Liam Gallagher, David Beckham y una selección de rockeros y futbolistas despidieron a Gary “Mani” Mounfield

Alan Wren ("Reni"), miembro de Stone Roses, y Liam Gallagher transportan el cajón con los restos del músico inglés Gary "Mani" Mounfield

El funeral de Gary “Mani” Mounfield, el bajista que dejó una huella indeleble en la historia del rock británico con Stone Roses y Primal Scream, convocó a figuras destacadas de la música y el deporte en la Catedral de Manchester. Liam Gallagher, Paul Weller, Ian Brown, Bobby Gillespie y David Beckham entre otros, se unieron para rendir homenaje no solo a la trayectoria del músico, sino a la influencia duradera que ejerció en la cultura de la ciudad y más allá. La emotividad del momento recayó en las palabras de Ian Brown, vocalista de The Stone Roses, quien calificó a Mounfield como “un verdadero camarada musical” y “siempre un alma bella y espíritu luminoso”, aludiendo al torrente de afecto y reconocimiento que siguió a su fallecimiento.

Desde las primeras horas del lunes, centenares de personas se congregaron dentro y fuera del templo para despedir al músico, fallecido en su residencia de Stockport el 20 de noviembre, a los 63 años. A la ceremonia acudieron personalidades como Peter Hook, Tim Burgess, Bez y Gary Neville, mientras que en el exterior los seguidores coparon las calles, confirmando el peso simbólico de Mounfield para la identidad de la ciudad. El ataúd, decorado como la portada del primer álbum de The Stone Roses, fue sacado del recinto por Brown, Gallagher, Gillespie, el guitarrista Andrew Innes y los miembros fundadores de la banda John Squire y Alan “Reni” Wren.

Ian Brown, cantante de Stone Roses, y Peter Hook, bajista de Joy Division y New Order, dos de los famosos músicos ingleses presentes en el funeral

La relación entre Mounfield y Manchester se celebró de manera especial durante el servicio. Con aplausos de los presentes, Brown remarcó que “Mani amaba Manchester más que nadie, y pocos han hecho tanto por esta ciudad”, sugiriendo incluso erigir en su honor “una estatua de cincuenta pies (15 metros) de oro macizo”. El cantante recalcó también el carácter vitalista del bajista: “Vivió su vida riendo. Y la risa fue su máxima búsqueda: siempre en busca de la próxima carcajada, una máquina de risas inagotable”.

Ahondando en la dimensión humana de su amistad, Brown manifestó que “Mani estuvo en mi esquina en cualquier situación, durante cuarenta y cinco años, ininterrumpidamente y sin condiciones. Siempre una bella alma y espíritu”. Describió la pasión constante de su amigo por su familia, amigos, la pesca, el fútbol —y específicamente el Manchester United—, la música, las Lambrettas, el baile, la ropa, la ciudad y los placeres mundanos, asegurando que Mounfield “vivió una vida plena, recorriendo el mundo alzando a las personas con su destreza al bajo”. Explicó que el dolor de la despedida es universal entre quienes lo conocieron: “Él no querría vernos desconsolados. Pero todos lo estamos”.

Gary Neville y David Beckham, exjugadores del Manchester United, el equipo del que era simpatizante Gary "Mani" Mounfield

El acto incluyó también un tributo de Bobby Gillespie, quien reconoció el legado de Mounfield en Primal Scream desde su llegada en 1996. El cantante lo evocó con estas palabras: “Era un pequeño y genial cabrón con un corazón de rock and roll… Merodeaba el escenario con la astucia de una pantera, con la gracia de un bailarín. Qué afortunados fuimos de tenerlo en nuestra banda y en nuestras vidas”. Sumó un recuerdo para la esposa de Mounfield, Imelda, fallecida dos años antes, a quien consideró su “roca” y destacó como parte de una “pareja increíble”.

En los últimos meses, Mounfield había anunciado una gira de charlas en el Reino Unido prevista de septiembre de 2026 a junio de 2027. En ella, planeaba repasar momentos clave de su carrera, como el emblemático concierto de The Stone Roses en Spike Island en 1990 y la gira de regreso del grupo en 2012.

[Fotos: REUTERS/Temilade Adelaja]