Comprar
book img

Inquisiciones | Otras inquisiciones

$19,99 USD

Comprar
book img

Poesía completa

$7,99 USD

Comprar
book img

El libro de arena

$6,99 USD

Comprar

“Vivimos un misterio, no sabemos qué pasó antes del nacimiento ni sabremos lo que pasa después de la muerte... creemos siempre que vivimos en un cosmos... pero ese orden es una suposición. La realidad es que luego he superado el caos”, dijo Crivelli al inicio de su exposición. Recurriendo a versos de “Everness”, señaló la paradoja de un universo aparentemente ordenado, pero de estructura insondable: “El universo es un diverso cristal. No tienen fin sus angostos corredores”.

El análisis se orientó hacia los límites matemáticos, poniendo el foco en el infinito y el cero como ideas cruciales tanto para la ciencia como para la filosofía. Crivelli afirmó: “Las matemáticas son perfectas. Los errores podemos cometerlos nosotros, en las matemáticas no hay error. Pero las matemáticas dependen de dos postulados indemostrables: el cero y el infinito. El cero no existe y el infinito tampoco. Las matemáticas necesitan esos dos límites”. Así, estableció un paralelismo filosófico: “Es como el primer motor inmóvil, como el cosmos, como el caos”.

La reflexión avanzó hacia los conceptos de tiempo y espacio y su función dentro de la conciencia humana. “El tiempo y el espacio se pueden medir. Son las dos categorías de nuestra conciencia, como dijo Kant. Sin las categorías tiempo y espacio, no podemos pensar. Pero la realidad es que tanto tiempo como espacio se apoyan en postulados indemostrables”, explicó Crivelli, apuntando a los límites que imponen estos conceptos a nuestra percepción.

Julio Crivelli, presidente Asociación Amigos
Julio Crivelli, presidente Asociación Amigos de Bellas Artes

Entre los símbolos fundamentales de “El Aleph”, Crivelli se detuvo en el significado de la letra alef del alfabeto hebreo. “La letra alef, como se ha dicho acá, es la letra sin sonido del alfabeto hebreo. Es el origen y es el comienzo. Es como el primer motor inmóvil, como el cosmos, como el caos... o como el Génesis, que empieza por un caos. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas”.

El recorrido trazó correspondencias entre la obra de Borges y Dante, señalando los guiños irónicos y las guías espirituales y racionales en ambos autores. Crivelli sostuvo: “Todo está ironizado, ¿no es cierto? Borges y Dante están guiados por el espíritu y por la razón. La guía de Dante es Virgilio, que representa la razón... la guía de Borges es Daneri, un poetastro que a lo mejor se refleja en él mismo”.

El análisis de los símbolos incluyó el ciclo de creación y destrucción desde una perspectiva cabalística. “Después de la creación, o sea, del alef, viene la destrucción, que en este caso es zaín... Daneri lo invita a bajar a Borges al sótano. Son diecinueve escalones... El uno es la unidad absoluta y el nueve es la transición de lo uno hacia la creación, hacia la emanación que se vuelve mundo”.

"El Aleph", un cuento fundamental.
"El Aleph", un cuento fundamental.

Refiriéndose al lenguaje frente al infinito, Crivelli expresó la tensión entre lo que el escritor puede decir y lo que permanece inasible: “La desesperación de escritor porque no tiene ninguna posibilidad de definir, sino que solamente puede hablar sucesivamente en esas enumeraciones caóticas que hace Borges. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten”.

Como culminación de esta problemática, recurrió a las palabras de Borges para ilustrar la vivencia de lo inabarcable: “En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto sin superposición y sin transparencia”. Este momento, indicó Crivelli, deja al descubierto la negación de las categorías de la conciencia y la aparición del verdadero misterio.

Las consideraciones finales giraron en torno a la naturaleza cíclica del tiempo y del espacio, y al poder del olvido. Crivelli subrayó: “La infinita recta del tiempo es en realidad una circunferencia, y la infinita recta del espacio, en realidad, es una esfera. Recorremos la circunferencia o la esfera, no hay nada nuevo. El Eclesiastés habla de la verdad cíclica... Nadie recuerda lo que antes fue, ni nadie que nazca después recordará lo que está por suceder”.

"El Aleph", un mundo en
"El Aleph", un mundo en un solo punto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los espejos

El tema de los espejos y el acceso al misterio mediante la palabra ocupó un espacio relevante en la disertación. Crivelli advirtió: “Son todos espejos. Borges se ha referido muchas veces a la falsedad de los espejos. Dice: ‘Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad’”. A partir de ahí, propuso diferenciar entre lo que se puede escuchar y lo que nunca será visible: “En cambio, Dios habla. Eso sí, Dios crea con la palabra. Dios, desde la zarza ardiente, le dicta a Moisés, le dice... que se quite las sandalias porque está pisando suelo sagrado. Después... le indica cómo tiene que proceder para liberar a los hebreos de Egipto. Y después a Moisés le dictan en el Sinaí la ley. O sea que la realidad es que al Aleph, a Dios, a este principio abstracto, lo podemos oír, no lo podemos ver”.

Crivelli concluyó que la búsqueda del Aleph, ese punto de totalidad y misterio irresoluble, queda siempre fuera del alcance definitivo. La fragilidad de la memoria y el paso del tiempo configuran un límite insalvable, recordando que la verdadera esencia del misterio que propone Borges permanece, invariablemente, más allá de toda comprensión.

Temas Relacionados

El AlephJorge Luis BorgesJulio CrivelliFilosofía del infinitoBajalibrosLiteratura

Últimas Noticias

Mariano Cohn y Gastón Duprat apuntan al cine argentino “que hace un culto al pobrismo para mostrarlo en festivales europeos”

Los directores de “Homo Argentum” hablaron en España a propósito del estreno de la película en aquel país y no se guardaron nada. “Sabemos meter los dedos en el enchufe”, aseguran

Mariano Cohn y Gastón Duprat

Kapelusz cumple 120 años: de una pequeña librería inmigrante a referencia en la educación argentina

La editorial celebra un aniversario marcado por sus hitos en la enseñanza y el reto de adaptarse a la era digital. La herencia austríaca y el legado de Adolfo Kapelusz inspiran nuevos proyectos

Kapelusz cumple 120 años: de

Si te gusta ‘Fargo’ y ‘Twin Peaks’ no te pierdas la última gran serie del año: Ethan Hawke en la piel de un librero detective

El actor protagoniza una de últimas ficciones mejor valoradas del año que acaba de aterrizar en la plataforma de ‘streaming’

Si te gusta ‘Fargo’ y

Tips de ortografía: esteticista, pero también esteticién

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tips de ortografía: esteticista, pero

7 libros juveniles de autores argentinos para leer en vacaciones de verano

Un receso escolar puede ser la oportunidad ideal para sumergirse en relatos que abordan emociones reales y desafíos actuales desde voces cercanas

7 libros juveniles de autores
DEPORTES
La pícara respuesta de Erling

La pícara respuesta de Erling Haaland tras la estricta medida que le impuso Guardiola al plantel del Manchester City en Navidad

“Si me despierto con una idea, necesito probarla. Me pongo al simulador a las 2 o 3 a.m.”: Max Verstappen y su pasión por el automovilismo

Chelsea podría repescar a Aaron Anselmino del Borussia Dortmund: los motivos

Las sospechosas imágenes de uno de los partidos investigados en Turquía en el marco de una mega causa de apuestas que terminó con 14 futbolistas detenidos

Tras pasar la Navidad en Rosario, Lionel Messi viajará a Uruguay: el motivo

TELESHOW
La reacción de Moria Casán

La reacción de Moria Casán al conocer el millonario gasto de la China Suárez en regalos de Navidad

La sentida reflexión de Zulemita Menem en su cumpleaños 55: “Amo el paso del tiempo”

Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York para celebrar su primera Navidad como pareja

Cinthia Fernández contó cómo será su boda con Roberto Castillo y reveló detalles de la propuesta: “Me engañó”

Flor Jazmín Peña celebró el cumpleaños de Nico Occhiato con una emotiva carta: “Qué ganas de ser equipo juntos”

INFOBAE AMÉRICA

El aro y un fragmento

El aro y un fragmento del Edmund Fitzgerald se vendieron por USD 150.000 en una subasta

El Gobierno de San Pablo pidió a su población ahorrar agua frente a la ola de calor

Identificaron a las dos víctimas del raid terrorista en el norte de Israel: un hombre de 68 años y una joven de 19

Bolivia: inundaciones vinculadas a la actividad minera generan daños en al menos 30 viviendas de Tipuani

“Nos motiva a seguir trabajando por la comunidad”: jornada solidaria beneficia a 110 adultos mayores con productos y actividades navideñas