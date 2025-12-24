Nemesio Antúnez en Buenos Aires: una mirada a su influencia en la proyección cultural de Chile

Algunas pinturas de "Antúnez de Los Andes" en el Centro Cultural MATTA de Buenos Aires

La exposición Antúnez de Los Andes en el Centro Cultural MATTA de Buenos Aires ofrece un extenso recorrido por la vida y obra del pintor, grabador y muralista Nemesio Antúnez, considerado una figura esencial del arte chileno del siglo XX. La muestra reúne 51 piezas —entre grabados, acuarelas y óleos— y explora cinco décadas de producción artística, con un marcado énfasis en la memoria, lo cotidiano y el territorio, ejes que definieron el vínculo del artista con Chile y su constante intercambio con Argentina y otros países.

La retrospectiva pone en primer plano la compleja trayectoria internacional de Nemesio Antúnez, su vocación de acercar el arte al público y su legado como formador de nuevas generaciones a través del Taller 99. Junto a las obras, se exhiben cuadernos de apuntes, procesos de trabajo, artículos de prensa, materiales del Archivo Nemesio Antúnez y reflexiones del propio artista, integradas en los muros de la sala.

(Fotos: C. C. Matta/Embajada de Chile)

Desde su participación en hitos como el Certamen Káiser, la Bienal de Córdoba, el Museo Nacional del Grabado y el Museo Nacional de Bellas Artes, hasta su presencia en las galerías Rubbers, Bonino y Carmen Waugh, la exposición traza el entramado de vínculos que Antúnez supo cultivar entre los mundos del arte, la arquitectura y la cultura de ambos lados de la cordillera.

El curador Ramón Castillo, junto a Guillermina Antúnez y Pablo Orellana y la Fundación Nemesio Antúnez, se apoyaron en una variedad de documentos que muestran el alcance de la influencia del artista, consolidado como un puente entre Chile y el extranjero, especialmente por su impulso como director del Museo Nacional de Bellas Artes en dos períodos (1969–1973 / 1990–1993), lo que intensificó su función pública y la proyección internacional de su obra.

En el marco de la exposición, Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, dijo que “Nemesio Antúnez encontró la clave de su propio lenguaje: Chile se le reveló como una epifanía que debía auscultar con los oficios adquiridos… El hormigueo de las multitudes urbanas difuminadas vistas desde un rascacielos, la producción de raigambre ancestral de las ceramistas de Quinchamalí, el dramático impacto del terremoto que devastó Chile y el Palacio de la Moneda en llamas observado a través de vidrios rotos, dialogan con espacios abstractos y geométricos donde forjó la nueva gramática visual para postular su concepción del mundo…”

(Fotos: C. C. Matta/Embajada de Chile)

Nemesio Antúnez estudió arquitectura en la Pontificia Universidad Católica de Chile y grabado en el Atelier 17 de Stanley William Hayter en Nueva York, donde tuvo contacto con artistas como Tanguy, Matta, Chagall, Miró, Ernst, Lipchitz y Bourgeois. Recibió la beca Guggenheim en 1957, la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda y se desempeñó como agregado cultural de Chile en Nueva York entre 1964 y 1969. La muestra, que cuenta con el respaldo de la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (DIRAC), permanece abierta al público sw fdorma gratuita.

* “Antúnez de Los Andes” se puede visitar de forma gratuita en el Centro Cultural MATTA de Buenos Aires: Tagle esquina Av. Libertador, Palermo, Buenos Aires. Ingreso por Plaza República de Chile. De martes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 17 horas.